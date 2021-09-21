Эмма Радукану собирается в Москву! А ещё юную чемпионку US Open хотят осыпать бриллиантами

Более недели уже прошло с момента сенсационной победы юной Эммы Радукану на US Open, но она по-прежнему на виду и на слуху. 18-летнюю чемпионку, похоже, скоро осыплют бриллиантами, а ещё она собралась в Москву.

Популярность 18-летней британки Эммы Радукану, новоявленной чемпионки US Open, растёт с каждым днём. Ещё пару месяцев назад перед стартом Уимблдона у неё было лишь 17 тыс. подписчиков в «Инстаграме». Но успешное выступление во Всеанглийском лаун-теннисном клубе, а особенно триумф в Нью-Йорке увеличили это число многократно. На данный момент страничку юной теннисистки читают более 2 млн человек. За считаные недели Эмма обогнала по этому показателю множество других соперниц и стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился этот рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе лишь у Серены Уильямс (13,66 млн), Сани Мирзы (7,94 млн), Наоми Осаки (2,88 млн) и Эжени Бушар (2,12 млн).

Лондонский аквариум дал имена двум самкам пингвина, родившимся в мае этого года. Одного птенца назвали в честь чемпионки Открытого чемпионата США британки Эммы Радукану. Другую самку назвали в честь профессора Сары Гилберт, которая является соавтором разработки Оксфордской вакцины от коронавируса. Кстати на центральном корте Уимблдона Гилберт устроили минутную овацию.

После того как Эмма побывала на балу моды с участием знаменитостей Met Gala – 2021 в Нью-Йорке, британка посетила и Лондонскую неделю моды. Спортсменка предстала перед журналистами в элегантном платье, осыпанном бриллиантами. И это неслучайно. Ведь именно на этом мероприятии было объявлено, что Радукану стала лицом всемирно известного ювелирного дома Tiffany & Co. «Это культовые украшения, которые давно мне нравятся. У меня есть кольцо, браслет, серьги и цепочка от них, а на US Open я почти не снимала эти украшения. Так что Tiffany всегда будет для меня особенным брендом», — написала Радукану в «Инстаграме».

Полюбоваться на эту чудо-девочку вживую скоро можно будет и российским поклонникам тенниса. 22-я ракетка мира и чемпионка US Open Эмма Радукану заявилась на «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 18 по 24 октября в «Лужниках».