Третий раз подряд наш парень в финале Кубка Кремля! За путёвку поспорят Карацев и Хачанов

Россияне Аслан Карацев и Карен Хачанов поспорят в очном поединке за путёвку в финал 31-го розыгрыша турнира «ВТБ Кубок Кремля». А это значит, что третий раз подряд наш парень выступит в решающем матче этого турнира.

Мужскую сетку нынешнего Кубка Кремля должен был возглавить чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев. Но из-за накопившейся усталости и мелких травм 2-я ракетка мира вынужден был сняться с соревнования. Тем не менее, Даниил приехать в Москву и нашёл время посетить Лужники, где в этом году и проходит турнир. Медведев провёл автограф-сессию для болельщиков и пообщался с журналистами, рассказав о том, что интересного с ним произошло после триумфа в Нью-Йорке, и о планах на будущее.

В отсутствие Медведева лидером посева стал Андрей Рублёв. А в другой половине сетки оказались Карен Хачанов (3) и Аслан Карацев (2). В основную сетку попали ещё три россиянина – Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Алибек Качмазов, – получившие уайлд-кард. Впрочем, все трое проиграли уже в первом круге. С корабля на бал, что называется, приехали из Индиан-Уэллса в Москву Карацев и Рублёв, которые добрались на «Мастерсе» в Калифорнии до финала парного разряда. Аслан после матча 2-го круга с Егором Герасимовым отметил, что ещё не успел акклиматизироваться: «Первые два дня я просыпался в два часа ночи, затем засыпал в семь утра. В течение дня практически всё время хотел спать. Но спустя пару дней вошёл в ритм и сейчас стало полегче». Свой первый поединок Карацев выиграл, а вот последний чемпион Кубка Кремля Андрей Рублёв – проиграл.

Причём играл Рублёв с тем самым французом Адрианом Маннарино, которого он победил в финале-2019. В этот раз Маннарино взял реванш, отыграв во втором сете матчбол россиянина. Рублёв был так расстроен из-за этого поражения, что не смог даже нормально сыграть в парном разряде вместе с Кареном Хачановым. Об этом он честно признался на пресс-конференции: «По сути, в паре играл один Карен. Я был полностью опустошён. У меня вообще не было эмоций. Обидно было упустить матчбол в матче с Маннарино. Наверное, я поторопился. Почувствовал уверенность, хотел побыстрее всё закончить. Розыгрыш складывался хорошо и, наверное, следовало немного подождать, получить возможность сыграть справа, а я почему-то решил сыграть слева агрессивно и допустил ошибку. Сейчас я бы действовал иначе».

Чемпион Кубка Кремля-2018 Карен Хачанов прилетел в Москву чуть раньше и даже принял участие в жеребьёвки. Его рукой и была сформирована мужская сетка. В первом матче россиянин совершил камбэк, отыгравшись с 0:1 по сетам в матче с австралийцем Джеймсом Даквортом. Дальше в четвертьфинале была упорная борьба с ещё одним представителем Австралии Джоном Миллманом. После тяжёлой победы 7:5 в первом сете Хачанов во второй партии повёл с брейком, но позволил сопернику не только сравнять счёт, но и получить сетболы. Отыграв четыре сетбола, Карен довёл дело до тай-брейка, который выиграл, а с ним и весь матч – 7:5, 7:6 (7:4).

Соперник Хачанова по полуфиналу определялся в матче Карацев – Жиль Симон. Француз, когда находится в хорошей форме, является очень опасным соперником для любого игрока, несмотря на свой возраст – 36 лет. Вот и Аслану пришлось изрядно постараться, чтобы справиться с цепким французом. В первом сете россиянину одного брейка не хватило – он его тут же потерял и сделал другой. Во второй партии Симон повёл 2:0, но удержать преимущество не сумел. Зато Карацев сделал ещё два брейка и победил – 6:4, 6:3.

Теперь Карацев и Хачанов встретятся в российском полуфинале, чтобы определить обладателя путёвки в решающий матч Кубка Кремля – 2021. В 2018-м титул выиграл Хачанов, в 2019-м – Рублёв. Таким образом, российский теннисист 3-й раз подряд выступить в финале московского турнира. Но в любом случае, Аслан Карацев с понедельника впервые в карьере попадёт в топ-20 рейтинга ATP.