Истерика, угрозы, разборки с судьями: скандалы Серены на US Open
1/4 финала — 2004
В матче с Каприати судья засчитала Серене несколько спорных аутов. Уильямс ругалась, но это было бесполезно.
Ведь системы Hawk-Eye ещё не было. Каприати матч выиграла, WTA извинились перед Уильямс, а судью отстранили.
1/2 финала — 2009
Во втором сете матча с Клейстерс при 5:6, 15:30 Серене засчитали зашаг на 2-й подаче. Уильямс пообещала затолкать мяч судье в глотку.
За второе предупреждение с американки сняли очко, матч на этом закончился, и ей начислили штраф $ 82 тыс.
Финал-2011
В матче со Стосур американка рано обрадовалась выигранному мячу и закричала. Очко засчитали сопернице.
Серена спорила, оскорбила судью и получила штраф $ 2 тыс. А титул достался австралийке.
Финал-2018
В матче с Осакой дела у американки шли неудачно. Истерика, разбитые ракетки…
Уильямс нахватала предупреждений и пошла выяснять отношения с судьёй Карлосом Рамосом. Ничем хорошим это не закончилось. Титул достался Осаке.
Истерика, угрозы, разборки с судьями: скандалы Серены на US Open
Читайте также