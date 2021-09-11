«Пожалуйста, только без эйсов по линии». Реакция Медведева на выход в финал US Open

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В первом полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Даниил в третий раз в карьере и во второй раз на кортах в США пробился в финал турнира «Большого шлема».
Первый сет Медведев уверенно выиграл с брейком, не позволив сопернику ни разу зацепиться за свою подачу. В начале второй партии Оже-Альяссим взял подачу россиянина и повёл 5:2. Первый и последний брейк в матче Даниил подарил сопернику самостоятельно, допустив двойную ошибку на брейк-пойнте. Канадец добрался до счёта 5:2 в сете, после чего Даниил сделал обратный брейк, сумев сравнять счёт (5:5), а затем взял ещё два гейма и сет. Третья партия прошла уже под полную диктовку Медведева. Под занавес встречи российский теннисист исполнил свой лучший удар в этом матче, выполнив эффектный приём навылет.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
«Итог матча одним махом», — написано в «твиттере» US Open под видео, где Медведев принимает подачу канадца.
Вне всяких сомнений, ключевым отрезком полуфинала стала нереализованная канадским теннисистом подача на сет при счёте 5:3 в его пользу во второй партии. Феликс сумел заработать два сетбола, однако первый из них Медведев отыграл отменным ударом по линии, а во втором эпизоде уже сам Оже-Альяссим невероятно грубо ошибся при игре с лёта.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
«Не думаю, что сегодня я показал свой лучший теннис, но счастлив, что буду играть в финале. Только когда выиграл, осознал, что концовка второй партии, когда я отыграл два сет-пойнта, игра перевернулась так, как мне надо. Во время матча я этого не чувствовал. Когда у соперника было два сетбола, я думал только: «Пожалуйста, только без эйсов по линии, и я заставлю тебя играть». При счёте 5:4 я уже знал, что в этот очень важный момент матча я должен сделать всё наилучшим образом, потому что это как раз тот момент, где соперника можно сломать психологически. Это и случилось», — отмечал довольный Медведев после завершения матча.
Впервые Медведев сыграл за титул на мэйджоре в 2019 году — на Открытом чемпионате США, где в затяжном марафоне Даниил уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Следующий финал случился уже в 2021 году, когда на Открытом чемпионате Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Даниил – первый мужчина из России, вышедший в финал US Open несколько раз. Стоит заметить, что по общему количеству финалов на ТБШ он сравнялся с Евгением Кафельниковым и Динарой Сафиной. В истории российского тенниса больше финалов было только у Марата Сафина, Светланы Кузнецовой (по четыре) и Марии Шараповой (10).
Представитель мужского российского тенниса ранее лишь однажды праздновал победу на US Open. В 2000 году Марат Сафин в трёх сетах обыграл американца Пита Сампраса. Спустя 21 год Медведев постарается повторить успех соотечественника. В финале Медведев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).
«В прошлый раз финал US Open получился сумасшедшим. Если будет такой же матч в воскресенье, надеюсь, что в этот раз я выиграю. Но сначала погляжу второй полуфинал. Всегда хорошо играть первым заходом, уже знаешь, что ты в финале, можно просто наслаждаться игрой твоих соперников, не думая о том, кто победит. Потому что матч будет великолепным. Советую всем его посмотреть», — сказал Медведев после выхода в финал.
Решающий матч на американском мэйджоре состоится 12 сентября, начало встречи – в 23:00 мск.
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