«Даниил и Новак доминируют». Николай Давыденко — о том, как сложится Итоговый турнир ATP

Знаменитый теннисист Николай Давыденко, который первым из россиян выиграл Итоговый чемпионат ATP в 2009 году, в интервью «Чемпионату» рассказал о том, какой видится ему борьба на этом турнире в розыгрыше-2021, сможет ли Даниил Медведев защитить прошлогодний титул и кто тому может помешать.

— Николай, как оцениваете результаты жеребьёвки Итогового турнира АТР? Равноценными ли получились составы групп? Может, какая-то из них видится сильнее?

— Для меня не существует понятия слабее или сильнее. Восьмёрка лучших теннисистов планеты делится под каждого сильного игрока. Первый игрок мира играет в одной группе, второй — в другой, так потом и распределяются все остальные по жребию. Нет такого, что какая-то группа выглядит слабее или сильнее, потому что на Итоговом турнире собраны восемь сильнейших теннисистов. В той половине, в которой находится Новак Джокович, есть вероятность, что с ним никто не хочет играть. То же самое можно сказать и про Даниила Медведева в другой половине. Медведев и Джокович только что сыграли финал в Париже, показали потрясающий теннис — они находятся в самой лучшей форме. Можно сказать, что в данный момент именно эти два игрока являются фаворитами Итогового турнира.

— Даниилу Медведеву по сетке предстоит встретиться с Хуркачем, Зверевым и Берреттини — насколько это удобные соперники для Даниила? Как для Медведева может завершиться групповой этап?

— Тут вопрос заключается не в том, с какими теннисистами предстоит встретиться Медведеву. Всё зависит от покрытия — насколько оно отличается от последнего турнира в Париже. Также важный нюанс – что за мячи будут на турнире. Потому что всегда есть небольшая разница в скорости: где-то они быстрее, где-то медленнее. Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько игроки будут пробиваться дальше, как и кто с кем сыграет. В группе есть три матча: можно проиграть в первой встрече, а остальные выиграть.

— Как вам форма Даниила Медведева в конце сезона, после финала в Париже? По силам ли ему защитить прошлогодний титул на Итоговом турнире?

— Судя по финалу в Париже – да, и по нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Джоковича фаворитами турнира. Даниил и Новак доминируют в последние недели на турнирах. Не могу сказать на сто процентов, что Медведеву по силам защитить прошлогодний титул. Понимаете, Джокович ведь тоже не хочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, поэтому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине. С первых матчей будет видно, как будет развиваться ситуация в группе. Очень интересно будет наблюдать за Джоковичем, в какой он форме, посмотреть, как с ним сыграет Андрей Рублёв.



— Николай, вы сами пять раз участвовали в Итоговом турнире и выиграли его в 2009 году. Насколько это необычный турнир для теннисистов? Ведь все привыкли, что после поражения в любом матче турнир на этом заканчивается, а здесь даже в случае поражения на групповой стадии есть шанс побороться за выход в плей-офф?

— Формат турнира действительно немного необычный, если сравнивать с тем, как проходят остальные турниры. Приезжая на Итоговый турнир, теннисисты знают, что у них есть три матча. Можно вспомнить, как я проиграл Джоковичу в первом матче в 2009 году, но выиграл следующие матчи и удачно сыграл в полуфинале и финале. С первого матча я играл на высоком уровне, не опускал руки, продолжал играть все матчи. Не думаю, что сейчас кто-то из теннисистов будет набирать форму. Все игроки должны быть на пике, в своей самой лучшей форме. Каждый матч будет проходить как своего рода решающая битва.

— Говоря как раз о форме, позади у теннисистов длинный и довольно тяжёлый сезон. Насколько уставшими они приезжают на Итоговый турнир? Где берутся силы на ударную концовку?

— Такого нет. У игроков была недельная пауза после «Мастерса» в Париже. Всё равно всегда есть время передохнуть, восстановиться и подготовиться. В Париже теннисисты играли не пятисетовые матчи, не находились в Америке или в Австралии, чтобы совершать длительные перелёты и перестраиваться по времени. В основном все последние турниры игроки проводили в Европе, поэтому нет никаких оснований полагать, что они сейчас суперуставшие и будут играть последний турнир на изнеможении. Наоборот, все игроки находятся в отличном физическом состоянии, в хорошей форме, поэтому все будут стремиться выиграть этот турнир. Уверен, нас ждут очень интересные матчи.



— Новак Джокович досрочно завершил сезон в статусе первой ракетки мира, может ли это сказаться на его мотивации на Итоговом турнире?

— Нет. Джокович не в первый раз становится первой ракеткой мира, поэтому тут и нечего сказать о его мотивации. Думаю, он всегда предельно мотивирован. Самой главной мотивацией в этом сезоне было желание победить на US Open, выиграть подряд четыре «Шлема» — для него это болезненная и важная цель, чтобы оставить своём имя в истории. За последние десятилетия это не удавалось никому из игроков. Новак не смог это сделать — это большая переломная психологическая ситуация для него. У него был отличный шанс, но он не смог его реализовать. Что касается турнира в Турине, здесь не будет такого напряжения, которое было у Джоковича на US Open. Думаю, ему сейчас намного легче и он будет играть так же, как играл в Париже. Уверен, что он очень хочет победить и не будет нервничать, как в финале US Open. Тем более что сейчас Джокович выиграл у Даниила финал в Париже.

— Андрей Рублёв, судя по последним результатам, сейчас находится не в самой лучшей форме. В каком состоянии он подошёл к Итоговому чемпионату, на что может замахнуться?

— Рублёв всегда находится в какой-то напряжённой эмоциональной ситуации. На самом деле у него идёт борьба с самим собой. Как только он побеждает себя, восстанавливается или даже создаёт некую внутреннюю силу, набирает уверенность — тогда он просто непобедим. Где-то Андрей теряет эту уверенность, начинает психовать, дёргаться и проигрывать. В данный момент сложно судить, какой у Рублёва настрой, на что он сейчас способен.



— Андрей Рублёв впервые в своей карьере встретится с Джоковичем, чем может завершиться их первая встреча в рамках группового этапа?

— Андрей может удивить Джоковича, потому что Новак не знает Рублёва в игровой ситуации. Сто процентов, что они много раз тренировались вместе на различных турнирах, проводили тренировочные игры, но матчевая обстановка — это всё-таки иная ситуация. Они никогда не встречались друг с другом на турнирах, будут новые ощущения. Трудно предугадать, насколько сложно будет Джоковичу. Допускаю, что нелегко ему будет. Всё зависит от Рублёва: если он подходит к турниру в хорошем состоянии, то может создать Джоковичу большие проблемы. Если Андрей снова будет бороться сам с собой, своими эмоциями, то Джокович легко сможет его обыграть.

— Каким наиболее вероятным вам видится состав полуфинальных пар?

— Сложно сейчас судить, но, конечно, рассчитываю, что в полуфиналах будут Джокович и Медведев. Не могу судить, кто станет их соперниками, потому что все являются теннисистами одинаково высокого уровня. Зависит от того, кто кого обыграет в группе. Наше внимание всегда сконцентрировано на первых игроках, а дальше подтягиваются остальные. В полуфинал попадёт тот, кто покажет лучший теннис. На мой взгляд, именно Медведев и Джокович — это претенденты на титул.

— Останутся ли у Даниила и Андрея силы на Кубок Дэвиса, где сборной России предстоит выступить уже через неделю после Итогового турнира АТР?

— В ситуации с Даниилом Медведевым всё зависит от того, насколько эмоционально он проведёт пять матчей Итогового турнира. Говорю пять, потому что рассчитываю, что Даниил всё-таки дойдёт до финала. Важно, как все матчи будут развиваться: сыграет он два или три сета, сколько потратит сил, насколько истощится морально. Думаю, что ребятам должно хватить недельного восстановления. Плюс они будут в хорошей игровой форме, в тонусе. К Рублёву и Медведеву подтянутся Хачанов и Карацев — будет неплохая команда для Кубка Дэвиса. Думаю, что ребята всегда хотят побеждать и будут бороться за Кубок Дэвиса. Будем болеть за всех наших ребят, за Россию — другого варианта у нас нет!