Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге

Эмма Радукану потерпела фиаско в первом же матче в качестве чемпионки US Open. На крупном турнире в Индиан-Уэллсе она проиграла белоруске Александре Саснович, занимающей 100-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе был первым крупным теннисным соревнованием, пострадавшим от пандемии коронавируса. Именно в марте 2020 года накануне старта поединков в Калифорнии весь тур был остановлен и возобновился только в августе. И то частично. Встречи проходили без зрителей на трибунах, а призовые фонды соревнований были урезаны. В 2021 году весной Индиан-Уэллс снова не состоялся, но организаторы сказали, что хотят провести его в другие сроки. Так и случилось — турнир был перенесён на октябрь. Многие спортсмены, приехавшие сейчас в Калифорнию, с надеждой говорили, что пандемия для тенниса началась в Индиан-Уэллсе — здесь она и должна закончиться.

И действительно, Индиан-Уэллс-2021 проходит сейчас практически, как это и было всегда. Трибуны заполнены до отказа зрителями, а призовой фонд остался точно таким, как в 2019 году. У женщин поединки начались в среду, уже сыгран первый круг и пошли поединки второго раунда. Из россиянок в сетке значилось пять теннисисток. Людмила Самсонова и Анна Калинская успешно прошли стартовый барьер. Анастасия Павлюченкова как сеяная пропускала первый круг, а во втором успешно справилась с Мэдисон Кис — 6:3, 6:1. Вероника Кудерметова тоже начала турнирный путь с 1/32 финала, и ей в качестве соперницы досталась как раз Самсонова. Российское дерби закончилось победой Кудерметовой — 6:2, 6:3. В субботу вступит в борьбу Дарья Касаткина.

Многие ждали первого выхода на корт главной сенсации года — 18-летней Эммы Радукану. Напомним, юная британка месяц назад, начав борьбу с квалификации, успешно выиграла 10 матчей подряд на US Open — 2021, не отдав соперницам ни сета. После этого триумфа для Эммы началась совсем другая жизнь. Она подписала крупный контракт с известным ювелирным домом, участвовала в показе мод, появилась на красной ковровой дорожке перед премьерой фильма о Джеймсе Бонде, а её наряд с US Open выставлен напоказ в музее Зала международной теннисной славы в Ньюпорте.

Сразу после победы на US Open Эмма отказалась от сотрудничества со своим многолетним наставником Эндрю Ричардсоном, мотивировав это тем, что ей нужен специалист, который поможет освоиться в WTA-туре. В Индиан-Уэллсе британка уже была замечена рядом с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом. «Джереми Бейтс работает с женским теннисом в LTA (орган развития тенниса и организации теннисных мероприятий в Великобритании. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пока он здесь, он помогает мне. Но в дальнейшем я не буду спешить и найду подходящего человека. Я не собираюсь торопиться. Не хочу допустить ошибку. Хочу убедиться, что приняла правильное решение. Несмотря на то что я довольно молода, у меня накоплен большой опыт. На корте вы сами по себе, там вы должны быть своим собственным тренером. Поэтому я чувствую себя довольно комфортно», — сказала Радукану перед турниром.

Чтобы попасть в сетку Индиан-Уэллса, Эмме пришлось получить уайлд-кард, поскольку заявка на турнир закрылась ещё в тот момент, когда она была 150-й ракеткой мира. Тем не менее британка получила высокий 17-й номер посева и начала выступление со второго круга. Соперницей Радукану стала белоруска Александра Саснович, занимающая 100-е место в рейтинге WTA. На старте Саснович обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано — 6:0, 6:4. И вообще, в отличие от Радукану, Александра паузу в выступлениях после US Open не делала. Она играла практически на каждой турнирной неделе — в Люксембурге и Чикаго.

Уже в третьем гейме Саснович сделала брейк под ноль. Радукану растерялась, не ожидая, что к ней будут возвращаться все мячи, которые она будет посылать в сторону белоруски. И при счёте 2:4 британка снова отдала свою подачу под ноль, после чего Александра успешно подала на сет — 6:2 всего за 31 минуту. Это был первый сет, проигранный Эммой с самого начала US Open. После такого «холодного душа» Радукану взяла туалетный перерыв и отправилась в подтрибунное помещение. Второй сет начался с упорной борьбы на подаче британки. С четвёртого брейк-пойнта Саснович добилась успеха, но тут же отдала свою подачу. В четвёртом гейме Эмма не смогла реализовать три брейк-пойнта, а потом при счёте 3:2 всё-таки взяла чужую подачу, причём под ноль (4:2). В этот момент показалось, что в игре наступил перелом. Однако вместо того, чтобы закрепить успех, британка просто провалилась и отдала четыре гейма подряд своей сопернице, а с ними и весь матч — 2:6, 4:6.

Так Эмма Радукану в первом же матче в ранге чемпионки US Open потерпела поражение от белоруски, занимающей 100-е место. Напомним, на Уимблдоне именно в поединке с Саснович знаменитая американка Серена Уильямс не смогла доиграть встречу и снялась при счёте 3:3.