Как Медведеву не свалиться со 2-го места в рейтинге по итогам Парижа? Объясняем подробно

По итогам «Мастерса» в Париже Даниил Медведев рискует свалиться со второго места как в Рейтинге 52 недель, так и в Чемпионской гонке ATP. Подробно объясняем, кто и как может обойти россиянина уже в следующий понедельник.
Только что стартовавший в Париже заключительный в сезоне «Мастерс» может серьёзно изменить расклад в рейтингах ATP – как для тех, кто пытается разыграть две оставшиеся путёвки на Итоговый чемпионат в Турине, так и для теннисистов, находящихся на лидерских позициях. Каждому игроку топ-4 – Джоковичу, Медведеву, Циципасу и Звереву – 1000 очков, положенных за победу во Франции, принесут дополнительный рейтинговый бонус. Если в Рейтинге 52 недель Новак Джокович уже гарантировал себе 1-е место по итогам сезона, то в Чемпионской гонке ATP пока ещё нет ясности. И Париж это может изменить.
Как уже писал «Чемпионат», Даниил Медведев, даже если выиграет все оставшиеся турниры сезона, всё равно не сможет обойти Новака Джоковича в Рейтинге 52 недель ATP до конца года, поскольку в эту сумму заложены не сгоревшие ещё «коронавирусные» баллы за часть турниров 2019 и 2020 годов. А вот в Чемпионской гонке ATP – 2021 между Джоковичем и Медведевым сейчас 1900 очков. Этот разрыв россиянин вполне может преодолеть при условии своего хорошего выступления и неудачах Новака. И тогда может возникнуть уникальный расклад – когда по завершении сезона один игрок будет лидером Рейтинга 52 недель ATP, а другой – занимать 1-е место в Чемпионской гонке ATP. То есть лучший теннисист по итогам сезона не будет первой ракеткой мира!?
Давайте посмотрим, как Джокович может обезопасить своё первое место в Чемпионской гонке и уже в Париже закрыть все вопросы из-за этой несуразицы в рейтингах. Есть несколько сценариев, при которых Джокович по итогам Парижа станет лучшим теннисистом сезона и первой ракеткой мира рекордный 7-й раз.
Самый простой путь – выиграть титул, и тогда уже результаты Даниила ему будут неважны. Если же Новак проиграет на одной из стадий «Мастерса» в Париже, то нужно смотреть за выступлением Медведева в Берси, при этом учитывать, что россиянин теоретически может ещё попросить уайлд-кард на турнире в Стокгольме, где за победу положено 250 очков (см. таблицу).
|Джокович
|Медведев
|Разница
|8370 очков перед Парижем
|6470
|1900
|Титул (+1000)
|любой результат
|2300 и больше
|Финал (+600)
|не титул
|2140+
|1/2 финала (+360)
|не дойдёт до финала
|1900+
|1/4 финала (+180)
|не дойдёт до 1/2 финала
|1900+
|3-й круг (+90)
|не дойдёт до 1/2 финала
|1810+
|любой результат
|не дойдёт до 1/4 финала
|1820+
Любопытно, что «Мастерс» в Париже, с одной стороны, может дать шанс Медведеву приблизиться к Джоковичу в Чемпионской гонке, а с другой стороны, в случае неудачного выступления россиянин рискует скатиться со 2-го места в обоих рейтингах. Даниила сейчас преследуют Стефанос Циципас и Александр Зверев. При определённых условиях по итогам Парижа кто-то из них может обойти Медведева и занять вторую строчку как в Рейтинге 52 недель, так и в Чемпионской гонке ATP. Например, если Медведев не дойдёт до 1/4 финала, а Циципас и Зверев встретятся в решающем матче (они в разных половинах сетки) и при этом победит немец, то Даниил свалится со 2-го места сразу на 4-е! Здесь речь идёт о Рейтинге 52 недель, где 8 ноября у Медведева разом сгорят 2500 очков за победы в Париже и на Итоговом чемпионате 2020 года (подробнее см. в таблице). В Чемпионской гонке ATP – 2021 вдвоём Циципас и Зверев россиянина не обойдут, поскольку каждому для этого нужен титул.
|Медведев
|Циципас
|Зверев
|Очки на 1.11.2021
|9540
|7840
|7180
|Сгорающие очки после Парижа
|2500
|1300
|1000
|Останется
|7040
|6540
|6180
|Упадёт со 2-го места на 4-е
|не дойдёт до 1/4 финала (максимум 90)
|финал (600)
|титул (1000)
|Итого
|7130 и меньше
|7140
|7180
|Обойдёт Циципас (вариант 1)
|не дойдёт до 1/4 финала (90)
|финал (600)
|-
|Итого
|7130 и меньше
|7140
|-
|Обойдёт Циципас (вариант 2)
|не дойдёт до финала (360)
|титул (1000)
|-
|Итого
|7400 и меньше
|7540
|-
|Обойдёт Зверев
|не дойдёт до 1/4 финала (максимум 90)
|-
|титул (1000)
|Итого
|7130 и меньше
|-
|7180
Матчи «Мастерса» в Париже-2021 проходят на стадионе в Берси с 1 по 7 ноября.
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