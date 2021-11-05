Даниил Медведев в полуфинале Парижа! И теперь он заработал за карьеру $ 20 млн призовых

Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, одолев французского теннисиста, которого активно поддерживала местная публика. Благодаря выходу в четвёрку лучших на этом турнире Медведев преодолел отметку $ 20 млн призовых за карьеру.

До 1/4 финала последнего в сезоне «Мастерса» в Париже добрались лишь 5 представителей топ-8 посева – Джокович (1), Медведев (2), Зверев (4), Рууд (6) и Хуркач (7). Остальные три места завоевали несеяные игроки – австралиец Джеймс Дакворт, американец Тейлор Фритц и француз Юго Гастон, пробившийся в основу турнира через квалификацию. Игровой день начался с того, что определился последний, 8-й участник Итогового чемпионата ATP в Турине. Им стал Хуркач, который в трёх сетах одолел Дакворта. Соперник поляка по полуфиналу определялся в паре Джокович – Фритц. Сенсации не произошло – первая ракетка мира в двух сетах одолел американца.

А затем в вечерней сессии настало время выхода на корт 2-й ракетки мира Даниила Медведева. Накануне он совершил удивительный камбэк в матче с американцем Себастьяном Кордой, когда, проиграв первый сет, добился затем убедительной победы со счётом 4:6, 6:1, 6:3. «Первый сет получился трудным. Я чувствовал, что у меня есть преимущество, но сделать брейк не удалось. Он сумел использовать это в свою пользу. Но я рад, что сохранял спокойствие, играл на своём уровне. Этого оказалось достаточно для победы», — сказал Медведев после матча.

Соперником Даниила по четвертьфиналу стал француз Гастон. У него тоже случился невероятный матч в 3-м круге. Во втором сете он проигрывал испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 0:5, но публика так завелась в этот момент, что Карлос дрогнул и не выдержал давления, а Гастон, наоборот, нашёл скрытые резервы, выиграл 7 геймов подряд, а с ними и весь матч – 6:4, 7:5. «Спасибо зрителям, что остались на трибунах в столь поздний час. Следующий матч у меня с Медведевым. Это то, ради чего я играю в теннис. Я отлично себя чувствую сейчас. Надеюсь, на четвертьфинале будет много зрителей», — заявил француз в послематчевом интервью.

Любопытно, что благодаря успеху в Париже Юго Гастон, которому месяц назад исполнилось 21, завоевал последнюю путёвку на молодёжный чемпионат U21 в Милане. На эту тему несколько слов сказал Медведев: «Когда я думаю об Алькарасе и Гастоне, то чувствую себя старым. Когда мне было 18 лет, я занимал где-то 700-е место в рейтинге и наконец победил на «фьючерсе». То, что делают эти ребята, просто невероятно. Знаю, что в матче с Гастоном зрители не будут меня поддерживать. Придётся с этим смириться».

Первый сет складывался драматично. Медведев очень долго не мог приспособиться и к подаче Гастона, и к его моторной игре, и к бесконечным укороченным. Плюс ещё публика активно поддерживала своего любимца, активно подбадривая его «Юго! Юго!» Порой после ошибки Даниила на первой подаче раздавались аплодисменты, что в теннисе считается дурным тоном. Было видно, что россиянина это раздражает, но он себя сдерживал, не позволял никаких выплесков эмоций. Тем не менее француз первым добился брейка – 5:4 и пошёл подавать на сет. Однако при счёте 40:0, имея тройной сетбол, Юго дрогнул, заосторожничал, стал делать ошибки, а Медведев этим воспользовался – сравнял счёт, а затем сет перешёл на тай-брейк. Тут уже сказался опыт Даниила, который сумел дожать соперника – 7:6 (9:7) за 1 час 1 минуту.

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Неудачная концовка сета повергла француза в уныние. Показалось также, что его ещё и покинули силы – он не добегал до мячей, не успевал пробивать из нужной точки, ошибался всё чаще и чаще. Стадион тоже затих. Несколько геймов прошли под диктовку Медведева, он повёл с двумя брейками – 4:0. Но стоило Юго взять свою подачу и размочить счёт, как зрители оживились, а француз повеселел. Он сделал брейк и выиграл в итоге 3 гейма подряд. Счёт стал 4:3. Однако на большее Гастона не хватило – Медведев довёл матч до победы, несмотря на двойную ошибку на матчболе – 7:6, 6:4.

Так Даниил Медведев пробился в 1/2 финала «Мастерса», справившись с юным французом Юго Гастоном и местной публикой, которая активно болела за своего любимца. За выход в полуфинал россиянин уже заработал в Париже € 106 000 призовых ($ 122 960 по нынешнему курсу). До этого турнира у Даниила было за карьеру $ 19 885 705. И теперь благодаря выходу в четвёрку лучших на французском «Мастерсе» Медведев преодолел барьер в $ 20 млн.

Распределение призовых по раундам на «Мастерсе» в Париже-2021:

€ 2021 Призовой фонд 2 603 700 Титул 336 000 Финал 187 000 1/2 финала 106 000 1/4 финала 60 000 3-й круг 36 000 2-й круг 22 000 1-й круг 13 700 Q2 7625 Q1 4500

В полуфинале Медведев встретится с победителем пары Рууд – Зверев, которые сыграют позже.