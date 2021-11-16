Даниил Медведев вышел в лидеры! Даже спорный зашаг не остановил нашего парня

Россиянин Даниил Медведев вышел в лидеры Красной группы на Итоговом турнире ATP в Турине-2021, обыграв во втором туре немца Александра Зверева. Даже спорный заступ на тай-брейке 2-го сета не остановил нашего парня! И теперь только чудо может помешать Медведеву попасть в плей-офф.

В понедельник в Турине был доигран первый тур предварительного этапа на Итоговом чемпионате ATP – 2021. В борьбу вступили участники Зелёной группы. Серб Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв в двух сетах справились со своими соперниками – норвежцем Каспером Руудом и греком Стефаносом Циципасом. Теперь Андрей и Новак поспорят в среду за единоличное лидерство в группе. Отметим, что эти теннисисты ещё ни разу не играли с друг другом.

Ключевым фактором в победе Рублёва была его отменная подача. А учитывая, что в Турине супербыстрый корт, именно теннисисты с мощной и точной подачей получают преимущество. Об этом говорил и Медведев после победы в первом матче над поляком Хубертом Хуркачем: «Мне нравится играть на быстром покрытии, однако местный хард, пожалуй, быстрейший из всех, что я когда-либо видел за карьеру. Дело не только в кортах, но и в воздухе. Он здесь очень сухой, и поэтому мяч летит невероятно быстро. Для игроков, делающих ставку на приём, это может стать проблемой».

Первыми во вторник в рамках второго тура на корт вышли чемпионы прошлых лет и лидеры Красной группы – Даниил Медведев и Александр Зверев, которые в очной борьбе выясняли, кто единолично займёт верхнюю строчку в таблице перед финальным раундом. Теннисисты до этого встречались 10 раз. Поначалу Александр лидировал в очных поединках – 4-0, затем 5-1. Однако затем Даниилу удалось выиграть 4 матча подряд, включая недавний полуфинал «Мастерса» в Париже. И перед встречей в Турине счёт личных встреч уже был равным – 5-5.

На старте поединка у Медведева сразу начались проблемы на своей подаче. Зверев пытался этим воспользоваться, даже получил несколько брейк-пойнтов. Но в нужный момент Даниил как по заказу включал первую подачу и отбивал атаки немца. А вот когда у самого россиянина появился единственный за весь сет брейк-пойнт, Даниил тут же его реализовал и вышел вперёд – 2:0. Этого преимущества Медведеву хватило, чтобы довести партию до победы. Хотя Зверев имел ещё один нереализованный брейк-пойнт в 3-м гейме. В итоге – 6:3 за 38 минут.

Во втором сете Зверев успокоился, стал меньше нервничать, суетиться, наладил подачу. Тем не менее, Медведев в 1-м и 7-м геймах был близок к брейкам — Но Александр выстоял, в отличие от первой партии. Дело дошло до тай-брейка, а там возникла спорная ситуация. При счёте 1:1 Даниилу засчитали заступ на второй подаче. Россиянин попросил повтор, но арбитр на вышке Мохамед Лайани после видеопросмотра оставил решение линейного в силе.

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Вот так зашаг превратился в двойную ошибку. После этого Медведев показал большой палец вниз, выражая своё недовольство. Публика в ответ засвистела. А россиянин так расстроился, что не смог спасти эту партию – 6:7 (3:7).

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В третьем сете теннисисты старались в первую очередь сохранить свою подачу. Лишь в 11-м гейме Зверев получил первый брейк-пойнт за всю партию, но Медведев его отыграл. Снова в этом матче был тай-брейк, и на этот раз успех праздновал уже Медведев, выигравший с третьего матчбола – 7:6 (8:6). Кстати, это был четвёртый тай-брейк между ними за 11 матчей, и впервые он остался за Даниилом.

Вот так Даниил Медведев выиграл второй матч на турнире-2021 и 7-й подряд за два розыгрыша! При этом россиянин победил уже в пяти последних поединках со Зверевым и вырвался вперёд по личным встречам с ним – 6-5.

Все матчи Медведева со Зверевым (11) — 6 побед / 5 поражений:

1. Санкт-Петербург – 2016. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:3, 7:5.

2. Вашингтон-2017. 1/4 финала. Зверев – Медведев – 6:2, 6:4.

3. Майами-2018. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6.

4. Торонто-2018. 1/8 финала. Зверев – Медведев – 6:3, 6:2.

5. Шанхай-2019. Финал. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.

6. ATP Finals – 2019. Группа. Зверев – Медведев – 6:4, 7:6.

7. Париж-2020. Финал. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.

8. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:4.

9. ATP Cup – 2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 3:6, 6:3, 7:5.

10. Париж-2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 6:2, 6:2.

11. ATP Finals – 2021. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:7, 7:6.

Даниил Медведев стал единоличным лидером Красной группы, и теперь только чудо может помешать ему выйти в плей-офф. Скажем прямо – это «чудо» зовут Маттео Берреттини. В первом поединке со Зверевым итальянец снялся из-за травмы, но пока остался в турнире. Если он снимется и его заменит Синнер, то Медведев сразу выйдет в полуфинал досрочно. Если же Берреттини всё же сыграет с Хуркачем сегодня, победит сначала его, а в третьем туре самого Медведева, то при условии победы Зверева над Хуркачем в четверг у трёх теннисистов будет по 2 выигранных матча, и тогда нужно будет считать разницу сетов, а может быть, и геймов. Так что следите за новостями и прежде всего за Берреттини.

В четверг в заключительном туре группового этапа Медведев сыграет либо с Берреттини, либо с запасным игроком (Синнер или Норри), а Зверев – с Хуркачем.