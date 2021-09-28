«Похоже, я открылся для ребят». Как Рублёв стал самым весёлым и ценным игроком «Европы»

В минувший уик-энд в Бостоне прошёл Кубок Лэйвера, где команда Европы разгромила «Остальной мир» со счётом 14:1. По словам Стефаноса Циципаса, россиянин Андрей Рублёв стал самым весёлым и заводным членом команды. А вот один из запасных участников «европейцев» Фелисьяно Лопес назвал Андрея самым ценным игроком. Это неслучайно. Ведь Рублёв не только шутил и подбадривал всех на протяжении всего трёхдневного матча, но и выиграл одиночный матч, а также вместе с напарниками принёс победные очки в двух поединках дуэтов. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» наш теннисист рассказал об этом уникальном турнире и попытался объяснить, как и почему товарищи по команде так его охарактеризовали.

— Андрей, поздравляю с победой на Кубке Лэйвера! Чем этот турнир отличался для вас от всех остальных?

— Конечно, это совсем другое соревнование. Во-первых, оно командное. Во-вторых, с тобой вместе выступают теннисисты из разных стран. И третье, ты играешь вместе со всеми топовыми игроками и в обычном туре вы все соперники. И такой формат полностью отличается от привычных нам турниров и даже от командных соревнований.

— Как вы себя ощущали в таком новом формате?

— На самом деле было очень классно. Когда я раньше смотрел со стороны, то я немного не понимал. Ведь всё равно это выставочный турнир, неофициальный. И я не понимал, почему ребята там так радуются. Это же всё равно матчи без рейтинга. А когда ты попадаешь туда сам и окунаешься в эту атмосферу. Видишь этот 20-тысячный стадион и он полностью забит. Куча событий ещё до матча – всевозможные интервью, твои соперники говорят: «Мы хотим выиграть, мы ни разу не выигрывали, мы настроены побеждать». И у тебя самого уже включается соревновательный кураж, что ты не хочешь проигрывать, а хочешь полностью выложиться. И когда такой огромный стадион, все на тебя смотрят и ждут от тебя, что ты будешь играть серьёзно, то оно как-то само по себе играется. Ты сам начинаешь полностью выкладываться. Поэтому все играли с полной отдачей.

— Не все поняли, как такой счёт смог получиться – 14:1. Не слишком ли это обидно для команды соперников?

— Возможно, да. На самом деле нам повезло, что мы выиграли многие матчи на супер-тай-брейке. Что я в первый день в одиночке, что Маттео [Берреттини], что на следующий день Саша [Зверев] выиграл так одиночку, и мы со Стефаносом [Циципасом] пару, и что в финальный день мы с Сашей ещё одну пару так выиграли. Очень много было супер-тай-брейков, и мы почти все их выиграли. И если бы соотношение было 50 на 50 или они чуть больше выиграли бы, то был бы тогда совсем другой счёт. Но это только подтверждает, что все играли, наоборот, серьёзно. И то, что мы в воскресенье выиграли сразу решающую пару, подтверждает, что всё было серьёзно, что мы хотели выиграть при первой же возможности. Мы не хотели проигрывать, чтобы, не дай бог, у них ещё какой-то шанс оставался.

— Как вам такой формат – супер-тай-брейки вместо третьего сета? Может, что-то подобное использовать на турнирах уровнем пониже?

— Ну, во-первых, пара же сейчас так и играется на турнирах ATP. А одиночку я бы так не хотел играть. Тогда ещё меньше будет иметь значение, в какой ты физической форме. Потому что там хотя бы так сложилось, что покрытие было очень медленное и розыгрыши были очень затяжные. А если взять обычное покрытие, на котором играется большинство турниров ATP-тура, то с таким форматом матчи будут идти очень быстро. И какой-то соперник, который может быть физически не настолько силён, но в этот день лучше всё чувствует, и он будет играть против того, кто физически его лучше, и как только внимание у того подсядет, он его переиграет. А этот формат не позволит так сделать. То есть такой игрок на кураже может сыграть час, а за это время закончится весь матч, и он выиграл.

— Вы продолжаете гонку за попадание на Итоговый чемпионат ATP. Не выбивает ли такой турнир без рейтинговых очков из ритма этой гонки?

— Нет, не выбивает. Потому что на этой неделе не было никаких крупных турниров. А турниры категории ATP-250 мне погоды особо не делают. Всё равно я играю следующую неделю в Сан-Диего (я уже как раз сюда прилетел) такой же турнир «250». Поэтому даже если бы не Кубок Лэйвера, я бы всё равно приехал за неделю в Сан-Диего и сыграл тут, а потом «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

— На Кубке Лэйвера вы сыграли один матч в одиночке и два в паре. И вообще в этом сезоне копилка парных побед у вас уже солидная – золото Олимпиады в миксте и титул с Асланом Карацевым завоевали в Дохе. Не пора ли замахнуться на какой-то крупный парный титул – например, «Мастерс» или турнир «Большого шлема»?

— Наверное, есть желание в целом уметь неплохо играть пару для Кубка Дэвиса. Но замахнуться на то, чтобы что-то специально выиграть – такого желания нет. Потому что я всё-таки хочу всё внимание уделить только на одиночный разряд. Если есть даже мини-возможность выиграть что-то большое в одиночке, то я лучше это всё направлю туда. Если бы я стоял в одиночке не очень или бы результаты были не очень, а в паре были хорошие, то тогда можно бы было подумать и замахнуться на что-то большое в паре. А так, если есть возможность хорошо выступить в одиночке, то я не хочу как-то размениваться. Понятное дело, я всё равно буду периодически играть пару. Вот сейчас в Индиан-Уэллсе я буду играть пару. И на других «Мастерсах» я периодически играю пару. И если там складывается – то супер, а если получится выиграть – то вообще шикарно. У меня же было с Кареном [Хачановым], когда мы два раза играли в финалах «Мастерсов». Вот, допустим, Индиан-Уэллс. Я знаю, что приезжаю туда заранее, буду там находиться и заодно сыграю пару. И если вдруг по ходу турнира будет складываться ситуация, что мы можем выиграть пару, то будет супер. А специально настраиваться, готовиться, планировать – то так я не готов.

— После US Open вы впервые попали в топ-5. Год назад, когда вы пробились в топ-10, то говорили, что чувствуете себя в десятке гостем. А сейчас вы в группе лидеров освоились? Чувствуете ли себя там своим?

— Честно говоря, я как-то не думал об этом. Да, в том году, когда только попал в десятку, то, конечно, это казалось чем-то новым. Тогда закончился карантин, изменилась рейтинг-система — и тут я попадаю в топ-10, то, конечно, я чувствовал с непривычки, что что-то не то. И когда сейчас прошёл год и мне удалось удержаться в топ-10, то на протяжении всего года были больше мысли, наверное, не лишний ли я или я, наоборот, на своём месте, а больше, наверное, что надо делать, чтобы удержаться, чтобы этот уровень не потерять, чтобы даже если бы были какие-то спады, чтобы они не вели к глобальным потерям. Больше такие, наверное, мысли были.



— Что за год изменилось в вашей игре, в вашем физическом и психологическом состоянии?

— Мне хочется верить, что всё-таки за год я прибавил в психологическом плане, что научился ещё более правильно распределять энергию в правильном направлении. Чтобы мне это помогало на корте в нужные моменты. Хочется в это верить, что всё-таки за год я в этом прибавил.

— Циципас назвал вас самым смешным игроком в команде. А для вас что было самым весёлым и эмоциональным на турнире?

— Да на самом деле там столько было классных моментов, что какой-то один тяжело назвать. Взять любые наши выходы на корт, или когда мы банально сидели в раздевалках, что-то обсуждали, смеялись. Все дни атмосфера была очень суперклассная. Всегда было о чём посмеяться, всегда было на чём подколоть. Именно в хорошем энергетическом плане, потому что всё было по-доброму, по-дружески. Без какого-либо напряжения. Была общая классная атмосфера. С первого же момента. К тому же четверо на русском говорят.

— Да. А ещё вы все практически ровесники, все в туре уже основательно поварились. Но, может, после такого плотного общения несколько дней кто-то из ребят открылся для вас с новой, неизвестной ещё стороны? Может, кто-то был главным заводилой? Или что-то подобное?

— Ну, похоже, я открылся для ребят. Не знаю, по-хорошему это или по-плохому, но по-другому – не так, как они меня представляли, знали. Потому что мы мало общались до этого. Ну а с моей стороны, я просто считаю, что мы сблизились за это время. Все классные ребята. Плюс я ещё очень хорошо знаю Фелисьяно Лопеса, Даню, Сашу, ещё у нас был второй запасной игрок Кэмерон Норри – тоже достаточно хорошо его знаю. То есть я мало знал Стефаноса Циципаса, а с Каспером Руудом и Маттео я всегда нормально общался, а сейчас после этого турнира ещё лучше узнал.

— Долгое время после пандемии зрителей на стадионы или не пускали вообще, или их было очень мало. А сейчас публика возвращается на трибуны. Как это изменение сказывается на вашей игре?

— Да, в Бостоне всё было нереально забито. Думаю, большинству игроков, особенно топовых, присутствие зрителей очень важно. Я думаю, что спорта без зрителей вообще не может быть. Всё равно должны быть зрители, которые поддерживают либо любимую команду, либо любимого спортсмена. Зрители – это неотъемлемая часть корта, которые играют важную роль в плане поддержки, создания атмосферы. И если вспомнить, как сейчас поддерживали в Бостоне, то такого, наверное, у меня не было давно. Подобное, наверное, было, если я играл ещё до пандемии с каким-то топовым игроком на крупном турнире – Надаль, Федерер или Доминик Тим. Сейчас вот в Цинциннати нечто подобное было – первый раз спустя долгое время. А тут ещё это было и в зале, где такой огромный стадион. Это не описать словами. Очень круто было.

— Буквально накануне Кубка Лэйвера впервые за 16 лет российский теннисист выиграл турнир «Большого шлема». С каким настроением приехал Даниил Медведев в команду? Не было ли ощущения, что он теперь посматривает на вас всех свысока? Ведь он единственный из двух команд-участниц имеет в активе «Шлем».

— Да нет. Даня очень простой, классный парень. Он максимально приземлённый. По крайней мере, на данный момент завоевание «Шлема» на нём никак не сказалось. Наоборот, мне кажется, у нас с ним со временем всё лучше и лучше становятся отношения, общение, дружба. Понятное дело, что он приехал на турнир с безумной уверенностью, что, собственно, и показала его игра с Шаповаловым. Он сейчас играет просто на невероятной уверенности.

— У вас довольно напряжённый график со множеством перелётов. После US Open вы летали в Москву, потом вернулись в Америку, в Бостон, потом перелетели в Калифорнию, затем снова вернётесь в Россию. Где берёте силы, чтобы хватило на сезон, чем подпитываетесь?

— Наверное, в целом я пока просто очень сильно ценю и кайфую от того, что имею в данный момент, что могу заниматься любимым делом. То, что искренне люблю теннис и кайфую от этого. Мне нравится играть турниры, нравится пытаться улучшаться. Понятное дело, что бывают моменты, когда ты морально более уставший, или целые периоды со спадами. Но это нормально, потому что психологически в течение года всё равно мы все всегда себя по-разному чувствуем. А так в целом, наоборот, мне нравится и я люблю то, чем занимаюсь. У меня нет такого, что надо себя как-то пытаться пересилить или заставить.

— Как вы отдыхаете после матчей? Как переключаетесь на что-то другое? Знаю, что вы увлекаетесь музыкой. А что ещё помогает? Может, сериалы?

— Сериалы – нет, не смотрю. Последнее время как-то, наоборот, не хочется. Понятное дело, был момент как у всех, что я смотрел их. Но в какой-то момент понял, что уже не могу. Что меня это даже не успокаивает, а наоборот, добавляет стресса. Потому что мне хочется его побыстрее досмотреть, а он нереально длинный. И не успеваешь его толком смотреть, а время уходит. И так месяцы проходят, а сезонов ещё осталось очень много. И когда я в итоге досмотрел этот сериал, я выдохнул, и с тех пор пока вообще ничего не хочется смотреть. Я к этому не готов. Вот даже сейчас на Кубке Лэйвера, когда у нас был весь день забит – мы заканчивали матчи в 10-11 вечера. Ты приезжаешь в отель уже нереально уставший, то, понятное дело, что уже ничем я заниматься не буду в плане музыки. Я могу поставить себе что-то на компьютере – какой-то мини-фильм или шоу. Посмотреть просто, пока не начну засыпать. И когда уже засыпаю, то всё выключаю и ложусь. Но в любом случае идёт просмотр чего-то, не сильно загружающего.