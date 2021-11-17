Итоговый чемпионат ATP накрыла волна травм. Подобное произошло впервые в XXI веке

Итоговый чемпионат ATP традиционно является украшением теннисного сезона. Лучшие теннисисты планеты собираются вместе, чтобы определить неофициального чемпиона мира. В этом году турнир сильнейших впервые принимает итальянский Турин. Право на выступление в финальной восьмёрке второй год подряд завоевали Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Оба наших представителя взяли успешный старт на итальянской земле. Медведев одержал две победы в двух матчах и уже гарантировал себе участие в полуфинале, тогда как в активе Рублёва на данный момент один выигранный матч.

Вот только в мировую теннисную историю проходящий в Италии турнир уже точно войдёт по совершенно иным причинам. Впервые в XXI веке в соревновании пришлось принять участие сразу двум теннисистам, находившимся на турнире в статусе запасных. Волна травм началась с итальянца Маттео Берреттини, который не сумел доиграть свой стартовый матч с Александром Зверевым. Шестая ракетка мира проиграл первый сет немцу на тай-брейке, после чего на самом старте второй партии был вынужден отказаться от продолжения борьбы. 25-летний теннисист до последнего надеялся восстановиться к матчу второго тура, но накануне днём признал неизбежное – сыграть в Турине в этом году ему больше не удастся.

«Я опустошён. Никогда не думал, что придется вот так закончить самое важное теннисное событие, когда-либо проходившее в Италии. Но как бы я ни хотел сыграть перед вами, моё тело к этому не готово. Сказать, что мне грустно, – ничего не сказать. У меня ощущение, что я потерял то, ради чего работал годами. Это тяжело, но я верю, что это лучшее решение для меня и моей карьеры. Спасибо за вашу поддержку и тысячи сообщений», – написал невероятно расстроенный Берреттини в своём «инстаграме».

В качестве замены одного итальянского теннисиста выступил другой хозяин местных кортов – 20-летний Янник Синнер. Дебют Янника на итоговом турнире сложился лучше не придумаешь. Поляк Хуберт Хуркач не смог оказать итальянцу никакого сопротивления, проиграв абсолютно без шансов – 2:6, 2:6. При этом после завершения матча стало известно, что 24-летний поляк испытывает серьёзный дискомфорт, вызванный проблемами со здоровьем. И его дальнейшее участие в соревновании на данный момент находится под большим вопросом.

Несмотря на два поражения в двух матчах, у Хуркача всё равно остаются шансы на выход из группы. Поляку нужно справиться в очном противостоянии со Зверевым и надеяться, что Медведев не отдаст победу Синнеру. Тогда у троих теннисистов – Хуркача, Зверева и Синнера — будет по одной победе. Синнер из этой компании при подсчётах отсеется из-за меньшего количества сыгранных матчей. А в оставшейся паре Хуркач – Зверев поляк окажется в итоговой таблице выше по очной победе. В таком случае Хуркач и попадёт в плей-офф.

Но захочет ли поляк рисковать своим здоровьем ради крайне теоретических шансов на выход в полуфинал, станет известно только завтра. Тогда как грек Стефанос Циципас уже сегодня был вынужден объявить о своём снятии с турнира. Позавчера Стефанос в двух сетах проиграл Рублёву (4:6, 4:6) и на следующий день досрочно завершил тренировку из-за травмы локтя. Решить проблемы со здоровьем четвёртой ракетки мира не удалось, и теперь вместо него с Каспером Руудом вечером сыграет второй запасной Кэмерон Норри.

Таким образом, сложилась абсолютно уникальная история для проведения Итогового чемпионата ATP в XXI веке. Впервые с 1998 года сразу двое мужчин отказались от продолжения борьбы в ходе группового этапа турнира. 23 года назад травмы получили Марсело Риос и Андре Агасси, которых заменили Альберт Коста и Грег Руседски. А годом ранее снялись Руседски и Серхи Бругера, уступившие место Томасу Мустеру и Тиму Хенмэну.

Примечательно, что вплоть до 2004 года на турнире было всего по одному запасному, и только спустя год появился ещё один запасной участник. В течение следующих 16 лет услуги двух запасных никогда не требовались. Последний раз отказ на Итоговом чемпионате ATP произошёл в 2017 году, когда травму получил Рафаэль Надаль, уступивший место в сетке Пабло Карреньо-Буста. И вот теперь зафиксировано уже два снятия.

Происходило ли подобное в женском теннисе? Да, в 2009 году в Дохе травму сначала получила россиянка Динара Сафина, а затем выбыла из борьбы по причине повреждения и её соотечественница Вера Звонарёва. По злой иронии судьбы шанс сыграть в Катаре Звонарёва получила как раз таки благодаря травме Динары. В сетке Веру заменила полячка Агнешка Радваньска, и надо же такому случиться – в её единственном матче на турнире случилась новая травма. В этот раз беда подстерегла Викторию Азаренко. Но третьей замены на турнире не произошло, так как белоруска не вышла в полуфинал и менять её уже не было никакого смысла. Любопытно, что и на этом волна травм не завершилась. В полуфинальном матче с Сереной Уильямс отказаться от продолжения борьбы пришлось и Каролине Возняцки. В результате Серена спокойно вышла в финал, где в двух сетах нанесла поражение своей сестре – Винус.

В мужском же теннисе такой эпидемии не происходило давно. Сейчас же в экстренном порядке в Турин вызывают третьего запасного, которым оказался россиянин Аслан Карацев. Если Хуркач или кто-либо другой в оставшиеся дни группового этапа получит повреждение, несовместимое с продолжением борьбы, именно Аслану предстоит выйти на корт. Если он, конечно, прилетит в Италию. Важно заметить, что никаких шансов на выход в полуфинал в этом случае у Карацева уже не будет.

Возможно, у кого-то возникнет вопрос, так ради чего ему лететь в Турин? Всё просто. Один факт присвоения статуса запасного гарантирует Аслану получение $ 93 тыс. Согласитесь, ради такой суммы можно и совершить перелёт в Турин. А если кто-то откажется, то впервые в истории российского мужского тенниса сразу трое наших представителей сыграют на заключительном турнире года. В этом случае Аслан получит шанс побороться за 200 рейтинговых очков и $ 173 тыс., которые полагаются за победу в матче. 200 очков за одну победу практически сопоставимы с завоеванием титула на турнире ATP-250. Хороший куш, ради возможности получить который можно и поменять свои планы.