Публика в восторге! Тиафо заставил болельщиков в Стокгольме аплодировать стоя

Первый сеяный в Стокгольме Янник Синнер, который снялся с Молодёжного турнира U-21 в Милане, чтобы набрать очки на регулярном турнире, потерпел третье поражение подряд. Его обидчиком оказался Энди Маррей. Посмотрим самые яркие и интересные розыгрыши, а также другие моменты в нашем видеообзоре.

Главной звездой турнира в Стокгольме был итальянец Янник Синнер, но он зачехлил ракетку уже после первого матча. Синнер встречался с Энди Марреем, который за день до того в борьбе обыграл малоизвестного норвежца Виктора Джурашовича (6:1, 7:6 (9:7)), отыграв по ходу второго сета сетбол. Казалось, что такого уровня игры будет недостаточно для матча с Синнером, который находился в прекрасной форме. С сентября по конец октября он выиграл 12 матчей и проиграл только один – Тейлору Фритцу в Индиан-Уэллсе. Правда, теперь у Янника серия из трёх поражений подряд: от Фрэнсиса Тиафо в Вене, от Карлоса Алькараса и Париже и теперь от Маррея в Швеции. Уже в самом начале матча Энди выиграл потрясающее очко, состоявшее из 24 ударов.

В первой партии зрители брейков так и не увидели, а единственный брейк-пойнт в середине сета возник у Синнера. На тай-брейке итальянец повёл 4:3, но больше не взял ни одного очка, при этом периодически у Янника проходили отличные удары.

Во втором сете британец намного чаще цеплялся на приёме и сделал два брейка, оформив победу со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Для Маррея это второй подряд успех с теннисистом из первой десятки: в Вене он оказался сильнее Хуберта Хуркача.

Далее Маррей, играющий с металлической пластиной в бедре, встретится с Томми Полом, а в нижней половине сетки, возможно, будет канадский полуфинал Денис Шаповалов – Феликс Оже-Альяссим. Денис начал защиту титула с победы над Андреа Вавассори – 7:6 (7:1), 6:1. В одном из розыгрышей в начале второй партии Шаповалов продемонстрировал невероятную игру в обороне.

Первым полуфиналистом турнира в Стокгольме стал американец Фрэнсис Тиафо, который с очень необычным счётом 1:6, 6:1, 6:1 одолел Даниэля Эванса. В дебюте второго сета Эванс сумел выполнить твинер, мяч даже летел в корт, но Фрэнсис завершил розыгрыш смэшем. Публика была в восторге: Тиафо заставил болельщиков в Стокгольме аплодировать стоя.

В конце октября американец прекрасно выступил в Вене. Начав с квалификации, он обыграл Стефаноса Циципаса и Янника Синнера и не справился только с Александром Зверевым в финале. В Стокгольме неудержимый Тиафо уже попал в посев и дошёл как минимум до полуфинала. Его соперник определится в паре Маррей – Пол, а канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш – Денис Шаповалов.