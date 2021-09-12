Русский парень покоряет Америку. Даниил Медведев vs Новак Джокович в финале US Open. LIVE!

Российский теннисист может остановить знаменитого серба на пути к «Большому шлему»! Подробности — в нашем онлайне.

Здравствуйте, уважаемые поклонники спорта! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию финала US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). Матч пройдёт в воскресенье, 12 сентября. Время начала этого поединка – 23:00 по Москве. Для Даниила это второй финал на US Open и 3-й на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив 6 соперников – Ришар Гаске, Доминик Кёпфер, Пабло Андухар, Даниэль Эванс, Ботик ван де Зандсхулп и Феликс Оже-Альяссим. И вот теперь на его пути – первая ракетка мира Новак Джокович, который рвётся к сезонному «Большому шлему». Так кто же победит? Это решится совсем скоро. Не пропустите нашу трансляцию!