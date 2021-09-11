«Даня просто обязан выиграть этот турнир!» Как помешать Джоковичу собрать «Большой шлем»?

Счёт до грандиозного финала US Open – 2021 Джокович – Медведев идёт уже на часы. Эксперты «Чемпионата» и других изданий разбирают сильные и слабые стороны финалистов Открытого чемпионата США. Посмотрим, что будет в воскресенье.

Евгений Кафельников, двукратный чемпион турниров «Большого шлема»:



— Не было никаких опасений касательно игры Медведева с Оже-Альяссимом. Даня контролировал ход матча: мог прибавить, когда было нужно — он сильнее Феликса по всем компонентам. Победа 3:0 — закономерный итоговый результат. Безусловно, тот самый момент, произошедший во втором сете — когда Дане удалось брейкануть — очень важен. Поймите, выиграть сет, проигрывая по ходу 2:5, — это большой плюс. Дане не пришлось играть долгий матч и, как следствие, удалось сохранить физическую энергию на финал. Он — молодец! С другой стороны, не могу сказать, что, проиграй Медведев второй сет, то матч мог сложиться иначе.

В финале Медведеву нужно попытаться вывести Джоковича из зоны комфорта его игры. Трудно сказать, как именно это сделать: надо смотреть по ходу матча. У серба в арсенале есть всё: он сам может расшатать игру соперника до неузнаваемости. Но самое главное, Дане нужно держать концентрацию внимания от первого до последнего розыгрыша. Если посмотреть на то, что стоит на кону, то назову Джоковича хоть и маленьким, но фаворитом финальной встречи. Новак и сам говорит, что для него это главный матч в жизни. Представьте, выиграть календарный «Большой шлем» — это феноменальное достижение. Думаю, такую историю никто в ближайшие 100 лет не повторит. Нам, как болельщикам и зрителям, будет очень интересно наблюдать за этим финалом.

На кого будет больше давления? Одинаково как на Джоковича, так и на Медведева. Если Новак не выиграет воскресный матч — для него это будет большой катастрофой. Ровно такая же ситуация и у Дани: проиграть третий финал «Большого шлема» — это нездоровая тенденция, которая может продлиться на долгое время. Это своеобразный психологический надлом. Для каждого из теннисистов – Джоковича и Медведева – поражение в финале будет большой катастрофой, — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матс Виландер, 7-кратный победитель турниров «Большого шлема»:



— Что мне нравится в игре Медведева, так это то, что он всегда агрессивен. Если он ведёт 2:0 по сетам, то всё равно не останавливается на достигнутом. Даниил продолжает контролировать игру. Сейчас он всё чаще и чаще стал выходить к сетке, стал лучше бить с лёта. Я не могу найти ошибок в его игре. Движения Даниила так же невероятны, как и выбор момента для них. Он буквально читает игру соперника. Если он будет продолжать в том же духе, то тем, кто захочет его победить, придётся пережить очень, очень долгий и тяжёлый день, — приводит слова Виландера Eurosport.de.

Андрей Чесноков, полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989:

— Конечно, Джокович в нынешнем году добился очень больших достижений, проделал серьёзную работу. Представляете себе, сейчас, в 34 года, у него есть шанс выиграть все турниры «Большого шлема»? Вообще все! Это уникально. Следил за его выступлениями и в Австралии, и на «Ролан Гаррос». Понимаете, бывает такое, что смотришь на игрока, который провёл пять сетов, он просто «сдох». И на следующий матч его уже не хватило. Но этого не бывает у Джоковича. Он играет пять сетов, и, казалось бы, его не хватит на следующий матч, но нет… Медведев и Джокович уже встречались в нынешнем году в финале Открытого чемпионата Австралии. Я боюсь что-либо прогнозировать. По идее, конечно, Медведев — свежий, и чтобы обыграть Джоковича, мне кажется, ему нужно играть лучше, чем в полуфинале против Оже-Альяссима. Я считаю, что канадец сделал много подарков, допустил невынужденные ошибки. Думаю, что Джокович этого позволять не будет. Тем не менее, он пробежал очень большой марафон в матче против Зверева, поэтому он будет утомлён. Если Джокович будет свежий, то, мне кажется, Медведеву будет сложно обыграть своего соперника. Но я не могу сказать, что это будет проходной двор, как это было во втором и третьем сетах на Australian Open, — цитирует Чеснокова «Матч ТВ».

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте:

— Над одним довлеет перспектива выиграть четыре турнира «Большого шлема» за год, а у второго есть шанс впервые взять титул «Большого шлема», который очень хочется выиграть. И, на мой взгляд, очень много решит психология — как справятся с волнением и тот, и другой. По игре, которую показали в полуфинале, Джокович очень хороший матч против Зверева отыграл. А Даниил очень цепко и в нужные моменты безошибочно и грамотно сыграл. Очень интересно смотреть, как Даня играет, когда нужно. Здесь уже очень высокий класс и очень высокий уровень.



То, что Даня отдал лишь сет за турнир – я бы не стал обращать на это внимания. Да, все сейчас играют на достаточно хорошем уровне, но, если посмотреть по сетке, может быть, достаточно сильных сеянных игроков и не было. Но это не умаляет того, что Медведев проиграл только один сет. В любом случае, Даня играет очень хорошо, на мой взгляд. Он свежий, что немаловажно. И финал есть финал. Здесь, как я уже сказал, психология играет очень большую роль.



Что, помимо психологии, может сыграть за Медведева? То давление, которое будет у Джоковича — именно потому, что он может повторить историческое достижение Рода Лэйвера. После Лэйвера с 1969 года ни одного игрока не было в мире, который выиграл четыре турнира «Большого шлема» за год, — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Владимир Камельзон, заслуженный тренер России:

«Даня просто обязан выиграть этот турнир! Не каждый год попадаешь в финал. Он прошёлся по своей половине и глазом не моргнул, даже я не устал на него смотреть. А Джокович отмотал пять сетов со Зверевым. Это может сказаться в финале.



Джокович в полуфинале показал, что он теннисный бог. Я такого матча ещё не видел. Как будто финал играли. Новак выиграл, потому что его уровень теннисного искусства выше, чем у Зверева. Саша играл механически, а Джокович творил, изобретал. Постоянно импровизировал.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

А Даня сможет бороться. Он может всё. Таких игроков, как он — никогда не было и никогда не будет больше. Медведев одарён природой. Никто так не мыслит, ни у кого нет такого подхода к мячу. Это будет исторический финал. Никто кроме Медведева не сможет остановить Джоковича в погоне за календарным Шлемом, — передаёт слова Камельзона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.