Просто лучшие! Джокович обыграл Медведева в потрясающем финале на «Мастерсе» в Париже

Потрясающим по накалу и красоте получился финал «Мастерса» в Париже. Новак Джокович в трёх сетах переиграл Даниила Медведева. Но какой это был спектакль! Они просто лучшие!

Мало кто ожидал, что полуфинальный матч для Даниила Медведева на «Мастерсе» в Париже сложится так легко, всего за 1 час 20 минут в двух сетах он решил задачу выхода в финал. Ведь его соперником был олимпийский чемпион Александр Зверев, входящий в топ-4 рейтинга. Тем более что Зверев, наряду с Циципасом, перед французским турниром наступал Медведеву на пятки и имел шансы занять 2-е место россиянина и в Чемпионской гонке ATP, и в рейтинге 52 недель. Но ничего у немца не получилось. Даниил показал, кто хозяин на этой позиции, и укрепил своё положение.

Несмотря на уверенную победу в полуфинале, Медведев недоволен, что в этом году довольно медленное покрытие: «В этом году корты супермедленные для крытого харда, особенно для Берси, одного из самых быстрых турниров в году. Слишком медленные. Есть грунт, есть открытый хард, которые могут быть медленными. Крытый хард не должен быть медленным. Поэтому я не знаю, зачем они пытаются что-то изобретать и делать мячи, с которыми игра замедляется и труднее пробить навылет. Я понятия не имею, зачем, потому что в прошлом году такого не было. Так что из-за всего этого иногда трудно держать подачу. Точно так же, как было, например, в Индиан-Уэллсе».

Соперником Медведева по финалу стал Новак Джокович, который на этом турнире гарантировал себе 1-ю строчку в рейтинге по итогам года рекордный 7-й раз. «Я очень ценю и люблю все свои рекорды и достижения. Быть первой ракеткой мира, вероятно, главное достижение в нашем виде спорта. Завершение сезона на вершине рейтинга требует полной самоотдачи в течение всего года. Я рад, что это произошло, но так как я всё ещё играю, то передо мной стоит уже следующая задача. Эта другая цель – победа на новом турнире. Поэтому у меня не так много времени, чтобы насладиться этим успехом. Я хочу добиться новой победы», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

У Медведева и Джоковича уже накопилась солидная история личных встреч. Впервые теннисисты встретились в рамках Кубка Дэвиса – 2017, когда Медведеву было всего 20 лет. Новобранец сборной России взял первый сет у именитого соперника, отчаянно сражался, но не выдержал пятисетового формата и снялся. Первая победа Даниила над Новаком случилась на «Мастерсе» в Монте-Карло – 2019. Ну а самая важная, запоминающаяся и бесценная пришлась на финал US Open – 2021. С тех пор прошло всего пару месяцев, и наверняка Джокович мечтал о реванше.

Джокович не сразу вошёл в матч. Даниил вцепился в подачу соперника, заставил его несколько раз ошибиться в игре на задней линии и повёл с брейком – 2:0. Но серб быстро пришёл в себя, стал действовать разнообразнее, рискованнее и выиграл 3 гейма подряд – 3:2. В следующем гейме россиянин смог отыграть брейк-пойнт, а затем сам взял подачу серба и вышел вперёд – 4:3. Этого преимущества ему хватило, чтобы довести сет до победы – 6:4 за 42 минуты. Любопытно, что с точно таким же счётом завершились все три предыдущие партии между этими теннисистами, сыгранные на US Open.

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Во втором сете теннисисты бережно относились к подачам, уверенно брали свои геймы. И всё же при счёте 2:1 Джокович подловил Медведева на ошибках и получил преимущество – 3:1. Шансы сделать обратный брейк появились у Даниила, только когда соперник подавал на партию. Это был невероятный гейм. Он продолжался 12 минут! Теннисисты подарили зрителям потрясающие розыгрыши – они аплодировали друг другу и по очереди обращались к зрителям за поддержкой. Россиянин не реализовал три брейк-пойнта и позволил сербу сравнять счёт по партиям – 1-1 (4:6, 6:3).

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Судьба титула определялась в решающем третьем сете. И опять Джокович в середине партии нашёл слабину в обороне соперника и забрал его подачу – 3:2. Даниил после этого как-то сник, было видно, что ему уже физически тяжело играть на тех же оборотах. В итоге серб сделал второй брейк подряд и пошёл подавать на матч. Но с первой попытки это сделать не удалось. Серб сделал несколько ошибок – и Медведев отыграл один брейк – 5:3, однако тут же снова отличился на чужой подаче – 4:6, 6:3, 6:3 за 2 с лишним часа красивой и упорной борьбы.

Вот так Новак Джокович в 6-й раз победил на «Мастерсе» в Париже и не дал Медведеву защитить прошлогодний трофей. Это уже 37-й выигранный «Мастерс» серба в карьере. До этого он делил 1-е место по количеству подобных побед с Надалем, а теперь стал единоличным лидером.

Лидеры по количеству титулов на «Мастерсах»:

1. Джокович – 37.

2. Надаль – 36

3. Федерер – 28.

4. Агасси – 17.

5. Маррей – 14.

6. Сампрас – 11.

Всего же это 86-й титул Джоковича в карьере и 5-й в сезоне. По этому показателю он догнал Александра Зверева и Каспера Рууда. У всех троих теперь по пять трофеев в 2021 году. Любопытно, что за победу Новак получил денежный приз на 50% больше, чем Медведев в прошлом году (€ 336 000 против € 225 210). Кстати, на матче присутствовала жена и дети Джоковича — сын Стефан и дочь Тара.

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Важно отметить, что, поскольку по итогам турнира Джокович и Медведев остались первой и второй ракетками мира, на Итоговом чемпионате ATP в Турине они будут разведены по разным группам и могут встретиться не раньше плей-офф. Этот турнир пройдёт с 14 по 21 ноября.