Публика в восторге! Тиафо заставил болельщиков в Стокгольме аплодировать стоя

Первый сеяный в Стокгольме Янник Синнер, который снялся с Молодёжного турнира U-21 в Милане, чтобы набрать очки на регулярном турнире, потерпел третье поражение подряд. Его обидчиком оказался Энди Маррей. Посмотрим самые яркие и интересные розыгрыши, а также другие моменты в нашем видеообзоре.
Главной звездой турнира в Стокгольме был итальянец Янник Синнер, но он зачехлил ракетку уже после первого матча. Синнер встречался с Энди Марреем, который за день до того в борьбе обыграл малоизвестного норвежца Виктора Джурашовича (6:1, 7:6 (9:7)), отыграв по ходу второго сета сетбол. Казалось, что такого уровня игры будет недостаточно для матча с Синнером, который находился в прекрасной форме. С сентября по конец октября он выиграл 12 матчей и проиграл только один – Тейлору Фритцу в Индиан-Уэллсе. Правда, теперь у Янника серия из трёх поражений подряд: от Фрэнсиса Тиафо в Вене, от Карлоса Алькараса и Париже и теперь от Маррея в Швеции. Уже в самом начале матча Энди выиграл потрясающее очко, состоявшее из 24 ударов.
В первой партии зрители брейков так и не увидели, а единственный брейк-пойнт в середине сета возник у Синнера. На тай-брейке итальянец повёл 4:3, но больше не взял ни одного очка, при этом периодически у Янника проходили отличные удары.
Во втором сете британец намного чаще цеплялся на приёме и сделал два брейка, оформив победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Для Маррея это второй подряд успех с теннисистом из первой десятки: в Вене он оказался сильнее Хуберта Хуркача.
Далее Маррей, играющий с металлической пластиной в бедре, встретится с Томми Полом, а в нижней половине сетки, возможно, будет канадский полуфинал Денис Шаповалов – Феликс Оже-Альяссим. Денис начал защиту титула с победы над Андреа Вавассори – 7:6 (7:1), 6:1. В одном из розыгрышей в начале второй партии Шаповалов продемонстрировал невероятную игру в обороне.
Первым полуфиналистом турнира в Стокгольме стал американец Фрэнсис Тиафо, который с очень необычным счётом 1:6, 6:1, 6:1 одолел Даниэля Эванса. В дебюте второго сета Эванс сумел выполнить твинер, мяч даже летел в корт, но Фрэнсис завершил розыгрыш смэшем. Публика была в восторге: Тиафо заставил болельщиков в Стокгольме аплодировать стоя.
В конце октября американец прекрасно выступил в Вене. Начав с квалификации, он обыграл Стефаноса Циципаса и Янника Синнера и не справился только с Александром Зверевым в финале. В Стокгольме неудержимый Тиафо уже попал в посев и дошёл как минимум до полуфинала. Его соперник определится в паре Маррей – Пол, а канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш – Денис Шаповалов.
- 11 ноября 2021
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31