Американская неделя в теннисе. Томми Пол завоевал дебютный титул в Стокгольме

Вторая неделя ноября получилась американской – очень успешной для теннисистов из США. Элисон Риске победила на турнире в Линце, Себастьян Корда вышел в финал молодёжного Итогового чемпионата в Милане, а Томми Пол добрался до решающего матча в Стокгольме, где завоевал свой дебютный титул. Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных розыгрышей этого турнира в столице Швеции.

В четвертьфинале Томми Пол победил Энди Маррея (6:2, 3:6, 6:3), который после отличного матча с Янником Синнером (7:6 (7:4), 6:3) не сумел показать столь же высокий уровень тенниса. Британец много ошибался и пропустил американца в полуфинале, а после одного из ударов Пола у Энди даже слетела кепка.

В полуфинале Томми одержал ещё более трудную победу над своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо – 5:7, 7:6 (7:5), 6:4. Отметим, что Тиафо во второй партии подавал на матч, однако в итоге Пол одержал волевую победу. В одном из розыгрышей на тай-брейке Фрэнсис в шутку показал сопернику средний палец после того, как Пол прекрасно обработал неудобный мяч у сетки.

Буквально через пару минут Томми замечательно прострелил справа по линии через коридор, заработал сетбол, взял сет, а затем и весь матч. Впервые в карьере уроженец Гринвилла, Северная Каролина вышел в финал турнира ATP: в двух предыдущих полуфиналах (в Аделаиде-2020 и Парме-2021) сильнее были Ллойд Харрис и Себастьян Корда соответственно.

Соперником Томми по решающему матчу стал Денис Шаповалов. В четвертьфинале канадец с большим трудом прошёл француза Артура Риндеркнеша – 4:6, 6:3, 7:5. В середине второго сета произошёл забавный эпизод: Денис после подачи соперника сразу поднял руку, сигнализируя о желании взять повтор, но Мохамед Лайани этого не видел. Когда арбитр посмотрел в сторону Шаповалова, то сначала хотел отказать канадцу, поскольку думал, что тот слишком долго размышлял, брать «челлендж» или нет. Денису всё-таки удалось убедить Лайани, что он сразу поднял руку.

В полуфинале Шаповалов играл против своего соотечественника Феликса Оже-Альяссима. Самые красивые розыгрыши пришлись на концовку матча. При счёте 4:4 во втором сете Феликс выполнил прекрасную обводку.

Через два гейма заставил публику аплодировать уже другой канадец, который оказался сильнее после долгого обмена на задней линии. Очко было не только красивым, но и важным. Денис, который уступал во втором сете 1:3, сделал ещё один брейк, повёл 6:5 и одержал победу со счётом 6:4, 7:5.

Действующий чемпион Стокгольма Шаповалов был фаворитом в преддверии финала, но первый сет достался американцу – 6:4. При этом один из самых красивых ударов партии нанёс Денис, который блестяще принял навылет через коридор.

Счёт второй партии выглядит лёгким, но на деле Шаповалов просто выиграл все ключевые очки. Достаточно посмотреть на статистику реализации брейк-пойнтов – 2 из 3 у Дениса и 0 из 6 у Томми! Уже ведя с брейком, канадец спас один гейм с тройного брейк-пойнта, другой – с двойного, прежде чем сделал второй брейк и взял сет со счётом 6:2. Но дважды в одну воронку снаряд не упал – в третьем сете решающие очки Шаповалову выиграть не удалось. Он заработал двойной брейк-пойнт при счёте 4:3 в свою пользу, после чего не взял ни одного очка – Пол победил в 12 розыгрышах подряд. Это первый титул 24-летнего Томми на турнирах ATP, причём раньше он даже в финалы не выходил ни разу. В новом рейтинге американец поднимется на рекордную для себя 43-ю строчку, а Шаповалов вернётся в топ-15 – он станет 14-й ракеткой мира.