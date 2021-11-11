Жеребьёвка Итогового турнира ATP. С кем окажутся в группе Медведев и Рублёв? Онлайн

Что и говорить, состав на нынешнем турнире собрался звёздный. Все игроки на ходу, у каждого в активе немало побед. Половина участников уже побеждала на Итоговом, есть два новобранца. В общем — полный комплект.

Выступление участников Итогового чемпионата ATP — 2021 на предыдущих турнирах:

1. Джокович — 13 раз участвовал (2007-2016, 2018-2020), лучший результат — титул (2008, 2012-2015).

2. Медведев — 2 (2019-2020) — титул (2020)

3. Зверев — 4 (2017-2020) — титул (2018)

4. Циципас — 2 (2019-2020) — титул (2019)

5. Рублёв — 1 (2020) — группа (2020)

6. Берреттини — 1 (2019) + запасной (2020) — группа (2019)

7-8. Рууд и Хуркач — новички.