Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев мог сейчас быть 1-й ракеткой мира, если бы рейтинг ATP не заморозили, а Роджер Федерер выпал бы из сотни

Даниил Медведев уже сейчас был бы 1-й ракеткой мира! Как выглядит рейтинг без «заморозки»
Даниил Сальников
Даниил Медведев
Комментарии
Россиянин опережал бы Новака Джоковича на 155 очков, но помешали «коронавирусные» правила. Разбираемся.

Недавний триумфатор US Open – 2021 Даниил Медведев уже сейчас мог бы статьи 1-й ракеткой мира! Если бы рейтинг не был «заморожен», он опережал бы Новака Джоковича на 155 очков. Попытаемся разобраться, как это получилось.

Даниил Медведев — лучший теннисист на харде с 2018 года Даниил Медведев — лучший теннисист на харде с 2018 года

В обновлённом рейтинге ATP россиянин Даниил Медведев, который неделю назад отпраздновал успех в Нью-Йорке, по-прежнему идёт на 2-м месте вслед за Новаком Джоковичем. Однако несмотря на то, что теннисисты после финала отдыхали, отставание Даниила от Джоковича увеличилось ещё на 205 очков и достигло отметки 1 558. Как такое могло произойти? Дело в том, что у Медведева сгорели 250 баллов за победу в Санкт-Петербурге-2019. Турнир тогда разыгрывался с 16 по 22 сентября. Но россиянину добавили 45 очков за соревнование в том же Питере-2020, которое проводилось уже в октябре. Такое большое отставание (1558 очков) даёт Даниилу только математические шансы обойти Новака к концу года, ведь ему ещё нужно будет защитить очки за титулы в Шанхае-2019, Париже и Итоговом чемпионате ATP-2020.

Даниил Медведев теперь со «Шлемом». Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге? Даниил Медведев теперь со «Шлемом». Не пора ли ему замахнуться на 1-е место в рейтинге?

Однако не будем забывать, что нынешний рейтинг отличается от того, который использовался в докоронавирусные времена. Когда весной 2020 года тур был остановлен, рейтинг «заморозили» и при перезапуске тура в августе решили, что очки, набранные игроками за год до этого, не будут сгорать. Так рейтинг 52 недель стал стремительно превращаться в рейтинг «104 недель». При этом действовало правило, что если на этот период попадали два розыгрыша одного и того же турнира (в 2019 и 2020 годах), то из этих результатов выбирался лучший. Весной 2021 года были внесены поправки в рейтинговую систему, и с тех пор стали оставлять только половину из прошлых результатов или же новые очки образца-2021, если они были лучше. С августа наступило время, когда стали полностью сгорать очки за 2019 и 2020 годы, так что к привычному докоронавирусному виду рейтинг ATP полностью вернётся только к августу 2022 году. Кто-то, наверное, скажет – какая разница, «замороженный» рейтинг или со сгорающими очками? Но разница огромная. Это видно на примере Медведева и Федерера.

$ 90 млн — и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча $ 90 млн — и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча

На сегодняшний день Роджер Федерер занимает 9-е место в рейтинге ATP и имеет в своём активе 3 765 очков. Однако за последние 52 недели из этой суммы швейцарец набрал только 630 баллов. Всю остальную часть его суммы составляют очки, заработанные в 2019 и начале 2020 года. С 630 очками он сейчас был бы не в десятке, а за пределами сотни!

Федерер отказался от Олимпиады, но хочет вернуться в тур. А есть ли смысл возвращаться? Федерер отказался от Олимпиады, но хочет вернуться в тур. А есть ли смысл возвращаться?

А вот Даниил Медведев сейчас был бы первой ракеткой мира, если бы рейтинг не «заморозили»! По старым правилам подсчёта рейтинга 52 недель ATP россиянин потерял бы сейчас 1000 очков за титул в Шанхае-2019, а также уже ополовиненные баллы за Монте-Карло, Барселону, Лондон и Вашингтон того же года. Всего 1570 баллов (см.таблицу). После вычета этой суммы у Даниила было бы 9005 очков. Если добавить 10 неучитываемых сейчас очков за Рим-2021, то Медведев бы имел 9015 очков. Сумма потерь лидера тура Новака Джоковича была бы заметно больше – 3413 баллов. Это 1000 очков за титул в Париже-2019, по 500 – за победы в Токио-2019 и Дубае-2020, а также ополовиненные баллы за «Мастерс» в Мадриде-2019. 665 очков за успех на ATP Cup – 2020 были бы заменены на скромные 140, полученные на турнире-2021. И в итоге у Джоковича по правилам рейтинга 52 недель ATP сейчас бы было 8 860 очков. И это на 155 очков, чем у Медведева!

Рейтинг 52 недель ATP, если бы он не был «заморожен»

Рейтинг 52 недель ATP, если бы он не был «заморожен»

Конечно же, все эти расчёты неофициальные. Но получается так, что за последние 52 недели Даниил Медведев – лучший теннисист в мире. И это несмотря на 3 титула и финал Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема». Объяснение тут простое – всё-таки, россиянин набрал немало очков и на других крупных соревнованиях, в отличие от серба.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021