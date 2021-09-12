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US Open – 2021: в женском финале сражались тинейджеры – Эмма Радукану победила Лейлу Фернандес и стала новой чемпионкой

Невероятно! 18-летняя Эмма Радукану выиграла в финале US Open у своей ровесницы
Даниил Сальников
Эмма Радукану победила Лейлу Фернандес
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Британка Эмма Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей «Шлем», пройдя квалификацию и не потеряв за турнир ни сета.

18-летняя Эмма Радукану выиграла в финале US Open у своей ровесницы Лейлы Фернандес. Это просто невероятно!

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Трудно себе было представить более непредсказуемую пару финалисток женского одиночного разряда, чем 19-летняя Лейла Фернандес и 18-летняя Эмма Радукану. Последний раз теннисистки, которым ещё не исполнилось 20 лет, играли в финале US Open ещё в прошлом веке. Тогда, в 1999 году, 17-летняя Серена Уильямс победила 18-летнюю Мартину Хингис.

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Теннисный мир, конечно, в шоке от того, как смело и напористо эти тинейджеры отодвинули в сторону от борьбы за главный приз опытных и звёздных соперниц. Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высоко оценил уровень игры британки Эммы Радукану: «Считаю, мы должны больше внимания обращать на подачу Эммы Радукану, потому что в 18 лет иметь такую невероятно зрелую подачу очень необычно. Да у неё всё очень нестандартно для 18 лет: движения по корту, сила удара, теннисная интуиция. Она играет очень мудро, всё делает в нужное время и в нужный момент. Её движения, особенно на задней линии, просто невероятны. Ещё она гибкая и сильная, пробивает так же, как один серб, идущий сейчас за календарным «Большим шлемом», — как Новак Джокович. Между ними так много общего! Форхенд по-прежнему остаётся слабым местом Радукану, но она нашла способ обойти это, и это реально впечатляет».

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Радукану на пути к финалу не отдала соперницам ни одного сета. С учётом квалификации юная британка выиграла на US Open 9 матчей подряд и все в двух партиях. А вот у Фернандес путь по сетке был более тяжёлым. Только в двух стартовых раундах она справилась с соперницами без потери сетов, а затем ей пришлось сражаться против звёздных теннисисток с высоким номером посева. Канадка последовательно одолела Наоми Осаку (3), Анжелику Кербер (16), Элину Свитолину (5) и Арину Соболенко (2).

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Финалистки одного года рождения – 2002-го – Лейла постарше Эммы на пару месяцев. И с самого раннего детства они всё время сражались на одним и тех же юниорских турнирах. Вот что говорит Радукану о том времени: «Думаю, я впервые встретилась с Лейлой на Orange Bowl, для игроков младше 12 лет. Мы впервые встретились друг с другом, потому что я родилась в Торонто, а она была канадкой, так что тогда у нас вроде как сложились отношения. Потом я играла с ней на юниорском Уимблдоне. Очевидно, что с тех пор мы обе очень далеко продвинулись как игроки и как люди. Я уверена, что наша встреча в финале будет сильно отличаться от той, когда мы в последний раз играли друг с другом. Мы обе показываем хороший теннис, так что это будет хороший матч».

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Матч начался с упорных атак Радукану. Эмма уверенно взяла свой гейм, вцепилась в чужой и с 6-го брейк-пойнта добилась перевеса в два очка – 2:0. Но Фернандес следом сравняла счёт – 2:2, после чего теннисистки уверенно держали свои подачи, пока в 10-м гейме британка снова не сделала брейк – 6:4, а у соперницы отыграться уже не было возможности.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Фернандес на этом не сломалась, а второй сет начала по-боевому. Сначала она спаслась с тройного брейк-пойнта, а следом сама сделала брейк – 2:1. Тут промелькнула мысль, что Лейла сможет перевернуть ход матча и судьба титула будет решаться в 3-м сете. Однако Эмма взвинтила темп, добавила мощи своим ударам, выиграла 4 гейма подряд – 5:2. Могла выиграть и пятый, имела два матчбола на подаче соперницы, но Лейла устояла – 5:3. И тут во время подачи на титул Радукану, догоняя мяч, содрала коленку в кровь о жёсткий корт. Поединок пришлось остановить и вызвать врача, когда у Фернандес был брейк-пойнт.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Лейла, конечно, была недовольна этим перерывом. Эта пауза выбила её из ритма и через несколько розыгрышей Радукану оформила победу – 6:4, 6:3 за 1 час 51 минуту.

US Open (ж). Финал
11 сентября 2021, суббота. 23:15 МСК
Эмма Радукану
150
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Лейла Фернандес
73
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Таким образом, британка Эмма Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей «Шлем», пройдя квалификацию и не потеряв за турнир ни сета. Соревнования она начинала, будучи 150-й ракеткой мира, а в понедельник будет 23-й! А ещё Эмма стала самой юной чемпионкой «Шлема» с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова выиграла Уимблдон.

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