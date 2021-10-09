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Сенсация Индиан-Уэллса: чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла белоруске Александре Саснович, 100-й ракетке мира

Фиаско после триумфа! Радукану проиграла белоруске, занимающей 100-е место в рейтинге
Даниил Сальников
Чемпионка US Open Эмма Радукану проиграла
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Александра Саснович прервала победную серию 18-летней чемпионки US Open.

Эмма Радукану потерпела фиаско в первом же матче в качестве чемпионки US Open. На крупном турнире в Индиан-Уэллсе она проиграла белоруске Александре Саснович, занимающей 100-е место в рейтинге WTA.

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Турнир в Индиан-Уэллсе был первым крупным теннисным соревнованием, пострадавшим от пандемии коронавируса. Именно в марте 2020 года накануне старта поединков в Калифорнии весь тур был остановлен и возобновился только в августе. И то частично. Встречи проходили без зрителей на трибунах, а призовые фонды соревнований были урезаны. В 2021 году весной Индиан-Уэллс снова не состоялся, но организаторы сказали, что хотят провести его в другие сроки. Так и случилось — турнир был перенесён на октябрь. Многие спортсмены, приехавшие сейчас в Калифорнию, с надеждой говорили, что пандемия для тенниса началась в Индиан-Уэллсе — здесь она и должна закончиться.

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И действительно, Индиан-Уэллс-2021 проходит сейчас практически, как это и было всегда. Трибуны заполнены до отказа зрителями, а призовой фонд остался точно таким, как в 2019 году. У женщин поединки начались в среду, уже сыгран первый круг и пошли поединки второго раунда. Из россиянок в сетке значилось пять теннисисток. Людмила Самсонова и Анна Калинская успешно прошли стартовый барьер. Анастасия Павлюченкова как сеяная пропускала первый круг, а во втором успешно справилась с Мэдисон Кис — 6:3, 6:1. Вероника Кудерметова тоже начала турнирный путь с 1/32 финала, и ей в качестве соперницы досталась как раз Самсонова. Российское дерби закончилось победой Кудерметовой — 6:2, 6:3. В субботу вступит в борьбу Дарья Касаткина.

Индиан-Уэллс – 2021. Женщины. Сетка

Многие ждали первого выхода на корт главной сенсации года — 18-летней Эммы Радукану. Напомним, юная британка месяц назад, начав борьбу с квалификации, успешно выиграла 10 матчей подряд на US Open — 2021, не отдав соперницам ни сета. После этого триумфа для Эммы началась совсем другая жизнь. Она подписала крупный контракт с известным ювелирным домом, участвовала в показе мод, появилась на красной ковровой дорожке перед премьерой фильма о Джеймсе Бонде, а её наряд с US Open выставлен напоказ в музее Зала международной теннисной славы в Ньюпорте.

Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ Наряды 18-летней теннисистки Эммы Радукану уже выставляют напоказ

Сразу после победы на US Open Эмма отказалась от сотрудничества со своим многолетним наставником Эндрю Ричардсоном, мотивировав это тем, что ей нужен специалист, который поможет освоиться в WTA-туре. В Индиан-Уэллсе британка уже была замечена рядом с бывшей первой ракеткой Британии Джереми Бейтсом. «Джереми Бейтс работает с женским теннисом в LTA (орган развития тенниса и организации теннисных мероприятий в Великобритании. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пока он здесь, он помогает мне. Но в дальнейшем я не буду спешить и найду подходящего человека. Я не собираюсь торопиться. Не хочу допустить ошибку. Хочу убедиться, что приняла правильное решение. Несмотря на то что я довольно молода, у меня накоплен большой опыт. На корте вы сами по себе, там вы должны быть своим собственным тренером. Поэтому я чувствую себя довольно комфортно», — сказала Радукану перед турниром.

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Чтобы попасть в сетку Индиан-Уэллса, Эмме пришлось получить уайлд-кард, поскольку заявка на турнир закрылась ещё в тот момент, когда она была 150-й ракеткой мира. Тем не менее британка получила высокий 17-й номер посева и начала выступление со второго круга. Соперницей Радукану стала белоруска Александра Саснович, занимающая 100-е место в рейтинге WTA. На старте Саснович обыграла колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано — 6:0, 6:4. И вообще, в отличие от Радукану, Александра паузу в выступлениях после US Open не делала. Она играла практически на каждой турнирной неделе — в Люксембурге и Чикаго.

Уже в третьем гейме Саснович сделала брейк под ноль. Радукану растерялась, не ожидая, что к ней будут возвращаться все мячи, которые она будет посылать в сторону белоруски. И при счёте 2:4 британка снова отдала свою подачу под ноль, после чего Александра успешно подала на сет — 6:2 всего за 31 минуту. Это был первый сет, проигранный Эммой с самого начала US Open. После такого «холодного душа» Радукану взяла туалетный перерыв и отправилась в подтрибунное помещение. Второй сет начался с упорной борьбы на подаче британки. С четвёртого брейк-пойнта Саснович добилась успеха, но тут же отдала свою подачу. В четвёртом гейме Эмма не смогла реализовать три брейк-пойнта, а потом при счёте 3:2 всё-таки взяла чужую подачу, причём под ноль (4:2). В этот момент показалось, что в игре наступил перелом. Однако вместо того, чтобы закрепить успех, британка просто провалилась и отдала четыре гейма подряд своей сопернице, а с ними и весь матч — 2:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
09 октября 2021, суббота. 04:05 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Так Эмма Радукану в первом же матче в ранге чемпионки US Open потерпела поражение от белоруски, занимающей 100-е место. Напомним, на Уимблдоне именно в поединке с Саснович знаменитая американка Серена Уильямс не смогла доиграть встречу и снялась при счёте 3:3.

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Теги Теннис WTA WTA Эмма Радукану •••

Заглавное фото: Clive Brunskill/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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