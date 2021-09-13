«Медведев рождён для роли злого гения». Что говорят в Америке о триумфе нашего теннисиста

Даниил Медведев – вторая ракетка мира и новоиспечённый победитель US Open. В финале он не оставил камня на камне от Новака Джоковича, который прошёл без поражений 27 матчей на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. А вот в последнем, 28-м, оступился. «Чемпионат» собрал мнение зарубежных экспертов, теннисистов, изданий, которые восхваляли гениальную игру россиянина и сочувствовала сербу, остановившемуся в шаге от исторического достижения.

«Всё было готово к коронации Джоковича, но Медведев украл шоу»

«Медведев разбил мечту Новака. Лучший теннисист мира не смог переписать историю спорта, не смог подняться на теннисный Эверест, но снова показал себя настоящим чемпионом. Он просто напоролся на кого-то лучше себя – на вдохновенного, готового человека в хорошем настроении. Новак пытался, искал решения, но у русского на всё находились ответы, а ещё он великолепно подавал и редко ошибался. Это принесло ему первый титул «Больших шлемов» в карьере.

Это был реванш за финал Austrlian Open. Следующий турнир «Большого шлема» — в Мельбурне, и вы сами знаете, кто там босс», — пишет Novosti.rs.

«Выйдя на корт перед публикой, которая собралась, чтобы собственными глазами увидеть историю, Медведев побил Джоковича его собственным оружием. Человек, которого за стиль игры называют шахматистом, сделал с Джоковичем то, что удавалось немногим. Выигрывал затяжные, упорные, душераздирающие розыгрыши.

Джокович знал, что в этот день ему надо цепляться за любое очко, но Медведев практически ничего ему не позволял. Неудивительно, что Медведев забирал своё. Это то, что он делает. Но для любого, чьё имя не Федерер или Надаль, раз за разом переигрывать Джоковича в длинных розыгрышах – это легендарно.

Джокович известен как игрок, который вытаскивает тяжелейшие матчи и всегда показывает свой лучший теннис, когда давление достигает пика. Но именно Медведев брал очки в важнейшие моменты, когда инициатива готова была перейти к сопернику. Медведев раз за разом мощно играл на подаче, затыкая трибуны.

Джокович доминировал в «Больших шлемах» в этом сезоне и заставил всех забыть, что он может выглядеть как обычный смертный. Из-за этого от всех ускользнуло, насколько хорош был Медведев. Не было никого лучше него на харде (147 побед на харде в туре, 17 выходов в финал и 12 титулов с начала 2018 года)», — пишет ESPN.

«Всё было готово к коронации Новака Джоковича, который был в одной победе от «Большого шлема». Но вместо этого Даниил Медведев украл шоу. Партии были непростыми, но Медведев с самого начала контролировал игру», — пишет Sports Illustrated.

«Медведев рождён для роли злого гения»

Американская теннисистка Николь Гиббз назвала россиянина злым гением мира тенниса. Два года назад на том же US Open он постоянно срывался на судей, спорил, получал штрафы, подтрунивал над болеющими против него трибунами – в общем, отжигал на всех фронтах. Если раньше Медведев сам лепил из себя злодея, то сегодня злым гением его сделала сама история. И надо признать, в этой роли он смотрится очень даже неплохо.

«Кажется, ещё никогда я не болела за кого-то так сильно, как болею сейчас за Джоковича. Представьте, что вы дошли до самого финиша и затем упустили свой шанс. Даже думать о таком мучительно. Но надо отметить, Медведев рождён для роли злого гения и играет просто нереально», — написала Гиббз в своём «твиттере».

«Медведев был великолепен от начала и до конца, не делал глупостей и наносил победные удары как справа, так и слева от Джоковича. А ещё очень хорошо подавал в поединке с лучшим игроком на приёме. Он абсолютно заслужил эту победу. Быстро взяв брейк в первом сете, он моментально захватил инициативу и показал стабильную игру очень высокого уровня. С другой стороны, было видно, как напряжён Новак, особенно на последней смене сторон, когда он расплакался. Мы видели, что у него творится внутри, всё это накапливалось на протяжении последних недель и месяцев. Это просто жестоко. Я не очень хорошо его знаю, но думаю, что у него доброе сердце, и он заслужил любовь трибун», — заявил победитель US Open – 2020 Доминик Тим.

«Даниил Медведев заслужил победу в финале, а также и на турнире. Он был лучшим игроком за эти две недели и проиграл всего один сет на пути к своему первому «Большому шлему». Я убеждён, что Даниил выиграет ещё больше турниров «Большого шлема». На мой взгляд, среди нового поколения он готов больше всех. Он знает, как выигрывать матчи, он знает, как готовиться к большим матчам. Он не нервничает, его не лихорадит. Он на шаг впереди Стефаноса Циципаса или Александра Зверева», — считает бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер.

«История тяжела. Новак нёс её на своих плечах весь год, и был одинок в этой погоне. Вчера он впервые ощутил поддержку, но было слишком поздно. Поздравляю Даниила Медведева, который показал сногсшибательный теннис! Ты заслужил эту победу», — написал личный тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

«Поздравляю Даниила Медведева, абсолютно заслуженно! Словами не описать чувства от первой победы в US Open, но бьюсь об заклад, ты сейчас самый счастливый человек на свете!» — поздравил россиянина победитель US Open – 2009 Хуан-Мартин дель Потро.