Как выглядела и какой была Мария Шарапова, когда дважды покорила Индиан-Уэллс

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, которая выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе два раза. Причём штурмовать эту вершину она начала ещё в 14 лет. Расскажем, как выглядела и какой была Шарапова в те годы.

О Марии Шараповой заговорили, ещё когда она была в юниорском возрасте. В 13 лет она выиграла престижный турнир Eddie Herr International Junior Tennis Championships среди девочек до 16 лет. А уже в возрасте 14 лет и 10 месяцев Шарапова дебютировала в WTA-туре. Причём случилось это на престижнейшем калифорнийском турнире в Индиан-Уэллсе. В первом круге юная представительница России, получившая от организаторов уайлд-кард, выиграла у американки Бри Риппнер в трёх сетах. А вот в следующем раунде соперницей Марии стала сама Моника Селеш, посеянная тогда под 4-м номером.

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Вот как сама Шарапова рассказывала об этом эпизоде своей карьеры в автобиографии: «Селеш была самой великой теннисисткой в мире. А ещё и героем, может быть не столько для меня, сколько для моего отца, который часами изучал на плёнке её игру двумя руками. С момента того ужасного нападения, которому она подверглась между геймами на турнире в Гамбурге, прошло почти десять лет, но это всё ещё была Моника Селеш – одна из лучших игроков в мире. Я не могла отвести от неё глаз. Было так странно оказаться с ней на одном корте. Как будто я вдруг провалилась в телевизор. И с удивлением обнаружила себя по ту сторону экрана! В тот день я взяла только два гейма. Но в какие-то моменты на корте я забывала, кто она, и просто играла в свою игру. Для меня это был великий матч, потому что он научил меня двум вещам – первое, это то, что я могу играть с любой из них, и второе – это то, что мы с ними одной крови».

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Прошло всего два года, и 17-летняя Шарапова завоевала свой первый «Шлем» на Уимблдоне. К сезону-2006 среди её достижений было уже 10 титулов, а также звание первой ракетки мира. В тот момент Мария уже являлась одной из самых популярных спортсменок мира. Еженедельник US Weekly признал её самой стильно одевающейся спортсменкой, а американский журнал Sports Illustrated назвал её самой красивой спортсменкой года. Тем более, что в том же году она отправилась на экзотические острова Теркс и Кайкос, чтобы принять участие в ежегодной фотосессии в купальниках для специального выпуска этого журнала – Swimsuit-2006. Любопытно, что в тот год Шарапова была единственной спортсменкой, попавшей в этот выпуск – остальные героини были профессиональными моделями.

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Сезон-2006 начался для Шараповой с полуфинала на Australian Open и финала в Дубае. В итоге к мартовскому супертурниру в Индиан-Уэллсе, который тогда назывался Pacific Life Open, она набрала потрясающую форму. На пути к финалу Мария не отдала соперницам ни сета, обыграв при этом знаменитую Мартину Хингис в 1/2 финала. А в решающем матче состоялось российское дерби – Дементьева – Шарапова, в котором первенствовала Мария. И тоже в двух сетах. Любопытно, что в том же году Шарапова выиграла ещё и US Open. После неё эту традицию выигрывать в один год эти два престижных американских турнира продолжили Наоми Осака (2018) и Бьянка Андрееску (2019).

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В 2013 году Мария не выиграла «шлема», но всё равно этот сезон был для неё вполне успешным. И в интервью The New York Times россиянка сказала, что в её жизни наступил хороший период: «Здорово, когда рядом с тобой находится человек, который, с одной стороны, прокладывает свой путь, а с другой, уважает тебя и даёт жить самой, являясь при этом важной частью твоей жизни. Найти такие отношения очень трудно. И мне повезло это сделать». Конечно же, Шарапова в этот момент говорила о болгарском теннисисте Григоре Димитрове. Молодые люди начали общаться в октябре 2012 года, перед Новым годом их заметили вместе, а с 2013 года они практически перестали скрывать свои отношения.

В Индиан-Уэллс – 2013 Шарапова приехала уже с полной коллекцией «Шлемов». В 2004 году она выиграла Уимблдон, в 2006-м – US Open, в 2008-м – Australian Open и в 2012-м – «Ролан Гаррос». Однако к марту того сезона у россиянки собрался неприятный список из трёх подряд проигранных финалов – Олимпиада в Лондоне, Пекин и Итоговый чемпионат WTA в Стамбуле-2012. Мария прошлась по сетке Индиан-Уэллса словно тайфун, не отдав соперницам ни сета, в том числе и в финале, где она победила Каролину Возняцки.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На послематчевой пресс-конференции Марию, конечно же, спрашивали об игре, о сопернице, о силе её ударов, о том, как она прибавила в последнее время в передвижении по корту. А потом журналист неожиданно поинтересовался, что у Шараповой получается не лучшим образом вне корта. «Например, я хотела бы хорошо уметь рисовать. У меня получаются только какие-то каракули, а не нормальные рисунки. Также я хотела бы знать больше языков. Это одна из тех вещей, о которых я сожалею – ведь в юном возрасте есть отличная возможность учить различные иностранные языки. Например, французский и испанский; я немного знаю французский, но далеко не так хорошо, как мне хотелось бы. Кроме того, мне бы хотелось хорошо готовить и печь. И это вовсе не полный список», — неожиданно разоткровенничалась Мария.

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С тех пор, как Шарапова последний раз выиграла Индиан-Уэллс, прошло 8 лет. За это время Мария рассталась с Димитровым, обрела новую любовь, разразился допинговый скандал, она отбыла дисквалификацию, потом вернулась на корт, а в феврале 2020 года объявила о завершении карьеры. Но это совсем другие истории.