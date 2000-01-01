Как Евгений Кафельников 5 раз подряд выиграл Кубок Кремля
1997
На том турнире Евгений выступал в статусе первого номера посева и имея опыт победы на «Ролан Гаррос» — 1996.
1997
Кафельников разобрался с пятью соперниками, включая чеха Петра Корду в финале, и завоевал заветный трофей. Евгений стал 3-м россиянином после Черкасова и Волкова, выигравшим Кубок Кремля.
1998
На следующий год Евгений был посеян под 2-м номером. Россиянин снова одолел пять соперников подряд, включая двух чемпионов Кубка Кремля прошлых лет – Марка Россе и Горана Иванишевича.
1998
И снова завоевал титул!
1999
В том году Евгений победил на Australian Open и впервые стал 1-й ракеткой мира, а на Кубке Кремля был снова посеян первым.
1999
И снова Кафельникову не было равных – его трёхлетняя серия побед в Москве достигла отметки 15 матчей.
2000
В том году посев Кубка Кремля возглавили два россиянина – чемпион US Open Марат Сафин и финалист Australian Open Евгений Кафельников.
2000
Евгений в полуфинале преодолел сопротивление Марка Россе, а в финале справился с обидчиком Сафина – немцем Приносилом.
2001
Соперники по сетке того розыгрыша у Кафельникова были один краше другого – Южный, Налбандян, Т. Юханссон и Хаас. Но Евгений обыграл всех, включая немца Кифера в финале.
2001
Так Кафельников довёл серию победных матчей в Москве до 25, завоевав пять титулов подряд! Это абсолютный рекорд Кубка Кремля, который до сих пор никем не превзойдён.
Как Евгений Кафельников 5 раз подряд выиграл Кубок Кремля
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