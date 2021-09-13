«Почувствовал облегчение. Рад, что этот поход закончен». Эмоции Джоковича после US Open

Новак Джокович плакал, когда трибуны ревели в третьем сете в его поддержку. Плакал, когда смотрел на Даниила Медведева, наслаждающегося триумфом. Он выходил на корт, чтобы стать первым теннисистом с 1969 года, кому удалось собрать календарный «Большой шлем», чтобы стать первым 21-кратным чемпионом «Больших шлемов». Но не смог взять и партии. После матча первая ракетка мира говорила о переполняющих эмоциях – грусти, разочаровании и в то же время облегчении, что это закончилось. Отдавал должное своему сопернику и строил планы на будущее.

— Можете объяснить свои эмоции в конце матча? Вы заплакали на последней смене сторон.

— Столько разных эмоций… Я искренне говорил на церемонии. Конечно, часть меня очень грустит, это поражение – горькая пилюля, учитывая всё, что стояло на кону.

Но в то же время я чувствовал что-то, чего никогда не чувствовал в Нью-Йорке. Публика сделала меня особенным, приятно меня удивила. Я не знал и ничего не ожидал, но трибуны дали мне такую поддержку и энергию, что я никогда это не забуду. Поэтому я и заплакал на смене сторон. Эмоции и энергия были слишком сильны. Они были такими же сильными, какой была бы 21-я победа в «Больших шлемах». Это было невероятное чувство.

Болельщики растрогали меня до глубины души. Конечно, я хотел победить. Я профессиональный спортсмен. Я дорожу такими моментами. Ты устанавливаешь с людьми связь, которая будет длиться очень долго. Это было прекрасно.

— Что такого сегодня было в подаче Медведева, что доставило вам столько трудностей?

— Он здорово попадал, вышел на корт, преисполненный решимости. Было видно, что каждый удар ему удаётся великолепно. Он чётко понимал, что ему нужно делать тактически, и идеально реализовывал подачи.

Я же сыграл неважно. Ноги не включились. Я старался. Я делал всё, что мог. Да, я допустил много невынужденных ошибок. Подача была никакая.

Если играешь против Медведева, который так здорово подаёт, столько эйсов сделал, так много лёгких очков набрал на первой подаче, то постоянно чувствуешь давление, когда выходишь на подачу.

Если честно, я по всем параметрам сыграл хуже обычного. Такие дни бывают. К сожалению, сегодня не сложилось.

— В Париже, когда вы проигрывали 0:2 Стефаносу, вы говорили, что знали, что можете выиграть, если сделаете хотя бы один брейк. Сегодня у вас было такое чувство?

— Сегодня было иначе, на корте я чувствовал себя не так хорошо, как в Париже. Не было такой прыткости.

Но в начале второй партии я почувствовал, что сейчас может быть поворотный момент. Когда пошли брейк-пойнты, когда Медведев подавал. Счёт был, кажется 0:40. Нужен был один удар… Я был очень близок.

Кто знает, как пошёл бы матч, если бы я взял брейк в начале второй партии. Возможно, при такой поддержке я бы чувствовал себя иначе. Но он так здорово всё делал. Потрясающе играл. Поздравляю его и отдаю должное его стойкости, его подходу, его игре, всему. Он без сомнений был лучше и заслужил эту победу.

Конечно, я разочарован своей игрой. Знаю, что мог и должен был сыграть лучше. Но это спорт, где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Это очень тяжёлое поражение, но в то же время я счастлив за Даниила, потому что он отличный парень и заслужил это. Правда заслужил.

— В Токио Зверев заставил говорить о себе как о топе, теперь Даниил выиграл мэйджор. Думаете, в следующем году топ рейтинга ждут перемены?

— Думаю, они уже начались, когда Доминик Тим выиграл здесь в прошлом году. Не знаю, стал ли уже Даниил первой ракеткой или скоро станет. Это нормально. Перемены неизбежны.

Ребята постарше ещё держатся. Мы ещё стараемся проявить себя в теннисном мире. Я говорю за себя, я хочу продолжать, хочу выиграть ещё титулы «Большого шлема», играть за свою страну. Думаю, на данном этапе для меня это главная мотивация.

Но новое поколение, если вы хотите так его называть, уже не новое. Это уже настоящее, состоявшееся. Конечно, они придут на смену. Думаю, теннис в хороших руках, потому что это всё отличные ребята, очень хорошие, высококлассные теннисисты. Им есть что показать как на корте, так и за его пределами.

Надеемся, смена поколений будет гладкой в плане популярности и внимания к нашему спорту. Это очень важно. Конечно, мы все хотим победить на корте, но в то же время все топы представляют этот спорт. Мы должны не забывать об этом, помнить об этой обязанности и постараться привлечь в теннис больше фанатов.

В конечном счёте это держит наш спорт на плаву. Это даёт возможность молодёжи и нетоповым игрокам зарабатывать себе на жизнь теннисом. Нам надо лучше работать в этом плане. Думаю, в мужском топе всё идёт очень хорошо, но в любительском спорте нам надо делать свою работу. Надеюсь, так и будет.

Фото: Al Bello/Getty Images

— Вы сыграли пять сетов с Сашей, несколько матчей по четыре сета. Предыдущие матчи на вас сегодня сказались?

— Может быть. Может быть. Я провёл на корте больше часов, чем Даниил. Но последние пять-шесть месяцев были очень эмоциональными для меня. «Большие шлемы», Олимпиада, выступление дома в Белграде. Одно накладывалось на другое, все эти эмоции.

К сожалению, я не смог сделать последний шаг. Но, если подводить итоги, я должен быть доволен этим годом. Три победы, три титула «Большого шлема» и финал. Последние пару лет я открыто говорил о своих целях, о том, что хочу показывать свой лучший теннис на мэйджорах. У меня получается.

Сегодня я остановился в шаге от ещё одного титула, но я должен гордиться тем, чего добился вместе с командой. В теннисе быстро учишься переворачивать страницу. Скоро будут новые вызовы. Я умею справляться с такими тяжёлыми поражениями в финалах мэйджоров. Они, конечно, ранят сильнее всего.

Я постараюсь вынести из них урок, стать сильнее и продолжать дальше. Я по-прежнему люблю теннис, по-прежнему хорошо чувствую себя на корте. Пока у меня есть мотивация и вкус к теннису, я буду продолжать.

— Что вы чувствовали после матча?

— Были облегчение и радость, что он закончился. Ажиотаж на этом турнире и всё, что в последние две недели я пережил психологически и эмоционально, это было слишком. Многое навалилось. Я был рад, что наконец-то этот поход закончен. И вместе с тем чувствовал грусть и разочарование, но также и благодарность публике за тот особенный момент, что она создала мне на корте.



Поделился Новак своими переживаниями и с сербскими журналистами:

— Поддержка и любовь болельщиков сегодня – это то, о чём я буду помнить всегда. Они наполнили моё сердце прекрасными эмоциями. К сожалению, что есть, то есть, не получилось закончить идеально, но я горжусь тем, что сделал. У меня был успешный год, три титула «Больших шлемов» и финал. Не хочу жаловаться, потому что у меня столько причин быть благодарным. Будет неправильно говорить об этом. Конечно, мне больно, я человек, у меня тоже эмоции, но я напоминаю себе, как мне невероятно повезло в жизни. Бог и ангелы поддерживают меня все эти годы, я бесконечно благодарен им за это. Поэтому я здесь. Впереди ещё столько всего. Конечно, сейчас я муж и отец, появились другие приоритеты в жизни. Я обещал себе больше времени проводить с детьми, быть вдалеке от них очень тяжело. Простите (плачет).

Надо прогрессировать, если стоишь на месте, то делаешь шаг назад. Без тренировок нет результата. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нам биться за титулы. Но меня это совершенно не беспокоит, это круговорот жизни. Моё тело не чувствует себя старым или выдохшимся. Конечно, жизнь теперь совсем другая, я муж и отец, у меня другие приоритеты в жизни…



Я был медленнее, на полшага позади, особенно на приёме, что не отменяет факта, что подавал он великолепно. Он ещё более усложнил мне работу на корте. Да, я сожалею об этом матче, но также благодарен и горд тем, что сделал здесь. Если честно, у меня нет никакого плана, ничего. Не знаю, буду ли играть где-то… Сейчас мои мысли здесь, в Нью-Йорке.

Я считал, что не заслуживаю того приёма публики, что часто получал, но сегодня всё перевернулось с ног на голову. Благодарен всем, кто смотрел матч на трибунах и по телевизору.