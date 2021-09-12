Русский парень покоряет Америку. Даниил Медведев vs Новак Джокович в финале US Open. LIVE!

Здравствуйте, уважаемые поклонники спорта! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию финала US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия) – Новак Джокович (Сербия). Матч пройдёт в воскресенье, 12 сентября. Время начала этого поединка – 23:00 по Москве. Для Даниила это второй финал на US Open и 3-й на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив 6 соперников – Ришар Гаске, Доминик Кёпфер, Пабло Андухар, Даниэль Эванс, Ботик ван де Зандсхулп и Феликс Оже-Альяссим. И вот теперь на его пути – первая ракетка мира Новак Джокович, который рвётся к сезонному «Большому шлему». Так кто же победит? Это решится совсем скоро. Не пропустите нашу трансляцию!
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Для Даниила это третий финал ТБШ в карьере, и первые два он проиграл:
Australian Open — 2021. Джокович — Медведев — 7:5, 6:2, 6:2.
US Open — 2021. Джокович — Медведев — ???
О том, как прошёл предыдущий игровой день для участников нашего финала, читайте в нашем прошлом лайве дня:
Расписание матчей 12 сентября
Программа заключительного дня турнира:
20:00 мск. Парный женский финал
Не ранее 23:00. Новак Джокович – Даниил Медведев
- 12 сентября 2021
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