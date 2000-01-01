Как изменились призовые на Итоговом чемпионате ATP
Общий призовой фонд
2019 – $9 млн
2020 – $5,7 млн
2021 – $7,25 млн
2020 – $5,7 млн
2021 – $7,25 млн
За участие в групповом этапе
2019 – $215 тыс.
2020 – $153 тыс.
2021 – $173 тыс.
2020 – $153 тыс.
2021 – $173 тыс.
Каждая победа в группе
2019 – $215 тыс.
2020 – $153 тыс.
2021 – $173 тыс.
2020 – $153 тыс.
2021 – $173 тыс.
Победа в полуфинале
2019 – $657 тыс.
2020 – $402 тыс.
2021 – $530 тыс.
2020 – $402 тыс.
2021 – $530 тыс.
Победа в финале
2019 – $1,354 млн
2020 – $952 тыс.
2021 – $1,094 млн
2020 – $952 тыс.
2021 – $1,094 млн
Чемпион, выигравший 5 матчей
2019 – $2,871 млн
2020 – $1,564 млн
2021 – $2,316 млн
2020 – $1,564 млн
2021 – $2,316 млн
Как изменились призовые на Итоговом чемпионате ATP
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