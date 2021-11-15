Чемпионка Уимблдона обвинила вице-премьера Китая в сексуальном насилии. И пропала

Что произошло?

В начале ноября одна из лучших теннисисток в истории Китая Пэн Шуай обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, 2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни.

«30 октября мы сильно поссорились. Ты сказал, что 2 ноября мы встретимся и спокойно всё обсудим у тебя дома. Но сегодня в полдень ты позвонил сказать, что занят, всё отрицал и нашёл повод перенести разговор на другой день. После этого ты снова исчез, как уже делал семь лет назад», — написал Шуай в социальной сети.

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75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. Член Постоянного комитета Политбюро (2012–2017), первый вице-премьер Государственного совета КНР (2013–2018). Член Политбюро с 2007 года, в 2007-2012 глава Тяньцзиньского горкома КПК, в 2002–2007 гг. глава парткома КПК пров. Шаньдун. Член ЦК КПК 16-го созыва, кандидат 15-го созыва. Член Политбюро 17-го созыва, член Постоянного комитета Политбюро 18-го созыва.

В своём заявлении Пэн рассказала, как чиновник напал на неё более 10 лет назад, ещё во время службы в Комитете КПК (Коммунистическая партия Китая) в Тяньцзине, после чего они долгое время не виделись. Около трёх лет назад, уже когда Чжан вышел в отставку, он пригласил Пэн поиграть в теннис с ним и его женой, а затем на домашний обед. Под давлением Пэн согласилась на роман с Чжаном, который продолжался до недавнего времени. В длинном посте 35-летняя спортсменка подробно описала хронологию отношений с китайским чиновником.

• 10 лет назад они с Чжаном познакомились и вступили в близкие отношения. Вскоре после этого Чжан вошёл в Постоянный комитет Политбюро и прервал контакт с Пэн.

• В 2018-м, выйдя на пенсию, Чжан через теннисный центр Тяньцзиня инициировал встречу с Пэн на корте. После матча Пэн с Чжаном и его женой поехала к ним домой, где он принудил её к половому акту. «В тот день я не давала согласия, я безостановочно плакала. Я была в панике, напугана и согласилась, поддавшись чувствам, которые у меня были к тебе с той встречи семью годами раньше», — писала Пэн.

• С этого начались отношения Пэн и Чжана, сначала содержательные и взаимные, но чем дальше, тем более токсичные: Чжан не планировал разводиться и был готов продолжать связь только тайно, подозревал Пэн в том, что она записывает их встречи, приводил её к себе домой, где его жена её оскорбляла.

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Чем знаменита Пэн Шуай?

35-летняя теннисистка провела свой последний матч на уровне WTA 13 февраля 2020 года, когда во втором круге турнира в Хуахине проиграла пятой сеяной – полячке Магде Линетт (5:7, 1:6). В конце того же месяц Шуай отправилась на престижный турнир в Катар, но не смогла преодолеть барьер квалификации, уступив ещё одной полячке – Магдалене Фрех (4:6, 7:6, 0:6), после чего на корты уже не выходила.

За карьеру в одиночном разряде Пэн смогла выиграть лишь два титула – оба на родных кортах Китая. В 2016 году она первенствовала в Тяньцзине, а спустя год добилась успеха в Наньчане. При этом одно время китаянка стояла в топ-20 мирового рейтинга, а её высшим достижением в одиночном разряде стала 14-я позиция, которую она занимала в августе 2011 года.

В 2014 году китаянка добилась самого громкого успеха в одиночке, добравшись до полуфинала турнира «Большого шлема». Это произошло на кортах US Open, где она смогла выбить из борьбы таких теннисисток, как Агнешка Радваньска, Люси Шафаржова и Белинда Бенчич. В своём одном из главных матчей в карьере Пэн постигло жестокое разочарование. В полуфинале US Open она на равных билась с Каролиной Возняцки, но после 2 часов упорной борьбы была вынуждена сняться с матча из-за травмы при счёте 7:6 4:3 в пользу представительницы Дании.

Фото: Mike Stobe/Getty Images

Впрочем, наибольшую известность Шуай получила благодаря победам в парном разряде. Здесь она построила потрясающую карьеру, дважды победив на турнирах «Большого шлема». В 2013 году в паре с Се Шувэй им удалось выиграть Уимблдон, а спустя год ими был покорён и «Ролан Гаррос».

Достижения Шуай в парном разряде можно перечислять бесконечно долго. Помимо побед на ТБШ, к главным её наградам относятся звания победительницы Итогового турнира WTA (2013), а также финалистки Итогового турнира WTA (2014). В общей сложности в паре китаянка выиграла 23 титула и на протяжении некоторого времени являлась первой ракеткой мирового рейтинга.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Реакция теннисной общественности на пропажу китаянки

Пост Шуай был удалён из социальной сети уже через 20 минут после публикации, а сама соцсеть заблокировала поиск по слову «теннис». Скорее всего, история частных взаимоотношений Шуай и Чжана так бы и осталась их личным делом. Но в середине ноября ситуация получила стремительное продолжение. Стало известно, что на протяжении уже полутора недель после публикации поста Шуай не выходит на связь и никто не знает, где она.

59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своём «твиттере» запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai. «Не будем молчать. Где Пэн Шуай?» – написала Корне.

Её поддержал ещё один французский теннисист Николя Маю. «WTA сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пэн Шуай», — гласит подпись, которую теннисист ретвитнул к себе на страницу.

Следом к обсуждению пропажи Пэн присоединилась и американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Эверт ответила на призыв одного из фанатов тенниса. «Все фанаты ждут, когда вы начнёте говорить об этом», — гласил твит. «Да, происходящее очень тревожит. Я знаю Пэн с 14 лет, мы все должны быть обеспокоены следующими вопросами: «Где она?» «Она в безопасности?» Будем благодарны за любую информацию», — написала Эверт в своём «твиттере».

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Наконец вечером 14 ноября своё затянувшееся молчание прервала и Мировая теннисная ассоциация. WTA дала комментарий по поводу ситуации с китайской теннисисткой.

«Недавние события в Китае, связанные с игроком WTA Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, занимающаяся проблемами женщин, мы остаёмся верны принципам, на которых мы были основаны — равенство, возможности и уважение.

Пэн Шуай, как и все женщины, заслуживает того, чтобы её услышали, а не подвергали цензуре. К её обвинениям о поведении бывшего китайского лидера, связанном с сексуальным насилием, следует относиться со всей серьёзностью. В любом обществе поведение, о котором она говорит, должно быть расследовано, а не игнорироваться. Мы благодарим Пэн Шуай за её удивительные мужество и силу, с которыми она выступила. Женщины по всему миру обретают свой голос, чтобы несправедливость могла быть исправлена.

Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен надлежащим образом, то есть обвинения должны быть расследованы полностью, справедливо, прозрачно и без цензуры. Наш абсолютный и непоколебимый приоритет — здоровье и безопасность наших игроков. Мы говорим об этом, чтобы справедливость восторжествовала», — говорится в заявлении организации, опубликованном на её официальном сайте.

Фото: Visual China Group/Getty Images

Затем глава организации Стив Саймон рассказал, что несколько источников в Китае заверили его, что с Пэн всё в порядке, но ни он сам, ни кто-либо из WTA с теннисисткой не разговаривали, поэтому доверять этому трудно. Саймон также подчеркнул, что, если в Китае не проведут полноценное расследование обвинений Пэн, WTA выведет оттуда свой бизнес.

«Я не буду притворяться, что решу все мировые проблемы. Но спортсменка из семьи WTA сделала очень серьёзные обвинения. Мы её полностью поддерживаем и хотим увидеть полноценное расследование. Если этого не произойдёт, нам придется принимать решения, и мы готовы это делать. Мы не изменим свою позицию, потому что она правильная.

Я не буду комментировать решения НБА – у них другие проблемы. Наша проблема – это сексуальное насилие в отношении одного из наших игроков. Тут компромисс невозможен. Если мы не увидим подобающего расследования, то будем готовы вывести бизнес из Китая», — заявил Саймон.

Важно заметить, что в последнем допандемийном сезоне – 2019-м – ассоциация провела в Китае десяток турниров разного уровня, включая два итоговых. Из них основной, по контракту до 2029-го переехавший в Шэньчжэнь, прошёл с рекордным 14-миллионным призовым фондом, а китайские партнёры WTA планировали инвестировать в теннис «больше $ 1 млрд». С началом пандемии ассоциация вынуждена переносить китайские турниры в другие места и зарабатывать сильно меньше, что само по себе вызывает тревогу за будущее женского тура. А теперь ещё ситуацию может усугубить дело Пэн – ведь пример НБА показывает, что китайские власти тоже не боятся идти на обострение в ответ на критику в свой адрес.