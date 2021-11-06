«Гордость и счастье!» Российские теннисистки в пятый раз стали лучшей командой мира

Выход российских теннисисток под руководством капитана Игоря Андреева в финал обновлённого турнира – Кубка Билли Джин Кинг – это историческое событие для нашего тенниса. Последний раз отечественные теннисистки играли в решающем матче командного соревнования 6 лет назад, в 2015 году. И вот, пройдя по низшим лигам, наши девчонки вышли в решающий матч. Это достижение важно ещё и потому, что даёт право нашей сборной не участвовать в квалификационном турнире в 2022 году, а сразу выйти в финальную пульку.

В полуфинале россиянки обыграли 2-1 сборную США, причём 2 очка нашей команде принесла дебютантка Людмила Самсонова – в одиночке и в паре с Вероникой Кудерметовой. Лидер россиянок Павлюченкова призналась, что первоначально была не уверена в таком решении капитана: «Людмила – одна из самых замечательных девушек, которых я встречала в этом туре, и я так счастлива, польщена и горда тем, что она в нашей команде. Думаю, что у неё светлое будущее, если она продолжит в том же духе. Она произвела на меня впечатление сегодня, потому что я на самом деле не была уверена в решении поставить её на матч. Конечно, это решение не имело бы ничего общего с её игрой, у неё потрясающая форма, но дело в том, что, когда у тебя дебют в таком формате и соревновании, это нечто иное, поэтому я не была уверена, как она справится с этим, но она всё сделала просто идеально. Я счастлива, что она здесь».

Соперницы нашей команды определились поздно вечером накануне. Сборная Швейцарии, ведомая олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, досрочно обеспечила себе выход в решающий матч, обыграв в двух одиночках австралиек – 2-0. Парный поединок даже не понадобился.

Хорошо, когда в команде есть длинная скамейка. Игорю Андрееву удалось собрать всех сильнейших на сегодняшний момент российских теннисисток. Кстати, наша сборная на этом турнире оказалась единственной, в которой все пять теннисисток входят в топ-40. Первоначально наш капитан заявил в финале на одиночки двух номинально сильнейших спортсменок – Павлюченкову и Касаткину. А когда Анастасия пожаловалась на травму и отказалась от поединка, Андреев вместо неё на матч с Бенчич выставил Людмилу Самсонову.

По регламенту соревнований открывать финальный матч вышли вторые ракетки команд. Дарья Касаткина и Хиль Белен Тайхман ранее никогда не встречались в официальных матчах. Быстрее вошла в игру россиянка. Дарья действовала активно и решительно и повела с двумя брейками – 5:0. Лишь в концовке партии швейцарка встрепенулась и чуть пришла в себя – 6:2. Во второй партии до счёта 3:3 девушки держали свои подачи, а потом начался парад брейков. Первой из него выбралась Касаткина, которая сразу чётко подала на матч – 6:4. Так наша сборная повела в финале 1-0.

Следующими на корт вышли Самсонова и Бенчич. Если посмотреть на счёт личных встреч этих теннисисток, то станет ясно, что выбор Андреева был неслучаен. Белинда и Людмила уже играли в этом году два раза, и в обоих случаях первенствовала россиянка – в финале Берлина и четвертьфинале Люксембурга. Однако не стоит забывать, что Бенчич – достаточно опытная и уже титулованная спортсменка. Именно она в этом году стала олимпийской чемпионкой Токио, а всего на счету швейцарки 5 титулов в одиночке. Кроме того, в рамках Кубка Билли Джин Кинг – 2021 Белинда выиграла до этого все свои встречи – три одиночки и пару.

Людмила лучше начала матч и первой сделала брейк – 2:1, однако Белинда тут же отыгралась, а вскоре взяла ещё одну подачу соперницы и подала на сет – 6:3 за 43 минуты. Самсонова не пала духом и второй сет начала по-боевому – она отразила 4 брейк-пойнта и удержала стартовый гейм, а в середине партии сумела вцепиться в гейм швейцарки и её дожать – 4:2. Этого брейка ей хватило для победы в партии – 6:3. Счёт в поединке сравнялся, и всё решалось в третьем сете.

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Третий сет начался с брейка Самсоновой. Людмила могла взять ещё и следующую подачу швейцарки, но Бенчич удержала её. Потом уже россиянка дважды спасла свои геймы от посягательств Белинды. Собственно, с таким минимальным преимуществом Самсонова и довела финальный матч до победы – 3:6, 6:3, 6:4. Потрясающий камбэк Людмилы Самсоновой – и наши девушки пятикратные чемпионки!

Вот так россиянки досрочно одержали победу в финале Кубка Билли Джин Кинг. Даже парная встреча не понадобилась. «Гордость и счастье», — писали всю неделю наши теннисистки в своих соцсетях после каждой победы. Жаль, что на российском телевидении так и не решились показать этот матч в общем доступе. И очень мало зрителей смогли увидеть триумф российских теннисисток, которые в пятый раз стали лучшей командой мира.

Все победы сборной России в финалах Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг):

1. 2004. Москва. Россия – Франция – 3:2.

2. 2005. Париж. Россия – Франция – 3:2.

3. 2007. Москва. Россия – Италия – 4:0.

4. 2008. Мадрид. Россия – Испания – 4:0.

5. 2021. Прага. Россия – Швейцария – 2:0.

Назовём имена чемпионок – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и капитан Игорь Андреев. Кстати, россиянкам за победу на всю команду положен денежный приз в размере $ 1,2 млн.