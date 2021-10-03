Самый щедрый «Мастерс»! Чемпионы Индиан-Уэллса за победу получат больше $ 1,2 млн

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе за всю посткоронавирусную эпоху оказался самым щедрым. Калифорнийцы полностью сохранили призовой фонд, а победителям пообещали выдать чек более чем на $ 1,2 млн. Последнее время такие суммы фигурировали только на «Больших шлемах».

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе не зря называют пятым «Шлемом». Ведь только этот турнир, как и аналогичное соревнование в Майами, проводится в течение двух недель. На одних и тех же кортах выступают и мужчины, и женщины. Сетка тоже рассчитана на 7 кругов, как и на «Шлемах», только 32 сеяных начинают борьбу со второго раунда. Всего участников 96. Да и призовой фонд в Индиан-Уэллсе всегда был на высоком уровне. Обычно турнир проходит в первой половине марта, но в 2020 году его отменили из-за коронавируса, а в 2021-м перенесли на октябрь.

Возможно, этот перенос помог организаторам Индиан-Уэллса провести работу со спонсорами, и в итоге они смогли заявить призовой фонд в 100-процентном размере от последнего розыгрыша в 2019 году – $ 16 718 910. Больше ни одному другому «Мастерсу» в посткоронавирусную эпоху это сделать не удалось. Индиан-Уэллс выплачивает одинаковые призовые для мужчин и женщин с 2012 года. Это означает, сумма призовых в одиночке и паре составит $ 8 359 455 – как у мужчин, так и у женщин.

Помимо 1000 рейтинговых очков победители турнира увезут домой чек на сумму $ 1 209 730. Для сравнения отметим, что в посткоронавирусную эпоху из всех «Мастерсов» самый большой чек до этого был вручен в Цинциннати-2021 – $ 654 815. И всё же $ 1 209 730 – это на 10,66% меньше по сравнению с той суммой, которую получили Доминик Тим и Бьянка Андрееску в 2019 году. То есть призовой фонд Индиан-Уэллса остался прежним, но суммы по раундам были перераспределены в пользу квалифаеров и неудачников первых кругов. Так проигравший в 1-м круге квалификации получит $ 4 785, что на 40,94% больше, чем в 2019-м. А вообще призовой фонд в Индиан-Уэллсе с 2012 года увеличился на 81,95%.

Распределение призовых по раундам на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Раунд 2021 2019 % изменения Титул $ 1,209,730 $ 1,354,010 -10,66% Финал $ 640,000 $ 686,000 -6,71% 1/2 финала $ 335,000 $ 354,000 -5,37% 1/4 финала $ 175,000 $ 182,000 -3,85% 4-й круг $ 92,000 $ 91,205 0,87% 3-й круг $ 51,895 $ 48,775 6,40% 2-й круг $ 29,045 $ 26,430 9,89% 1-й круг $ 18,155 $ 16,425 10,53% Q2 $ 9,110 $ 6,790 34,17% Q1 $ 4,785 $ 3,395 40,94%

Интересно, что впервые с 2000 года, то есть за весь XXI век, в Индиан-Уэллсе не выступит ни один представитель «Большой тройки» — Федерер, Надаль и Джокович. Пропустит турнир и последний чемпион Доминик Тим (2019). И вообще в этом году в сетке не будет ни одного победителя прошлых лет. Значит в Индиан-Уэллсе-2021 будет новый чемпион. Посев возглавил 2-й номер мировой классификации, недавний триумфатор US Open Даниил Медведев.

Любопытно, что 25-летний Медведев оказался самым возрастным теннисистом в топ-10 посева. На два месяца младше россиянина Маттео Берреттини из Италии (5-й номер посева). 24 года поляку Хуркачу (8) и немцу Звереву (3), 23 года – россиянину Андрею Рублёву (4) и греку Стефаносу Циципасу (2), 22 года – норвежцу Касперу Рууду (6) и канадцу Денису Шаповалову (9), 21 год – канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (7), 20 лет – итальянцу Яннику Синнеру (10).

У женщин среди высокорейтинговых теннисисток и бывших чемпионок тоже есть потери. Не выступят сёстры Уильямс, первая ракетка мира Эшли Барти, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака. А тут ещё появилась новость, что вторая ракетка мира Арина Соболенко уже в Калифорнии получила положительный тест на коронавирус и была вынуждена уйти на самоизоляцию. Зато впервые с момента своего триумфа на US Open на официальном соревновании выступит 18-летняя Эмма Радукану. Несколько недель она занималась исключительно светской жизнью – ходила на телешоу, премьеры фильмов, показы мод – и вот теперь вновь берёт в руки ракетку. Поскольку заявка на Индиан-Уэллс осуществлялась ещё до US Open, то Эмма не попала в список участниц по рейтингу (она была 150-й ракеткой мира). Однако организаторы турнира с радостью ей предоставили уайлд-кард.

Жеребьёвка женского Индиан-Уэллса состоится в понедельник, 4 октября. В этот же день стартует и квалификация, а основная сетка – в среду, 6 октября. Мужские соревнования начнутся на день позже.