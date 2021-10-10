Невероятное ралли Медведева из 44 ударов! Россиянин продлил победную серию после US Open

Россиянин Даниил Медведев продолжает громить одного соперника за другим. После блестящего выступления на Кубке Лэйвера он уверенно обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В субботу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе у мужчин наступила пора матчей второго круга и в борьбу вступили сеяные. В сетке соревнования все четыре россиянина имеют номера посева и пропускали стартовый раунд. В верхней половине оказались Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев, в нижней – Карен Хачанов. Первые трое вышли на корт, когда в Москве уже было ранее утро воскресенья, а очередь Хачанова была на день позже.

Даниил Медведев приехал в Индиан-Уэллс в ранге чемпиона US Open – 2021 и первого сеяного. За месяц, который прошёл с его триумфальной победы в Нью-Йорке, россиянин успел отдохнуть во Флориде, выступить на Кубка Лэйвера в Бостоне и потренироваться в Лос-Анджелесе. Свой первый официальный матч в новом статусе Медведев уже провёл на Кубке Лэйвера, разгромив Дениса Шаповалова с неприятным для канадца счетом – 6:4, 6:0. Та встреча показала, что Даниил находится в потрясающей форме и не собирается прерывать победную серию. Перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе она уже достигла 8 поединков.

Любопытно, что в марте 2020 года, когда тур прервали из-за пандемии коронавируса прямо перед самым стартом Индиан-Уэллса, по словам Медведева, он находился в такой же потрясающей форме и вполне мог выиграть этот «Мастерс»: «В прошлом году, ещё перед пандемией, я играл невероятно. У меня был определённый не самый хороший отрезок сезона, на котором я проиграл несколько матчей перед Индиан-Уэллсом, но уже к самому турниру я подготовился хорошо. На тренировках вообще играл невероятно и всех уничтожал. К сожалению, тот турнир отменили. Помню, что расстроился по этому поводу, потому что думал, что это может быть мой год в Индиан-Уэллсе. Посмотрим, что будет на этот раз. В этом году на тренировках я играл неплохо. Но, как бы то ни было, тренировки перед турниром не определяют, кто выиграет титул. В целом чувствую себя довольно хорошо и, конечно, очень уверен в себе».

В качестве первого соперника на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе – 2021 россиянину достался американец Маккензи Макдональд, который старше Даниила на год. Но в отличие от нашего теннисиста Маккензи пока не завоевал ни одного титула в ATP-туре, в этом году впервые дошёл до финала (Вашингтон) и занимает сейчас 57-е место в рейтинг-листе ATP. После Индиан-Уэллса американец заявился на два российских турнира подряд – в Москве и Санкт-Петербурге. До этого Медведев и Макдональд встречались 4 раза и во всех случаях сильнее был россиянин. Причём он не отдал сопернику ни сета.

Трибуны стадиона были заполнены до отказа, когда Медведев вышел на центральный корт. Американская публика, конечно же, поддерживала своего игрока, но в первом же гейме россиянин их разочаровал – сразу же сделал брейк, а потом повёл 2:0. Впрочем, Маккензи собрался, стал действовать острее, наладил свою подачу и до конца сета не позволил больше Даниилу получить ни одного брейк-пойнта. Так одного брейка Медведеву оказалось достаточно для победы в стартовой партии – 6:4 за 34 минуты.

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Во втором сете россиянин не сразу подобрался к брейк-пойнтам. При счёте 0:1, 15:15 Даниил на своей подаче проявил недюжинную выдержку, выиграв невероятное ралли из 44 ударов. Это надо видеть!

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При счёте 1:1 Даниил вцепился в подачу Макдональда. К радости местной публики, американец сумел спастись с трёх брейк-пойнтов, но с четвёртой попытки Медведев всё-таки сделал брейк, а затем ещё один – 4:1. После чего Даниил спокойно довёл матч до победы – 6:4, 6:2.

Так Медведев разгромил американца на его домашнем турнире, при этом не позволил сопернику даже близко подобраться к брейк-пойнтам — настолько уверенно он играл на своей подаче. Даниил продлил свою серию побед, начатую на US Open, и довёл её до 9 матчей. В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе он сыграет с победителем пары Гирон – Краинович.

Одновременно с Медведевым успешно стартовал в Калифорнии и Аслан Карацев. Россиянин за 1 час 10 минут уверенно разобрался с итальянцем Сальваторе Карузо, навесив ему обидную «баранку» — 6:0, 6:2. Дальше Аслану играть с Денисом Шаповаловым из Канады.