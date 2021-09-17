«$ 2,5 млн отдам родителям». Как изменилась жизнь Эммы Радукану после триумфа на US Open

Жизнь 18-летней Эммы Радукану мгновенно изменилась после победы на US Open – 2021. Ещё вчера никому не известная британская школьница вдруг стала звездой мирового уровня, которой пишет месседжи сама королева Великобритании. Спустя неделю после триумфа посмотрим, что с ней происходит.

Настоящей сенсацией женской сетки US Open – 2021 стало выступление 18-летней Эммы Радукану. В итоге теннисная Золушка из Британии не просто завоевала свой первый «Шлем», но и стала пока единственной в истории тенниса спортсменкой, выигравшей столь престижный трофей, пробившись через квалификации и при этом не отдав ни сета за 10 матчей. Такое можно только повторить, но не превзойти! Неудивительно, что Радукану после своего триумфа на следующий день проснулась звездой мирового уровня. Её закидали поздравлениями не только звёзды тенниса, всего спорта, Голливуда, но и королевские особы. Сама Елизавета II направила в адрес Радукану приветственное сообщение. Но не закружилась ли голова у юной особы от всего этого ажиотажа?

В интервью WTA Эмма рассказала, как она провела первые несколько дней после своего триумфа. Особенно её восхитило присутствие на ежегодном нью-йоркском показе мод Met Gala: «Эти дни были насыщенными и интересными. Я была вся в делах, но не жалуюсь, потому что получила много ярких эмоций. Сейчас я просто радуюсь. Пока что не до конца осознаю всё, что произошло. Когда вспоминаю, что выиграла US Open, у меня идёт мороз по коже. Круто, что теперь у меня появилась возможность познакомиться с людьми из разных сфер деятельности. На Met Gala было много интересных личностей. Причём перед балом я нервничала намного больше, чем перед финальным матчем на US Open. Для меня это была совершенно незнакомая ситуация, но я быстро освоилась».

Любопытно, что посещение знаменитого бала в Нью-Йорке было одним из детских желаний для Эммы, которое наконец осуществилось. Пройтись по красной ковровой дорожке рядом с другими звёздами – это естественная мечта для любой девушки. А вот о посещении Нью-Йоркской фондовой биржи думает не каждый подросток. Однако Эмма из числа тех современных молодых людей, которым интересны экономика и финансы. «Я очень рада, что попала на фондовую биржу в Нью-Йорке и увидела своими глазами, как работают брокеры. В школе я изучала экономику. Мне всегда была интересна эта тема, тем более что мои родители работают в этой сфере. Мне бы хотелось поближе познакомиться с деловой стороной тенниса. Моя карьера только начинается, но я очень хочу учиться и развиваться», — цитирует Радукану CNBC.

Интересно, что столь юная девушка подходит к финансовым вопросам весьма прагматично. За победу на US Open Эмма получила чек на $ 2,5 млн, но она не собирается тратить эти деньги на сиюминутные развлечения. «Я ещё не решила, что сделаю с этими деньгами. Скорее всего, эти $ 2,5 млн отдам родителям. Теннис – очень дорогой вид спорта, учитывая все переезды и другие расходы. Скорее всего, деньги пойдут на это. Я знаю, что налогов и других дополнительных трат будет очень много», — приводит слова Эммы BBC.

Вообще 18-летняя Радукану для своего юного возраста невероятно мудра, воспитанна и образованна. Она признаётся, что серьёзно училась в школе, потому что считала, что нужно иметь план Б, если с профессиональной карьерой теннисистки что-то пойдёт не так. «Я всегда хотела быть профессиональной теннисисткой, играть неделю за неделей в туре, выигрывать турниры «Большого шлема». Но я никогда не забывала о школе. Образование было частью моей жизни и во многом помогало мне. Я не ставила себе временные рамки, например, если я не попаду на определённое место в рейтинге, то брошу заниматься теннисом – такого не было. Я бы сказала, что у меня была поддержка в виде образования. Я всегда знала, что если буду плохо выступать в туре или случится травма, из-за которой я не смогу играть, то у меня есть другой вариант», — сказала британка в интервью WTA.

Ещё до своего триумфа на US Open Радукану провела фотосессию для британской версии глянцевого журнала Vogue, где предстала в потрясающих образах, демонстрируя одежду лучших дизайнеров мира. А после триумфа Эмма вообще стала нарасхват. Она перемещается из одной студии телешоу в другую. При этом число её подписчиков в «Инстаграме» резко возросло и превысило 1 млн. Однако самое главное, чтобы в этой шумихе вокруг неё она не забыла про теннис. «После US Open я хотела бы посвятить неделю отдыху и отключиться от тенниса. Я очень много работала, чтобы добиться победы, и мне нужна небольшая пауза. При этом я знаю, что скоро приступлю к работе и тренировкам. Пока я не уверена относительно своего расписания. Возможно, выступлю в Индиан-Уэллсе. Но точно знаю, что должна вернуться с Лондон перед следующим турниром», — приводит слова Радукану WTA.