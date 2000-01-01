Яркие и дерзкие образы звёзд тенниса на Хэллоуин
Анастасия Павлюченкова
Россиянка выбрала себе образ кровавой королевы.
Андре Агасси и Штеффи Граф
Легендарные теннисисты очень любят переодеваться на Хэллоуин в яркие и оригинальные костюмы.
Андре Агасси и Штеффи Граф
Узнали Андре в образе знаменитого шпиона Остина Пауэрса?
Андре Агасси и Штеффи Граф
Агасси переодевался в Дональда Трампа, когда это ещё не было мейнстримом.
Андре Агасси и Штеффи Граф
На сей раз Андре предстал в образе американского рестлера Халка Хогана, а Штеффи – героини мультсериала «Скуби-Ду».
Каролина Возняцки
Знаменитая датчанка, недолго думая, примерила на себя тыкву – главный атрибут Хэллоуина.
Эжени Бушар
А вот дерзкий образ канадской теннисистки. Так и хочется воскликнуть: «Ай да чертёнок!»
Эжени Бушар
Эжени подобрала костюм Боузера – персонажа из Марио, того самого драконообразного злодея, который похищал принцессу ещё в далёкие 1980-е.
Эжени Бушар
Ну а это всем известная Милина из Mortal Kombat.
Дарья Гаврилова
Австралийка нашла мотивацию для костюмов в мультсериале «Эй, Арнольд!»
Мария Шарапова
Знаменитая чемпионка примерила на себя костюм Пеппи Длинныйчулок.
Мария Шарапова
Похожа, не правда ли?
Яркие и дерзкие образы звёзд тенниса на Хэллоуин
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