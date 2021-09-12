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Даниил Медведев — Новак Джокович: онлайн-трансляция финала US Open — 2021, где смотреть матч, когда начало

Русский парень покоряет Америку. Даниил Медведев vs Новак Джокович в финале US Open. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев – Новак Джокович
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Российский теннисист может остановить знаменитого серба на пути к «Большому шлему»! Подробности — в нашем онлайне.

Здравствуйте, уважаемые поклонники спорта! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию финала US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). Матч пройдёт в воскресенье, 12 сентября. Время начала этого поединка – 23:00 по Москве. Для Даниила это второй финал на US Open и 3-й на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив 6 соперников – Ришар Гаске, Доминик Кёпфер, Пабло Андухар, Даниэль Эванс, Ботик ван де Зандсхулп и Феликс Оже-Альяссим. И вот теперь на его пути – первая ракетка мира Новак Джокович, который рвётся к сезонному «Большому шлему». Так кто же победит? Это решится совсем скоро. Не пропустите нашу трансляцию!

US Open – 2021. Мужская сетка
US Open (м). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание матчей 12 сентября
Live Даниил Сальников

Для Даниила это третий финал ТБШ в карьере, и первые два он проиграл:

US Open — 2019. Надаль — Медведев — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
Australian Open — 2021. Джокович — Медведев — 7:5, 6:2, 6:2.
US Open — 2021. Джокович — Медведев — ???
07:13 Даниил Сальников

О том, как прошёл предыдущий игровой день для участников нашего финала, читайте в нашем прошлом лайве дня:

Медведев разгромил канадца на «Шлеме» и снова вышел в финал US Open! Медведев разгромил канадца на «Шлеме» и снова вышел в финал US Open!
07:09 Даниил Сальников

Расписание матчей 12 сентября

Программа заключительного дня турнира:

Расписание воскресенья, 12 сентября
20:00 мск. Парный женский финал
Не ранее 23:00. Новак Джокович – Даниил Медведев
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