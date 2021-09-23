Медведев сменил имидж перед Кубком Лэйвера. Но чемпиона US Open пока не пускают в бой

Чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев вовсю готовится к новому для себя турниру Кубку Лэйвера. Но пока нашего парня не пускают в бой и придерживают до решающих матчей. Зато ещё один россиянин-дебютант Андрей Рублёв сразится уже в пятницу с аргентинцем Диего Шварцманом.

Уже который раз в сентябре проводится представительный командный турнир Кубок Лэйвера, названный в честь знаменитого австралийца – рекордсмена, который в 1969 году последним среди теннисистов-мужчин сумел собрать календарный «Большой шлем». Это соревнование считают детищем Роджера Федерера, поскольку он является идейным вдохновителем и по сути организатором – именно его агентство занимается делами Laver Cup. Неслучайно сам знаменитый швейцарец участвовал во всех трёх первых розыгрышах, однако в этом году из-за травмы пропускает турнир.

Регламент соревнования не меняется с самого начала. В турнире сражаются две сборные – Европы и остального мира. Матч разыгрывается в течение трёх дней – в пятницу, субботу и воскресенье. В рамках одного дня проводятся три одиночки и одна парная комбинация. Очки за победу суммируются, причём за первый день каждая победа умножается на 1, за второй – на 2, за третий – на 3. Нетрудно подсчитать, что максимально можно набрать 24 очка, и та сборная, которая первой доберётся до отметки 13, и станет чемпионом. Турнир поочерёдно проводился то в Европе, то в Америке. В 2017 году это была Прага, в 2018-м – Чикаго, в 2019-м – Женева. В 2020-м настала очередь Бостона. Однако из-за коронавируса соревнования отложили на сезон-2021. Розыгрыш-2022 уже забронировала за собой лондонская О2 Арена, на которой с 2009 по 2020 годы проводился Итоговый чемпионат ATP.

В первых трёх розыгрышах компанию Федереру составляли то Надаль, то Джокович. Сейчас же впервые на турнире нет ни одного представителя Big-3, зато Европу и остальной мир представляют главные звёзды нового поколения – Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев (трёхкратный чемпион Кубка Лэйвера), Андрей Рублёв, Меттео Берреттини, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Как и Зверев не пропустили ни одного розыгрыша австралиец Ник Кирьос и американец Джон Иснер.

Главной звездой розыгрыша в Бостоне конечно же стал Даниил Медведев, который чуть больше недели назад триумфально выиграл US Open. После долгого чествования и официальных обязательных мероприятий россиянин отправился в недельный отпуск, который провёл с женой в Майами. Оттуда Даниил вернулся, сменив имидж – он коротко постригся и хорошенько загорел под солнцем Флориды.

По словам Медведева, который в своей карьере много раз выступал в различных командных соревнованиях – Кубке Дэвиса и ATP Cup, понимает, что Кубок Лэйвера – это соревнование иного рода и атмосфера здесь другая: «Здесь мы не играем за страну, а представляем весь континент. Я немного волнуюсь, потому что это мой дебют. Я с нетерпением ждал, когда снова начну играть. И сейчас мне хочется выигрывать все матчи. После победы на US Open меня поздравило очень много людей, в том числе и те, кто был кумиром моего детства. Поэтому сейчас мне хочется продолжать играть хорошо и завоёвывать новые трофеи. Будь то турниры «Большого шлема», «Мастерсы» или Кубок Лэйвера».

Первые поединки состоятся уже в пятницу, но Медведев в них участвовать не будет. Его пока придерживают и не пускают в бой. Зато в этот день дебютирует другой россиянин – Андрей Рублёв, который сразится с аргентинцем Диего Шварцманом. Встречи будут проходить на арене «Ти-Ди Гарден», которая является домашней для клубов НХЛ «Бостон Брюинз» и НБА «Бостон Селтикс». Начало первого поединка в 20:00 по московскому времени.