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Финал US Open — 2021, Новак Джокович — Даниил Медведев: личные встречи, расклады, статистика, факты, ожидания

Медведев уже 3 раза побеждал Джоковича! Пять причин, почему наш парень может взять US Open
Даниил Сальников
Финал US Open
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Знаменитого серба называют фаворитом финала Открытого чемпионата США, но у россиянина есть свои козыри.

Воскресный финал US Open — 2021 вызывает невероятный ажиотаж. Новак Джокович в шаге от завоевания сезонного «Большого шлема». И остановить его может теперь только Даниил Медведев. Назовём пять причин, почему наш парень способен выиграть этот финал.

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1. Опыт побед над Джоковичем

Финалисты нынешнего US Open отлично знают сильные и слабые стороны друг друга. Ведь Новак Джокович и Даниил Медведев встречались в официальных матчах уже 8 раз. Причём россиянин, в отличие от большинства коллег по теннисному цеху, не является, что называется, «клиентом» серба. То есть игроком, которого постоянно побеждают «в одну калитку». Уже в первой их встрече – в рамках Кубка Дэвиса – 2017 – 21-летний дебютант сборной России Медведев удивил именитого Джоковича упорным сопротивлением и выигранным стартовым сетом. Лишь незнакомый Даниилу до этого пятисетовый формат матча забрал у россиянина все силы и заставил сняться с игры в начале четвёртого сета. Первую победу Медведев одержал над Джоковичем на «Мастерсе» в Монте-Карло, причём на грунте, который наш теннисист недолюбливает. Следом Даниил победил Новака в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати и затем выиграл там титул. А самый успешный пока что матч с Джоковичем россиянин провёл в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020. Он обыграл первую ракетку 6:3, 6:3.

Все матчи Медведева с Джоковичем – 3 победы и 5 поражений:
1. Кубок Дэвиса – 2017. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).
2. Истбурн – 2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.
3. Australian Open – 2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
4. Монте-Карло – 2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.
5. Цинциннати – 2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.
6. ATP Cup – 2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.
7. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.
8. Australian Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.
9. US Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев –?

2. Опыт финалов на «Шлемах»

Если взять за скобки Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, то за последние три года Даниил Медведев вместе с Домиником Тимом – самые частые участники финалов турниров «Большого шлема». И если австриец после своей победы на US Open – 2020 ушёл в тень на целый сезон, то россиянин сейчас на ходу и недаром занимает второе место в рейтинге ATP вслед за Джоковичем. Первый раз Даниил играл в главном матче «Шлема» на US Open – 2019 c Надалем, затем был выход в финал на Australian Open, где он сражался с Джоковичем. Те два поражения в решающих поединках не прошли для Медведева бесследно: «У меня уже есть опыт двух финалов мэйджоров, это может мне помочь. Необязательно, но может. Могу сказать, что выложусь в финале без остатка, оставлю на корте всё, что у меня есть. Я всегда выкладываюсь на полную, но в Мельбурне я не оставил на корте сердце. Я пытался, но что-то не получалось в том матче. Постараюсь сделать это здесь. Какой бы ни был счёт, я буду бороться до конца и выкладываться на максимум, даже больше, чем в Мельбурне».

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3. Свежесть перед финалом

За 6 матчей нынешнего US Open Медведев отдал соперникам всего 1 сет – это было в четвертьфинальном поединке с Ботиком ван де Зандсхулпом. Суммарно на корте россиянин провёл всего 12 часов 2 минуты (1:59 + 1:50 + 1:58 + 1:45 + 2:24 + 2:06). А вот у Джоковича путь по турниру был куда сложнее. Отдавать партии соперникам он начал уже с первого раунда – квалифаера Хольгера Руне он победил в 4 сетах, на победу над Зверевым в полуфинале Новак затратил и вовсе все 5 партий. Таким образом, к финалу серб отдал соперникам аж 6 сетов, а на корте провёл на 5,5 часов дольше Медведева – 17 часов 37 минут (2:16 + 1:40 + 3:35 + 2:58 + 3:30 + 3:38). Получается, что к решающему матчу Даниил подошёл физически более свежим, и это ему должно помочь в воскресенье.

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4. Удобный US Open и хард

За последние три сезона US Open оказался для Джоковича не самым удачным турниром. Только в этом году он добрался до финала. В 2019-м он проиграл в четвёртом круге швейцарцу Стэну Вавринке, которого следом победил Медведев и дошёл до финала. В 2020-м году с Джоковичем в четвёртом круге случались страшная драма, закончившаяся дисквалификацией из-за попадания мячом в линейную судью. А вот Даниил Медведев за три последних года перед финалом US Open – 2021 накопил в Нью-Йорке впечатляющее соотношение побед и поражений – 17-2. И вообще хард является лучшим покрытием для Медведева. Например, в этом году из 46 своих побед 34 он одержал именно на нём. «Здесь всё время лёгкие мячи. Сейчас они, в принципе, не лёгкие и не тяжёлые на самом деле. Мне кажется, у всех, кого смотришь, контроль мяча очень хороший, поэтому видим много хороших розыгрышей, хороших матчей. А корт довольно быстрый, то есть если хорошо подаёшь и хорошо делаешь первый удар, то сопернику тяжело. Каждый раз, когда играю US Open и Australian Open, если только не холодно в этот день, то подача, первый удар — это прям самое важное всегда», — сказал Даниил в интервью «Евроспорту».

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5. Давление на Джоковича

Даниил ещё ни разу не побеждал на турнире «Большого шлема». Два поражения в финалах у него уже были. Если случится третье, то, конечно, это будет неприятно, но не катастрофа. В истории тенниса были случаи, когда будущие многократные чемпионы «Шлемов» перед своей первой победой несколько раз терпели фиаско в финалах. Можно вспомнить Энди Маррея или Ивана Лендла с их четырьмя поражениями. У Джоковича ситуация серьёзнее. Для серба на кону во время финала с Медведевым будет стоять не только рекордный 21-й «Шлем», но и возможность собрать сезонный «Большой шлем», что не удавалось мужчинам аж с 1969 года – со времён Рода Лэйвера. Эта победа вознесёт Джоковича в истории тенниса на недостижимый для других пьедестал. И серб понимает всю значимость момента. И, конечно же, такая ответственность на него не может не давить. Вспомним хотя бы, как его «зажало» в полуфинале Олимпиады в Токио, когда он проиграл Звереву, потеряв при этом возможность получить и золотую медаль, и «Золотой шлем».

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Другими словами, у нашего парня есть козыри для того, чтобы оставить первую ракетку мира и завоевать свой первый титул на турнире «Большого шлема». Об этом же говорит и 7-кратный победитель мэйджоров Матс Виландер: «Конечно, Джокович является фаворитом этого матча. Но это тот поединок, который я хотел бы увидеть, так как интрига велика. Хочу, чтобы этот матч стал для Новака испытанием, чтобы он устал в финале. Хочу ли я увидеть его победу? Это только его дело. Но я мечтаю увидеть очень длинный матч, на пределе физических возможностей. Даниил Медведев – теннисист, способный обыграть Джоковича. На самом деле это финал моей мечты. Когда Даниил говорит, что оставит всё на корте, это ценно для меня. Я верю, что публика будет на его стороне, пока Новак не приблизится к тому, чтобы войти в историю».

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