Жеребьёвка Итогового турнира ATP. С кем окажутся в группе Медведев и Рублёв? Онлайн

Приглашаем всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию жеребьёвки Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и второй сезон подряд в восьмёрку сильнейших отобрались сразу два представителя России – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Даниил получил высокий 2-й номер посева и вместе с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем возглавит одну из двух групп. Так что до плей-офф Медведев и Джокович точно друг с другом не встретятся. Во второй корзине оказались немец Александр Зверев (3) и грек Стефанос Циципас (4). В пару к Рублёву (5) в третью корзину попал итальянец Маттео Берреттини (6). Жребий их также разведёт по разным группам. И наконец замыкают список участников два новобранца Итогового – норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач. Кто в каком квартете окажется – решится в 21:00 мск. Следите за нашей трансляцией!
Что и говорить, состав на нынешнем турнире собрался звёздный. Все игроки на ходу, у каждого в активе немало побед. Половина участников уже побеждала на Итоговом, есть два новобранца. В общем — полный комплект.
1. Джокович — 13 раз участвовал (2007-2016, 2018-2020), лучший результат — титул (2008, 2012-2015).
2. Медведев — 2 (2019-2020) — титул (2020)
3. Зверев — 4 (2017-2020) — титул (2018)
4. Циципас — 2 (2019-2020) — титул (2019)
5. Рублёв — 1 (2020) — группа (2020)
6. Берреттини — 1 (2019) + запасной (2020) — группа (2019)
7-8. Рууд и Хуркач — новички.
Действующим чемпионом Итогового турнира ATP является Даниил Медведев, который наверняка изо всех сил постарается защитить свой прошлогодний титул.
Медведев и Джокович — заслуженно оказались так называемыми «матками» — составили первую корзину участников. Новак выиграл 3 турнира «Большого шлема» в сезоне, а в четвёртом проиграл в финале Медведеву. Даниил, в свою очередь, завоевал последний, 4-й «шлем» в году, US Open, и ещё раз был в финале Australian Open. Ну а в концовке регулярного сезона, именно Джокович и Медведев разыграли фантастический финал на «Мастерсе» в Париже.
Турин, принявший эстафету от Лондона, ждёт с нетерпением начала соревнований сильнейших теннисистов мира. На этом забавном плакате 8 участников изобразили верхом на мотороллерах. Лайфхак — чтобы не перепутать, кто где, на мотороллерах есть флаги стран этих участников. Только у России два представителя на турнире — Медведев и Рублёв. Но и их отличить несложно.
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