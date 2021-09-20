Даниил Медведев уже сейчас был бы 1-й ракеткой мира! Как выглядит рейтинг без «заморозки»

Недавний триумфатор US Open – 2021 Даниил Медведев уже сейчас мог бы статьи 1-й ракеткой мира! Если бы рейтинг не был «заморожен», он опережал бы Новака Джоковича на 155 очков. Попытаемся разобраться, как это получилось.

В обновлённом рейтинге ATP россиянин Даниил Медведев, который неделю назад отпраздновал успех в Нью-Йорке, по-прежнему идёт на 2-м месте вслед за Новаком Джоковичем. Однако несмотря на то, что теннисисты после финала отдыхали, отставание Даниила от Джоковича увеличилось ещё на 205 очков и достигло отметки 1 558. Как такое могло произойти? Дело в том, что у Медведева сгорели 250 баллов за победу в Санкт-Петербурге-2019. Турнир тогда разыгрывался с 16 по 22 сентября. Но россиянину добавили 45 очков за соревнование в том же Питере-2020, которое проводилось уже в октябре. Такое большое отставание (1558 очков) даёт Даниилу только математические шансы обойти Новака к концу года, ведь ему ещё нужно будет защитить очки за титулы в Шанхае-2019, Париже и Итоговом чемпионате ATP-2020.

Однако не будем забывать, что нынешний рейтинг отличается от того, который использовался в докоронавирусные времена. Когда весной 2020 года тур был остановлен, рейтинг «заморозили» и при перезапуске тура в августе решили, что очки, набранные игроками за год до этого, не будут сгорать. Так рейтинг 52 недель стал стремительно превращаться в рейтинг «104 недель». При этом действовало правило, что если на этот период попадали два розыгрыша одного и того же турнира (в 2019 и 2020 годах), то из этих результатов выбирался лучший. Весной 2021 года были внесены поправки в рейтинговую систему, и с тех пор стали оставлять только половину из прошлых результатов или же новые очки образца-2021, если они были лучше. С августа наступило время, когда стали полностью сгорать очки за 2019 и 2020 годы, так что к привычному докоронавирусному виду рейтинг ATP полностью вернётся только к августу 2022 году. Кто-то, наверное, скажет – какая разница, «замороженный» рейтинг или со сгорающими очками? Но разница огромная. Это видно на примере Медведева и Федерера.

На сегодняшний день Роджер Федерер занимает 9-е место в рейтинге ATP и имеет в своём активе 3 765 очков. Однако за последние 52 недели из этой суммы швейцарец набрал только 630 баллов. Всю остальную часть его суммы составляют очки, заработанные в 2019 и начале 2020 года. С 630 очками он сейчас был бы не в десятке, а за пределами сотни!

А вот Даниил Медведев сейчас был бы первой ракеткой мира, если бы рейтинг не «заморозили»! По старым правилам подсчёта рейтинга 52 недель ATP россиянин потерял бы сейчас 1000 очков за титул в Шанхае-2019, а также уже ополовиненные баллы за Монте-Карло, Барселону, Лондон и Вашингтон того же года. Всего 1570 баллов (см.таблицу). После вычета этой суммы у Даниила было бы 9005 очков. Если добавить 10 неучитываемых сейчас очков за Рим-2021, то Медведев бы имел 9015 очков. Сумма потерь лидера тура Новака Джоковича была бы заметно больше – 3413 баллов. Это 1000 очков за титул в Париже-2019, по 500 – за победы в Токио-2019 и Дубае-2020, а также ополовиненные баллы за «Мастерс» в Мадриде-2019. 665 очков за успех на ATP Cup – 2020 были бы заменены на скромные 140, полученные на турнире-2021. И в итоге у Джоковича по правилам рейтинга 52 недель ATP сейчас бы было 8 860 очков. И это на 155 очков, чем у Медведева!

Рейтинг 52 недель ATP, если бы он не был «заморожен»

Конечно же, все эти расчёты неофициальные. Но получается так, что за последние 52 недели Даниил Медведев – лучший теннисист в мире. И это несмотря на 3 титула и финал Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема». Объяснение тут простое – всё-таки, россиянин набрал немало очков и на других крупных соревнованиях, в отличие от серба.