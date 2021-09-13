Русское чудо в Америке! Даниил Медведев выиграл US Open и лишил Джоковича «Большого шлема»

Даниил Медведев выиграл US Open — 2021 и лишил Новака Джоковича «Большого шлема». Вот такое русское чудо случилось в Америке!

Выход Даниила Медведева в финал US Open — 2021 стал историческим достижением всего российского тенниса. Это уже 11-е участие отечественных спортсменов в решающих матчах турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Первым этого успеха добился Александр Метревели в далёком 1973 году на Уимблдоне. Потом в 1990-х трижды был в финалах Евгений Кафельников, потом пришло время Марата Сафина. И вот сейчас уже третий решающий матч в активе Даниила Медведева. Напомним, он первый раз разыграл финал тут же, в Нью-Йорке, с Рафаэлем Надалем в 2019 году. В 2021-м Даниил уступил в главном поединке Australian Open Новаку Джоковичу. И сейчас россиянин добыл путёвку для участия в историческом финале US Open — 2021 всё с тем же Джоковичем.

Этот финал US Open — совершенно уникальный и исторический сразу по нескольким причинам. И все они связаны с Джоковичем. Во-первых, победа даёт Новаку возможность выиграть 21-й «Шлем» и обойти Федерера и Надаля, у которых останется по 20 таких титулов. Во-вторых, учитывая, что серб за сезон уже выиграл три мэйджора, US Open должен был позволить ему собрать «Большой шлем» за один год. Такого результата в последний раз среди мужчин удалось добиться легендарному австралийцу Роду Лэйверу в 1969 году. Начиная с Мельбурна, на пути к этому достижению Джокович одержал 27 побед, причём некоторых соперников серб обыграл на этих турнирах по несколько раз. И фамилия Медведева оказалась последней в этом огромном списке.

Даниил и Новак отлично знают друг друга и встречались в официальных матчах до этого финала 8 раз. За это время Медведеву удалось трижды победить грозного соперника, причём во всех случаях серб в то время носил звание первой ракетки мира. Первый раз россиянину удалось выиграть у Новака в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло-2019. В том же году Даниил выбил Джоковича из сетки «Мастерса» в Цинциннати на стадии полуфинала. А последняя, самая важная победа пришлась на групповую стадию Итогового чемпионата ATP-2020 в Лондоне. Тогда наш теннисист одолел Новака в двух сетах, а затем и вовсе выиграл весь турнир.

Все матчи Медведева с Джоковичем – 3 победы и 5 поражений:



1. Кубок Дэвиса – 2017. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).

2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.

3. Australian Open – 2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.

5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.

6. ATP Cup – 2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.

7. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.

8. Australian Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.

9. 1. Кубок Дэвиса – 2017. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.3. Australian Open – 2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.6. ATP Cup – 2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.7. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.8. Australian Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.9. US Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев –?

У Новака сложились очень хорошие и дружеские отношения с российскими теннисистами, в том числе и с Медведевым. Серб всегда уважительно отзывается о Данииле. И перед финалом Джокович тоже сказал немало комплиментов в его адрес: «Я восхищаюсь игрой Даниила и его результатами. У него нетипичные удары, иногда чувствуется, что он не в правильном балансе, но он редко ошибается. От остальных его отличают высокий теннисный IQ и умение выходить из сложных ситуаций».

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Джокович понимал всю значимость финала, и это, конечно, не могло на него не давить. Но и Медведев испытывал колоссальную ответственность за исход этого матча: «У меня уже есть опыт двух финалов мэйджоров, это может мне помочь. Необязательно, но может. Могу сказать, что выложусь в финале без остатка, оставлю на корте всё, что у меня есть. Я всегда выкладываюсь на полную, но в Мельбурне я не оставил на корте сердце. Я пытался, но что-то не получалось в том матче. Постараюсь сделать это здесь. Какой бы ни был счёт, я буду бороться до конца и выкладываться на максимум, даже больше, чем в Мельбурне».

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Матч начался для Джоковича, можно сказать, традиционно. В первом же гейме он позволил Медведеву сделать брейк и затем повести 2:0. В следующем гейме у россиянина снова были брейк-пойнты, но Новак их отыграл и потом до конца сета держал свою подачу. А партия осталась за Даниилом. Отметим, что у россиянина отлично работала первая подача. Он выиграл за партию 100% очков на первом мяче — 15 из 15. Что касается Джоковича, то это был 5-й матч подряд, когда он уступил на этом турнире первый сет. Кроме того, для серба это 3-й подряд финал ТБШ, где он проиграл стартовую партию. Как пошутил на эту тему в своём «твиттере» тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу: «Никогда не меняй победную стратегию».

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Второй сет Джокович начал с явным желанием изменить ход матча. Было видно, что он готов атаковать, рисковать и оказывать всяческое давление на россиянина. Тут и Даниил немного «подсел» — началась расконцентрация, появились двойные ошибки. Серб добрался до тройного брейк-пойнта, однако Медведев собрался и вытащил этот гейм. Следом при счёте 2:1, когда Даниил спас очередной брейк-пойнт, Джокович раздолбил ракетку в хлам и получил предупреждение. Но здесь надо сказать, что перед этим эпизодом после неудачного для себя розыгрыша серб подбежал к сетке, замахнулся ракеткой на мяч, но вовремя одёрнул руку, когда увидел, что мимо пробегает болбой. Все мы помним, что в биографии Джоковича уже были печальные эпизоды, когда его несдержанность приводила к ужасным последствиям.

С огромным трудом Медведев вытащил этот гейм на своей подаче, зато потом сам смог сделать брейк и добиться перевеса во второй партии — 3:2. На этом страсти на корте чуть поутихли, теннисисты уверенно держали свою подачу, и Даниилу перевеса в один брейк хватило, чтобы повести 2:0 по партиям. Тут необходимо напомнить, что совсем недавно в финале «Ролан Гаррос» Джокович так же проигрывал 0:2 по сетам Стефаносу Циципасу, но в итоге завоевал трофей.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В третьем сете ситуация для Джоковича стала просто катастрофической. Медведев чувствовал себя на корте полным хозяином положения. У него получалось всё. Он вытаскивал самые сложным мячи, забивал сумасшедшие удары. Через считаные минуты счёт стал 4:0. Над лидером мирового рейтинга нависла угроза получить «баранку». Но сербу удалось выиграть два гейма на своей подаче, а Медведев отправился подавать на титул при счёте 5:2. На матчболе зрители никак не могли успокоиться, свистели, шумели, Даниил откладывал подачу, потерял ритм и сделал две двойные ошибки подряд! В результате Джокович впервые за матч сделал брейк. Но у Даниила в запасе был ещё один. И при счёте 5:4 он свой шанс не упустил. 6:4, 6:4, 6:4 за два с небольшим часа.

Вот так лидер мирового рейтинга Новак Джокович сенсационно проиграл в финале нашему парню, не смог собрать все четыре мэйджора за сезон, не выиграл 21-й «Шлем» и не опередил по этому показателю Надаля и Федерера. От злости серб даже сломал ракетку по ходу матча. А Даниил Медведев — новый чемпион турниров «Большого шлема». Он — третий россиянин в истории, добившийся такого успеха.

Все титулы российских теннисистов-мужчин на ТБШ в одиночном разряде:



1. «Ролан Гаррос» — 1996 – Евгений Кафельников

2. Australian Open — 1999 – Евгений Кафельников

3.

4. Australian Open — 2005 — Марат Сафин

5. 1. «Ролан Гаррос» — 1996 – Евгений Кафельников2. Australian Open — 1999 – Евгений Кафельников3. US Open — 2000 — Марат Сафин4. Australian Open — 2005 — Марат Сафин5. US Open — 2021 — Даниил Медведев

За победу на US Open Даниил получит чек на $ 2,5 млн. Будет на что купить подарок жене Даше, ведь именно в этот день чета Медведевых отмечает третью годовщину свадьбы.