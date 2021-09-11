«Джокович идёт на «Большой шлем», но я хочу выиграть ещё больше». Медведев — перед финалом

Даниил Медведев с крейсерской скоростью вышел в финал Открытого чемпионата США – 2021, обыграв в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима. Для второй ракетки мира это будет третий финал турнира «Большого шлема» в карьере и второй из них в Нью-Йорке. И он надеется с третьей попытки взять наконец-то этот долгожданный титул.

«Счастлив, что матчи получились быстрыми, я смог сохранить физические и психологические силы»

— Тяжёлый матч, вторая партия была ключевой, она и определила всю игру. Я был близок к тому, чтобы проиграть этот сет. Часто, когда проигрываешь свою подачу против такого соперника, как Феликс, ты в итоге проиграешь и сет. Мы никогда не узнаем, как повернулся бы матч в этом случае, при счёте 1-1 могла бы быть совершенно другая история, я бы впервые оказался в таком положении на этом турнире. Счастлив, что смог спасти этот гейм, отыграл одно хорошее очко, потом заставил его бить с лёта. Затем он начал сомневаться, этот гейм сидел у него в голове. Он начал ошибаться, я наращивал давление, игра перевернулась. Это был ключевой момент. Счастлив, что смог играть стабильно и сильно на протяжении всего матча, особенно на своей подаче.

— Вы очень гладко дошли до финала, проиграли всего один сет. Как вам это поможет в финале?

— Да, в какой-то мере я действительно гладко прошёл по сетке. Вы же знаете «Большие шлемы», мало кто доходит до финала, не проиграв и партии. Но все матчи тяжёлые по-своему. Есть непростые моменты, жёсткие битвы. В поединке с Ботиком я выиграл 7-5 в четвёртом сете, это не такое уж и большое преимущество. Легко не бывает никогда, но я счастлив, что смог сохранить физические и психологические силы. Не думаю, что кто-то может выиграть финал «Большого шлема», сыграв первые три раунда в пяти сетах. Сомневаюсь, что такое когда-либо случалось. Это важно. Счастлив, что матчи получились довольно быстрыми.

«В финале в Мельбурне я не оставил на корте сердце, постараюсь сделать это здесь»

— Сравните финал в прошлом году с этим, как вы себя чувствуете в этот раз?

— Два года назад был совершенно другой турнир. Во-первых, история с болельщиками – в этом году ничего такого не было, всё шло гладко. Та история сделала US Open – 2019 сумасшедшим. На самом деле, даже до всей истории с фанатами у меня ноги сводило судорогой, едва мог ходить в матче второго раунда. Я смог его выиграть, но почти не мог ходить. Были сумасшедшие матчи, поворотные моменты. Помню, в матче с Вавринкой я порвал квадрицепс, после выяснилось, что там разрыв в сантиметр. И я всё равно смог победить, потом было два выходных, смог залечить травму. На том турнире было много невероятных историй. В этом году никаких историй нет, но это и хорошо. У меня уже есть опыт двух финалов мейджоров, это может мне помочь. Не обязательно, но может. Могу сказать, что выложусь в финале без остатка, оставлю на корте всё, что у меня есть.

— Что вы вынесли из матча с Новаком в Австралии?

— Тактику, потому что он играл не так, как в предыдущих матчах турнира, и тогда я был к этому не готов. Сейчас я готов. Если финал будет с Новаком, матч будет интереснее тактически. Я всегда выкладываюсь на полную, но в Мельбурне я не оставил на корте сердце. Я пытался, но что-то не получалось в том матче. Постараюсь сделать это здесь. Какой бы ни был счёт, я буду бороться до конца и выкладываться на максимум, даже больше, чем в Мельбурне.

«Если обыграю Новака, войду в историю как человек, который не пустил его к «Большому шлему»

— Если в финале будет Новак, на кону будет стоять «Большой шлем». Вам приятно, что вы можете испортить его вечеринку? (вопрос задавался, когда полуфинал Джокович – Зверев ещё не завершился. – Прим. «Чемпионата»)

— Если у меня получится, наверное, я войду в историю как человек, который не пустил его к «Большому шлему». Но на самом деле я особо об этом не думаю, это больше сказывается на Новаке. С одной стороны, он, конечно, будет чувствовать давление. С другой, от этого он может играть ещё лучше в сложных моментах. Может, он будет проигрывать 1-2 или 0-2 с брейком, то на других мэйджорах в этот момент он бы не стал ничего выдумывать. Хотя он, как и я, всегда выкладывается на 100%. Но сейчас мы знаем, что он сделает всё возможное. Посмотрим, как Саша с этим справится. Буду смотреть игру, интересно, как он будет складываться, какая будет энергия. Что касается меня, я выложусь на 100% и не буду думать о «Большом шлеме».

— Это ваш третий финал мэйджора, вы готовитесь к нему не так, как к первым двум?

— Главное – это опыт. Первый финал – сумасшедшая история, сумасшедший турнир, финал с Рафой. Я хочу побеждать всегда, но в тот раз я был андердогом и, если честно, был счастлив уже от самого попадания в финал. Это был мой первый большой прорыв, я только что выиграл «Мастерс», и это уже было круто.

Я попал в финал, всё было классно, это помогло мне показать хорошую игру, но тогда я не чувствовал, что обязан победить. Если в финале будет Новак, который идёт на «Большой шлем», я тоже не буду обязан, но я хочу выиграть ещё больше. Это нормально, чем больше проигрываешь, тем больше хочется это выиграть, забрать титул. Я проиграл два финала и хочу выиграть третий. Это теннис, победит только один. Мы не знаем, что будет, но я буду стараться ещё больше, чем в первые два раза.

— Если в финале будет Саша Зверев?

— Будет здорово, потому что у него тоже нет титула мэйджора, значит, кто-то из нас его получит. По энергии игра будет отличаться. В финале с Новаком в любом случае будет акцент на то, что я могу помешать ему взять «Большой шлем», энергия другая. Если в финале будет Саша, то у него отличная победная серия, но я тоже последние четыре недели играю неплохо. Это будет битва одного поколения, мы играли с ним ещё по юниорам, я смог выиграть у него два финала. Все финалы разные, но я всё так же постараюсь сделать всё возможное, чтобы обыграть его.