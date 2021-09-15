Даниил Медведев теперь со «Шлемом». Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге?

После победы на US Open – 2021 Даниил Медведев теперь может похвастать «Шлемом» в своей коллекции трофеев. По сути, из важнейших теннисных достижений россиянину до «полного комплекта» осталось лишь завоевать Кубок Дэвиса в составе сборной России, выиграть олимпийское золото и стать первой ракеткой мира. Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге?

Даниил Медведев ещё до US Open – 2021 имел на своём счету победы на турнирах всех категорий ATP – ATP-250, ATP-500, ATP Masters – 1000, ATP Finals и командный ATP Cup. Успех в Нью-Йорке позволил россиянину «поставить галочку» в ещё одной важной графе – победа на турнире «Большого шлема». Теперь ему осталось выиграть Олимпиаду, Кубок Дэвиса и возглавить мировой рейтинг.

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В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниил постарался расставить приоритеты в своих ближайших планах и целях: «Если говорить о приоритетах, то Олимпийские игры были бы на первом месте, но их не будет ещё в течение трёх лет. Из самых реальных целей сейчас – Кубок Дэвиса. У нас, не побоюсь сказать, лучшая команда в мире на данный момент, четыре игрока в топ-30. Ни у кого такого нет. Если говорить о первой ракетке мира, я был много раз не так далеко от этого и говорил, что если стать первой ракеткой, то только тогда, когда будет выигран «Шлем». Сейчас он есть, но Новак выиграл три и играл в финале четвёртого, так что первое место его по праву. У меня даже нет математических шансов до конца сезона, я должен сыграть все матчи в году и выиграть их. Это немножко из мира фантастики. Надеюсь, что всё это я помечу галочками на протяжении своей карьеры. Буду стараться изо всех сил».

На самом деле Даниил неправ – теоретические шансы стать первой ракеткой мира по итогам сезона у него есть. Но для этого россиянину придётся выиграть до конца года все турниры. Расскажем подробно, как Медведев может обойти Джоковича. Не забудем ещё и о преследователях Даниила, которые при его неудачном выступлении могут сместить россиянина со 2-го места.

После завершения US Open – 2021 в обновлённом рейтинге ATP за 13 сентября Даниил по-прежнему занимает 2-е место и отстаёт теперь от Джоковича на 1353 очка. Важно отметить, что до конца сезона у обоих сгорит заметная сумма очков, заработанных в этот период в 2019 и 2020 годах. В частности, у обоих исчезнут из рейтинга по 1000 очков за титул в Париже (Новак выиграл в 2019-м, а Даниил – в 2020-м). Ещё из крупных потерь у Даниила – 1500 очков за победу ATP Finals и 1000 очков за Шанхай. А у Джоковича ещё был титул в Токио (500). В итоге, если сейчас зачеркнуть все очки, которые так или иначе сгорят до конца года, то разница между сербом и россиянином увеличится до 3000 очков. Ближайшие преследователи Медведева – Циципас и Зверев – потеряют меньше очков, но у нашего теннисиста всё же останется небольшой запас.

И теперь, после того как мы мысленно вычеркнули все «сгорающие» до конца сезона очки, надо посмотреть, где и сколько можно заработать. Ближайшим турниром будет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который передвинули в этом году с марта на октябрь. Здесь на кону 1000 очков. Проигравший в финале получит 600. Следом идёт связка из двух российских турниров – Москва и Санкт-Петербург, относящихся к категории ATP-250. Хоть в Вене разыгрывают и больше очков – 500, тем не менее, это соревнование для Даниила в этом году мы не рассматриваем, так как он заявил, что не будет участвовать в турнире, который идёт параллельно с российским. Остаются ещё «Мастерс» в Париже (1000 очков) и Итоговый чемпионат ATP (1500 в случае всех пяти побед на турнире). Таким образом, если Даниил выиграет все эти турниры, то до конца сезона перекроет отставание от Джоковича.

Турниры, которые будут разыграны до конца сезона:



7-17.10. Индиан-Уэллс – 1000 очков за победу

18-24.10. Кубок Кремля – 250

25-31.10. Санкт-Петербург – 250 (Вена – 500)

1-7.11. Париж – 1000

14-21.11. Итоговый чемпионат – 1500

Итого – 4000 (максимальная сумма)

Но здесь возникает вопрос – как будет играть Новак после болезненного поражения в финале US Open – 2021 и не завершит ли он вообще сезон досрочно? Одним словом, Даниил теоретически может обойти Джоковича, только если выиграет все турниры, а серб при этом ничего существенно не добавит в свою рейтинговую копилку. Справится ли россиянин с этой задачей? Посмотрим, ведь в победу Медведева в Нью-Йорке тоже не все верили.