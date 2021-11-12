Медведев встретится с Джоковичем не раньше плей-офф! 8 причин следить за Итоговым турниром

Теннисный сезон подходит к концу. В Турине собрались восемь лучших теннисистов, которые поспорят за призовой фонд в размере $ 7,25 млн. Расскажем, почему ближайшую неделю будет жарко и интересно.

На новое место

12 сезонов подряд топ-8 теннисистов года определяли лучшего в Лондоне. И вот с 2021 года ATP Finals переехал на новое место – в Турин (Италия). Турнир будет разыгран на стадионе Pala Alpitour, который вмещает 16 600 зрителей. Он был построен для зимней Олимпиады-2006. Эта универсальная арена может принимать соревнования по разным видам спорта – баскетбол, лёгкая атлетика, хоккей, бокс, гандбол. А на ближайшую неделю здесь обосновались теннисисты.

Джокович в погоне за Федерером

Итоговый турнир ATP разыгрывается с 1970 года, и нынешний розыгрыш будет уже 52-м по счёту. За это время победителями были настоящие легенды тенниса. Всех перечислять, конечно, нет смысла. Больше всего титулов у Роджера Федерера – шесть. В одном шаге от него остановились сразу трое – Пит Сампрас, Иван Лендл и Новак Джокович. Но у серба есть шанс в этом году догнать швейцарца. Кстати, у Лендла была невероятная серия, когда он 9 лет подряд выходил в решающий матч (с 1980 по 1988 годы).

Пять россиян за всю историю

Впервые российский теннисист попал на Итоговый турнир в 1995 году. Это был Евгений Кафельников. В 2000-м наших на Итоговом было уже двое – Кафельников и Сафин. С 2005 по 2009-й в восьмёрке сильнейших неизменно принимал участие Николай Давыденко. А потом пришло время Медведева и Рублёва. Даниил дебютировал в 2019-м, в 2020-м второй раз в истории Россию представляли на турнире два игрока. А в этом году Рублёв и Медведев второй раз подряд вместе пробились в восьмёрку. Причём Россия в этом году единственная страна, которую представляют сразу два участника.

Давыденко и Медведев – герои Лондона

Впервые российский теннисист выиграл Итоговый турнир ATP в 2009 году. Это был Николай Давыденко, который в финале одолел аргентинца Хуан-Мартина дель Потро. Через 11 лет это достижение повторил Даниил Медведев. Он не только выиграл титул-2020, но ещё и победил во всех пяти поединках, одолев по ходу соревнованиях всех представителей топ-3 рейтинга ATP – Джоковича, Надаля и Тима.

Четыре чемпиона

В восьмёрку участников розыгрыша-2021 попали сразу четыре чемпиона разных лет – Джокович, Медведев, а также Александр Зверев (2018) и Стефанос Циципас (2019). Два теннисиста выступали раньше на «восьмёрке» всего по разу – Рублёв и итальянец Маттео Берреттини. А ещё два участника являются дебютантами – норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач. При этом впервые с 1978 года на Итоговый турнир ATP попало меньше трёх чемпионов турниров «Большого шлема». Это Новак Джокович и Даниил Медведев.

Медведев и Рублёв – в разных группах

По итогам жеребьёвки восемь участников были разбиты на предварительном этапе на две группы – Красную и Зелёную. Красную возглавил Медведев, а Зелёную – Джокович. Важно отметить, что Рублёв и Медведев оказались в разных квартетах. Андрей попал в четвёрку с Джоковичем. Там же будут выступать Рууд и Циципас. К Даниилу в компанию добавились Зверев, Берреттини и Хуркач. Понятно, что Медведев и Джокович не встретятся до плей-офф. Интересно, будет ли в Турине ещё один финал между ними, как это уже было на Australian Open, US Open и на «Мастерсе» в Париже?

Медведев победил всех

Любопытно, что Даниил Медведев является единственным представителем нынешней восьмёрки, кто хотя бы раз за сезон обыграл всех остальных 7 соперников. Так Джоковича россиянин победил в финале US Open, Зверева – на ATP Cup и в полуфинале Парижа, Берреттини – на ATP Cup, Хуркача – на «Мастерсе» в Торонто, Рууда – на Мальорке, Циципаса – в полуфинале Australian Open, а Рублёва – в 1/4 финала Australian Open. Другие теннисисты либо просто не встречались в этом году с какими-то соперниками, либо не смогли их победить. Кстати, первый матч в группе Даниил проведёт с Хуркачем уже в воскресенье. А дальнейшее расписание будет зависеть от его турнирных успехов.

Призовые

Призовой фонд турнира в Турине в этом году составляет $ 7,25 млн. За участие в трёх групповых матчах теннисисты получат по $173 тыс. и ещё столько же за каждую победу на этом этапе. Победа в полуфинале оценивается в дополнительные $ 530 тыс., в решающем матче — $ 1 094 000. Ну а чемпион, который выиграет все 5 поединков, заработает $ 2 316 000.

Вот 8 причин, почему надо следить за Итоговым турниром ATP — 2021. Соревнование пройдёт с 14 по 21 ноября.