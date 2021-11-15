«Стометровку бегаю плохо». Медведев получил быстрый корт и выиграл ралли из 29 ударов

Похоже, на Итоговом турнире ATP в Турине Даниил Медведев наконец получил быстрый корт, о котором мечтал на предыдущих соревнованиях. И с ходу выиграл потрясающее ралли из 29 ударов!

Так получилось, что на последних хардовых турнирах сезона, на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Париже, 2-й номер мировой классификации Даниил Медведев был недоволен качеством покрытия и критиковал организаторов этих соревнований, что корты очень медленные, мячи не летят и играешь словно на грунте. И вот прошёл первый матч на Итоговом чемпионате ATP в Турине, где Медведев победил. И похоже, что на сей раз россиянина всё устроило – наконец он получил супербыстрый корт: «Мне нравится играть на быстром покрытии, однако местный хард, пожалуй, быстрейший из всех, что я когда-либо видел за карьеру. Дело не только в кортах, но и в воздухе. Он здесь очень сухой, и поэтому мяч летит невероятно быстро. Для игроков, делающих ставку на приём, это может стать проблемой».

Действительно, игра Даниила с поляком Хуркачем во многом состояла из эйсов и стремительных розыгрышей. Три сета, в котором был ещё и тай-брейк, уложились в два часа. Но при этом болельщиков приятно удивил розыгрыш на подаче Медведева в начале 3-й партии. Теннисисты вцепились в этот мяч, провели сумасшедшее по красоте и остроте ралли из 29 ударов, которое выиграл Даниил Медведев.

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После такого розыгрыша Медведев стал апеллировать к публике, чтобы болельщики поддержали теннисистов за такую красоту. Даниил даже прокомментировал это ралли уже по завершении встречи: «Я хорошо запомнил этот розыгрыш. Это был единственный момент, когда я смог хоть как-то обратиться к болельщикам. В остальном у нас были только эйсы, удары навылет и ошибки. А в том гейме я получил большое удовольствие. Вообще, я хорошо перемещаюсь вправо и влево, а вот гладкую стометровку бегаю плохо, очень медленно. Наверное, даже не вхожу в топ-30 и даже в топ-50».

Как можно заметить, у Даниила отличное настроение после матча, который поначалу для него складывался неудачно. Россиянин проиграл первый сет на тай-брейке и лишь затем смог совершить камбэк. Он сыпал шутками не только в интервью, но и в соцсетях. Так, Медведев разместил в своём «твиттере» фото с матча и попросил его прокомментировать: «Как считаете, о чём я думал в тот момент?» Пользователи активно начали придумывать подписи к этой фотографии. Один из них написал на злобу дня: «Хорошо, что я не игрок сборной России по футболу». Были и такие варианты: «Можно ли уложить такое покрытие в Монте-Карло?», «Паста или пицца на ужин?»

Поздно вечером определился соперник Даниила по второму туру. Им стал Александр Зверев, поединок которого с Берреттини не был доигран из-за травмы итальянца. Матч Зверев – Медведев состоится во вторник. А в понедельник стартуют встречи в другой группе – Джокович сыграет с Руудом, а Рублёв – с Циципасом. Итоговый турнир ATP — 2021 проходит в Турине с 14 по 21 ноября.