«Ваш счёт уже оплачен». Как изменилась жизнь Даниила Медведева после победы на US Open

После сенсационной победы на US Open – 2021 жизнь россиянина Даниила Медведева резко изменилась. Похоже, наш теннисист не ожидал повышенного внимания со стороны поклонников.

Месяц назад завершился Открытый чемпионат США, в котором победителями стали россиянин Даниил Медведев и британка Эмма Радукану. Напомним, для 18-летней Радукану это вообще первый титул на профессиональном уровне. Она выиграла в двух сетах все матчи, включая квалификацию. Что касается Медведева, то он в финале сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, который был в шаге от сезонного «Большого шлема». Неудивительно, что в музее Международного зала теннисной славы в Ньюпорте выставили в качестве ценных экспонатов спортивную экипировку новоявленных чемпионов US Open – подписанную ракетку Медведева и форму Радукану.

На чемпионов US Open обрушилась невиданная до сих пор популярность. Как признался Медведев, он удивлён повышенным вниманием поклонников. Приехав на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, россиянин рассказал, что изменилось в его жизни после триумфа в Нью-Йорке: «Ко мне было много внимания, особенно в первую неделю после победы. Все писали и говорили обо мне – все СМИ, газеты, особенно в России. Мне писали и до сих пор пишут люди, фанатом которых я являюсь. Это довольно забавно. Кто-то пытается заплатить за меня в ресторане. Я стараюсь отказываться от этого, но иногда не получается. Приходит официант и говорит: «Вы не можете оплатить свой ужин, потому что ваш счёт уже оплачен».

Оплаченный счёт в ресторане – это не все подарки, которые свалились на Даниила. По словам Медведева, он получил от EA Sports несколько кодов для FIFA и уже успел их раздать своим друзьям. Напомним, что сразу после победы в финале US Open – 2021 над Джоковичем россиянин исполнил так называемую «мёртвую рыбку» — своеобразное празднование гола в этой компьютерной игре. «Да, они действительно отправили мне несколько кодов и для меня, и для моих друзей. Я раздарил их всем, кто играет. Но только не игрокам Ultimate Team. Я не взял свою PlayStation в США. В итоге я сыграл всего два или три раза, но у меня нет команды. Надеюсь, мне смогут предоставить нескольких игроков».

У Медведева спросили, почему после победы в Нью-Йорке он остался в Америке, а не улетел в Европу или Россию. На что наш чемпион ответил: «Я знал, что у меня впереди Кубок Лэйвера и Индиан-Уэллс. Я хотел быть в хорошей физической форме. Возвращаться в Европу было бы не лучшим решением. У меня есть мотивация хорошо выступить в Индиан-Уэллсе и на других турнирах до конца года. Я приехал сюда подготовленным. Я тренировался в Лос-Анджелесе в течение недели. Я пытался улучшить свой теннис. Это то, чем я всё время занимаюсь со своим тренером. Конечно, мы не можем знать сейчас, какой будет результат. И даже если я проиграю во втором круге, это не будет иметь никакого отношения к моей мотивации».

Кстати, Даниил как сеяный пропускает стартовый раунд и начинает борьбу со второго круга, где сразится с американцем Маккензи Макдональдом, который уже обыграл на этом турнире Джеймса Дакворта из Австралии – 6:3, 6:3.

Любопытно, что Медведев и Макдональд встречались уже 4 раза и во всех случаях сильнее был россиянин, причём не отдал сопернику ни сета. В том числе и во время их последнего матча на «Мастерсе» в Цинциннати-2021. Пятый поединок этих теннисистов пройдёт в субботу, 9 октября. Точное время начала будет известно позднее.