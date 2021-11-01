Как Медведеву не свалиться со 2-го места в рейтинге по итогам Парижа? Объясняем подробно

А вот если россиянин сумеет защитить титул, то у него останутся шансы обойти Джоковича в Чемпионской гонке в конце сезона.

По итогам «Мастерса» в Париже Даниил Медведев рискует свалиться со второго места как в Рейтинге 52 недель, так и в Чемпионской гонке ATP. Подробно объясняем, кто и как может обойти россиянина уже в следующий понедельник.

Только что стартовавший в Париже заключительный в сезоне «Мастерс» может серьёзно изменить расклад в рейтингах ATP – как для тех, кто пытается разыграть две оставшиеся путёвки на Итоговый чемпионат в Турине, так и для теннисистов, находящихся на лидерских позициях. Каждому игроку топ-4 – Джоковичу, Медведеву, Циципасу и Звереву – 1000 очков, положенных за победу во Франции, принесут дополнительный рейтинговый бонус. Если в Рейтинге 52 недель Новак Джокович уже гарантировал себе 1-е место по итогам сезона, то в Чемпионской гонке ATP пока ещё нет ясности. И Париж это может изменить.

Как уже писал «Чемпионат», Даниил Медведев, даже если выиграет все оставшиеся турниры сезона, всё равно не сможет обойти Новака Джоковича в Рейтинге 52 недель ATP до конца года, поскольку в эту сумму заложены не сгоревшие ещё «коронавирусные» баллы за часть турниров 2019 и 2020 годов. А вот в Чемпионской гонке ATP – 2021 между Джоковичем и Медведевым сейчас 1900 очков. Этот разрыв россиянин вполне может преодолеть при условии своего хорошего выступления и неудачах Новака. И тогда может возникнуть уникальный расклад – когда по завершении сезона один игрок будет лидером Рейтинга 52 недель ATP, а другой – занимать 1-е место в Чемпионской гонке ATP. То есть лучший теннисист по итогам сезона не будет первой ракеткой мира!?

Давайте посмотрим, как Джокович может обезопасить своё первое место в Чемпионской гонке и уже в Париже закрыть все вопросы из-за этой несуразицы в рейтингах. Есть несколько сценариев, при которых Джокович по итогам Парижа станет лучшим теннисистом сезона и первой ракеткой мира рекордный 7-й раз.

Самый простой путь – выиграть титул, и тогда уже результаты Даниила ему будут неважны. Если же Новак проиграет на одной из стадий «Мастерса» в Париже, то нужно смотреть за выступлением Медведева в Берси, при этом учитывать, что россиянин теоретически может ещё попросить уайлд-кард на турнире в Стокгольме, где за победу положено 250 очков (см. таблицу).

Как Джоковичу гарантировать себе 1-е место в Чемпионской гонке – 2021 уже по итогам Парижа

Джокович Медведев Разница 8370 очков перед Парижем 6470 1900 Титул (+1000) любой результат 2300 и больше Финал (+600) не титул 2140+ 1/2 финала (+360) не дойдёт до финала 1900+ 1/4 финала (+180) не дойдёт до 1/2 финала 1900+ 3-й круг (+90) не дойдёт до 1/2 финала 1810+ любой результат не дойдёт до 1/4 финала 1820+

Любопытно, что «Мастерс» в Париже, с одной стороны, может дать шанс Медведеву приблизиться к Джоковичу в Чемпионской гонке, а с другой стороны, в случае неудачного выступления россиянин рискует скатиться со 2-го места в обоих рейтингах. Даниила сейчас преследуют Стефанос Циципас и Александр Зверев. При определённых условиях по итогам Парижа кто-то из них может обойти Медведева и занять вторую строчку как в Рейтинге 52 недель, так и в Чемпионской гонке ATP. Например, если Медведев не дойдёт до 1/4 финала, а Циципас и Зверев встретятся в решающем матче (они в разных половинах сетки) и при этом победит немец, то Даниил свалится со 2-го места сразу на 4-е! Здесь речь идёт о Рейтинге 52 недель, где 8 ноября у Медведева разом сгорят 2500 очков за победы в Париже и на Итоговом чемпионате 2020 года (подробнее см. в таблице). В Чемпионской гонке ATP – 2021 вдвоём Циципас и Зверев россиянина не обойдут, поскольку каждому для этого нужен титул.

Как Циципас и Зверев могут обойти Медведева по итогам Парижа в Рейтинге 52 недель ATP

Медведев Циципас Зверев Очки на 1.11.2021 9540 7840 7180 Сгорающие очки после Парижа 2500 1300 1000 Останется 7040 6540 6180 Упадёт со 2-го места на 4-е не дойдёт до 1/4 финала (максимум 90) финал (600) титул (1000) Итого 7130 и меньше 7140 7180 Обойдёт Циципас (вариант 1) не дойдёт до 1/4 финала (90) финал (600) - Итого 7130 и меньше 7140 - Обойдёт Циципас (вариант 2) не дойдёт до финала (360) титул (1000) - Итого 7400 и меньше 7540 - Обойдёт Зверев не дойдёт до 1/4 финала (максимум 90) - титул (1000) Итого 7130 и меньше - 7180

Матчи «Мастерса» в Париже-2021 проходят на стадионе в Берси с 1 по 7 ноября.