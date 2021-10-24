Ученица Турсунова отобрала у россиянки Кубок Кремля! Анетт Контавейт — новая чемпионка

Новой чемпионкой турнира «ВТБ Кубок Кремля» стала Анетт Контавейт из Эстонии. В финале ученица Дмитрия Турсунова отобрала титул у россиянки Екатерины Александровой. Уступая по ходу матча 4:6, 0:4, эстонка совершила потрясающий камбэк.

В женской сетке Кубка Кремля – 2021 оказались сразу 8 россиянок, причём две из них пробились в основу через квалификацию – Анастасия Павлюченкова (4-й номер посева), Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова (WC), Анна Калинская (Q) и Оксана Селехметьева (Q). В стартовом круге сошли с дистанции Самсонова, Касаткина, Потапова, а в российском дерби Селехметьева уступила Кудерметовой. Во втором раунде Вероника Кудерметова не смогла справиться с экс первой ракеткой мира Симоной Халеп, а Калинская во встрече с Марией Саккари снялась в начале второго сета из-за проблем со здоровьем. В итоге до 1/4 финала добрались две представительницы России – Павлюченкова и Александрова.

Чемпионка Кубка Кремля – 2014 в одиночке и олимпийская чемпионка – 2021 в миксте Анастасия Павлюченкова как высоко сеяная начала борьбу со второго раунда, где в двух сетах разобралась с американкой Бернардой Перой. А вот в 1/4 финала россиянка уступила серебряной медалистке Олимпиады в одиночке чешке Маркете Вондроушовой. Вот как Анастасия объяснила своё поражение: «После финала «Ролан Гаррос» было очень много турниров, много матчей. Олимпиада отняла много сил и эмоций, потом американская серия. Я немного выхолощена эмоционально и физически. Это было как гонка, которая никак не закончится. Я просто уже не так свежа, мне надо восстановиться и вернуться с новыми силами».

Для Екатерины Александровой Кубок Кремля стал первым турниром после месячного перерыва, связанного с травмой. Её она получила во время квалификации соревнований в Остраве. Из-за этого повреждения Екатерине пришлось отказаться от поездки в Калифорнию на Индиан-Уэллс. Зато она сохранила силы, которые ей пригодились в Москве. Причём и по ходу турнира у россиянки была возможность сэкономить энергию. Соперницы по 1-му кругу и 1/2 финала – Онс Жабер (5) и Мария Саккари (3) – неожиданно отказались от борьбы по ходу встречи. Тем не менее у Александровой было два полноценных боевых матча по дороге в финал. Во втором раунде она справилась с украинкой Ангелиной Калининой, а в 1/4 финала уверенно в двух сетах переиграла 2-ю ракетку мира Арину Соболенко (1). Так Екатерина продолжила серию финалов Кубка Кремля с участием россиянок. С 2014 года в решающем матче неизменно участвует представительница нашей страны.

Соперницей Александровой по финалу стала Анетт Контавейт из Эстонии. В последнее время эстонка совершила настоящий прорыв, который, несомненно, связан с началом сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым. Ранее он помогал Елене Весниной и Арине Соболенко, а во время американской серии начал работать с Контавейт. В итоге Кубок Кремля стал для Анетт третьим финалом за последние месяцы после Кливленда и Остравы.

Соперницы уже играли до этого друг с другом. В Остраве-2020 Контавейт одержала тяжёлую победу на тай-брейке третьего сета. Перед финалом Александрова заявила, что ожидает упорной борьбы в Москве и постарается исправить ошибки того неприятного поражения: «Мы играли в Остраве три сета, я вела весь матч, но проиграла, имея большое преимущество. Это было болезненное поражение – надеюсь, я извлекла из него уроки. Это будет другой матч, другая атмосфера, надеюсь, результат тоже будет другим».

Александрова начала финальный матч очень агрессивно, чем поставила соперницу в тупик. Уже в третьем гейме у Екатерины было три брейк-пойнта, но эстонка их отыграла. Тем не менее она нервничала, вымещая раздражение на ракетке. А вот россиянка оставалась спокойной, невозмутимой и следующую подачу соперницы сумела забрать – 3:2. Этого преимущества ей хватило, чтобы выиграть первую партию – 6:4.

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Во втором сете Александрова ещё больше взвинтила темп, не дала сопернице опомниться, смогла отыграть два её первых брейк-пойнта, а сама повела – 4:0. Но тут у россиянки как будто закончился бензин. Она потеряла уверенность, стала допускать ошибки, а подача начала сбоить. Анетт сначала отыграла один брейк, потом другой – 4:4. Причём в 8-м гейме Екатерина явно чувствовала какой-то дискомфорт, её что-то беспокоило. Она приседала, не могла отдышаться. Контавейт пыталась гонять её по корту, а россиянка не успевала за мячом. Так серия выигранных геймов эстонки быстро достигла шести – 6:4. Финал перешёл в решающую партию.

Публикация доступна в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Во время перерыва Александрова сходила в подтрибунное помещение и на 3-й сет вышла в совсем другом состоянии. Она была не так свежа и мобильна, как в первой партии, но уже не испытывала явных физических проблем, как в концовке второй.

Теннисистки довольно долго удерживали свои подачи, пока в 9-м гейме Александрова не сделала брейк. Счёт стал 5:4, и она вышла подавать на матч. Но тут россиянка дрогнула и позволила Контавейт сравнять счёт – 5:5. Но до тай-брейка дело не дошло. Екатерина совершила несколько ошибок на своей подаче, в том числе и двойную, и Анетт победила – 4:6, 6:4, 7:5 за 2,5 часа.

Вот так Дмитрий Турсунов, трижды становившийся победителем Кубка Кремля в парном разряде, теперь привёл к чемпионскому титулу в одиночке свою ученицу Анетт Контавейт. Это уже третий победный трофей эстонки под руководством российского тренера. Благодаря титулу в Москве Контавейт вплотную приблизилась к восьмёрке в Чемпионской гонке WTA и сохраняет шанс отобраться на Итоговый чемпионат в Гвадалахаре.