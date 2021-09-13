«Русские умеют праздновать! Надеюсь, не попаду в новости». Медведев о своём триумфе в США

Вторая ракетка мира Даниил Медведев выиграл US Open, в финале остановив Новака Джоковича и лишив его «Большого шлема». На пресс-конференции россиянин шутил, делился победными эмоциями, рассказывал о своём необычном праздновании после окончания матча и о том, что думал на матчболах, когда болельщики не переставали шуметь.

«Может, при 5:5 я бы пошёл вразнос, мы этого не узнаем»

— Расскажите о своей тактике на матч, вы часто рисковали на второй подаче?

— За день до матча мы всегда обсуждаем тактику с тренером, обычно это занимает минут 5-10. Куда будет подавать соперник, что я буду делать при розыгрышах. Перед матчем с Новаком обсуждение заняло минут 30. Почему? Мы играли, кажется, семь матчей до этого, и каждый матч был другим, настолько он хорош. У него все матчи разные, он меняет тактику, подход к игре. На US Open у меня в голове был чёткий план, что я должен делать в каждом моменте. И, конечно, многое зависело от него – иногда надо быть агрессивным, иногда защищаться. У меня был чёткий план, который, кажется, сработал.

Показал ли он свою лучшую игру? Сегодня – вряд ли, на нём лежало огромное давление. На мне тоже было давление. На второй подаче рисковал, потому что чувствовал уверенность. Знал, что не могу делать простые подачи, потому что он это любит. Такой был план. Уверенность позволила мне хорошо подавать в сложные моменты.

— Чувствовали, что сегодня не такой Джокович, как всегда, и давление сказывается на нём?

— Я уже однажды его обыгрывал в двух сетах, в Лондоне. Теннис – безжалостный спорт, в котором нет места ошибке, когда играешь против топов, а мы с ним оба топы. После матча в Лондоне я подумал: «Это было странно легко». Думаю, всё вместе, может, у него был не лучший день. Вспоминая Австралию, там я точно не показал свой лучший теннис, а люди, наверное, говорили: «Новак его уничтожил».

Всё дело в маленьких деталях. Новак точно не показал лучшей игры, он может лучше. Вопрос в том, смог бы я с ним справиться, если бы он показал свой лучший теннис? Мы этого уже не узнаем, я просто рад победе.

— О чём думали на подаче в третьем сете, когда болельщики начали галдеть?

— Это было тяжело, иначе не сказать. Знал, что единственное, что я могу сделать, — сфокусироваться. Мы уже не узнаем, что бы случилось, если бы счёт был 5:5, может, я бы пошёл вразнос. Этого не случилось. Знал, что надо фокусироваться на том, что надо сделать для победы. Думаю, трибуны болели не против меня, а за Новака, хотели увидеть, как он берёт календарный «Большой шлем».

Из-за этого я сделал несколько двойных ошибок, но от этого ещё приятнее, что в итоге я смог подать с первого раза во время третьего матчбола.

«Русские умеют праздновать! Надеюсь, не попаду в новости»

— Вы добились такого успеха, остановили Новака на пути к историческому достижению.

— В первый раз всё особенно. Когда я впервые выиграл турнир по юниорам, это многое значило для меня. Когда я выиграл первый «Фьючерс», я был счастлив. Мне кажется, когда добиваешься чего-то во второй раз, эмоции другие, если, конечно, не делаешь что-то историческое.

Я говорю о том, что сейчас победа на «Мастерсе» делает меня счастливым, это серьёзное достижение, которое покорялось немногим. Но выиграв очередной «Мастерс», я думал только о том, что хочу большего и постараюсь сделать больше. Никогда не знаешь, получится ли, но я хочу знать, что сделал для этого всё возможное.

Сейчас – полное счастье, это мой первый титул «Большого шлема». Не знаю, что буду чувствовать, если выиграю второй или третий, но сейчас я очень счастлив. Это многое значит для меня. После «Мастерса», например, в Канаде, я знал, что впереди – Цинциннати, на котором надо хорошо подготовиться к US Open. Я даже нормально отпраздновать не мог, надо было садиться в самолёт и готовиться к первому раунду.

Сейчас я знаю, что в ближайшем будущем не будет турниров, и буду праздновать. Русские умеют праздновать! Надеюсь, не попаду в новости, а если попаду, то по хорошему поводу. Буду праздновать несколько дней.

«После 5:3 ногу начало сводить судорогой, при 5:4 я едва шёл»

— Сравните последние два гейма с другими моментами в карьере?

— У меня такое уже было. Один раз – в финале ATP 250 против Де Минора. Сумасшедший матч в Сиднее, на глазах у его домашней публики. Я вёл 4:0 с двумя брейками в третьем сете, потом был брейк при 5:3, и в итоге я выиграл 7:5. Тот ещё матч, куча нервов. Хочу сказать, что сегодня их было меньше, потому что у меня намного больше опыта, я уже знаю, как справляться с эмоциями.

Сегодня на мне было меньше давления, чем бывало в других моментах карьеры, но давление всё равно было велико. Это последний гейм матча, ещё при 5:3 ногу начало сводить судорогой. Думаю, всё из-за давления в предыдущем гейме, когда у меня был матчбол, который я не реализовал. После 5:3 ноги отказали, при 5:4 я едва шёл. Если посмотреть повтор, я волочил левую ногу, когда шёл к полотенцу. Старался не показывать этого, потому что если бы Новак это почувствовал, было бы плохо.

Счёт 40:15, два матчбола, я говорил себе: «Давай, подай эйс, постарайся это сделать». Я сделал двойную ошибку, на второй мяч попал в центр сетки. Я подумал: «У тебя ещё одна попытка, просто постарайся подать с первого раза». У меня получилось и я очень счастлив.

— Вы приближаетесь к первому месту в рейтинге, это ваша следующая цель? Будете подстраивать своё расписание?

— А на сколько я отстаю?

— Где-то на 1400 очков.

— 1400, это… Мне надо защищать титул парижского «Мастерс» и Финала Nitto ATP, а Новаку особо нечего защищать. Думаю, это практически невозможно. Не знаю, насколько я отстаю от Новака в чемпионской гонке ATP.

Если говорить о расписании, что я могу изменить? Есть Индиан-Уэллс, Париж-Берси, Турин и Вена. Вена будет проходить одновременно с турниром в Санкт-Петербурге, поэтому там меня точно не будет. Возможно, и в Санкт-Петербурге я не сыграю, но в неделю, когда проходит турнир в России, я не буду играть где-то ещё.

Будем надеяться, я выиграю в Индиан-Уэллс, Берси и Турине. Это серьёзный вызов. Я просто счастлив выиграть мэйджор. Буду делать всё возможное в каждом турнире. Посмотрим, что я решу с расписанием.

В этом году для меня это не будет первоочередной целью. Если однажды получится это сделать, будет здорово.

«Мне жаль Новака, но победа ещё слаще от того, что я смог его остановить»

— Ещё приятнее от того, что вы обыграли первую ракетку мира, которая шла на «Большой шлем»? Вы сказали, что вам жаль, вам действительно жаль?

— Да, мне действительно жаль Новака. Не представляю, что он чувствует, но этот факт делает победу ещё слаще. «Большой шлем» это «Большой шлем». Если бы в финале я обыграл Ботика, наверное, был бы точно так же счастлив.

Но обыграть человека, который за год выиграл 27 матчей подряд в турнирах «Большого шлема», человека, которому я проиграл в Австралии, человека, который был в шаге от колоссального достижения – это многое даст моей уверенности и дальнейшей карьере.

Победа ещё слаще от того, что я смог его остановить, это придаёт мне уверенности на будущие турниры на харде, посмотрим, что будет на других покрытиях.

— Вы сказали, что Новак – величайший игрок всех времён.

— Я не буду это повторять. Но я искренне сказал то, что думаю. Возможно, это не совсем уважительно по отношению к некоторым другим ребятам, которых мы все знаем. Если бы я обыграл в финале кого-то другого, я бы так не сказал. Это то, что я думаю.

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— У меня глупый вопрос…

— Мне нравятся глупые вопросы!

— Вы заранее знали, как будете праздновать? Почему решили сделать именно так?

— Объясню. На Уимблдоне – я люблю траву, но не чувствую себя на ней так же ловко, как на харде. Так вот, тогда я чувствовал большую уверенность в своей игре. Как-то вечером я не мог заснуть, минут 5-10 в голову лезли всякие сумасшедшие мысли. Знаете, у каждого такое бывает. И я подумал, что будет, если я выиграю Уимблдон, представлял, как обыгрываю Новака или ещё кого-то. Было бы скучно вообще не праздновать, я же всё время это делаю! Мне нужно сделать что-то особенное.

Мне нравится FIFA, нравится играть в PlayStation. Это празднование называется «мёртвая рыба». Когда хочешь побесить соперника в FIFA, ты делаешь вот так, когда забиваешь гол.

Я говорил с ребятами, они молодые, на полном расслабоне, и все мне говорили: «Это легендарно». Все, кто играют в FIFA, считают это легендарным. Я хотел сделать празднование легендарным. Не для того, чтобы газеты начали писать об этом праздновании в стиле FIFA, мне вообще всё равно.

Я просто хотел сделать что-то особенное, чтобы людям понравилось. Чтобы понравилось друзьям, с которыми мы рубимся в FIFA. Я знал, что сделаю это. И мне было больно, на хард корте такое непросто исполнить. Счастлив, что сделал празднование легендарным для себя.