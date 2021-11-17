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Андрей Рублёв на Итоговом турнире ATP в Турине проиграл Джоковичу, но может сыграть с Медведевым в русском полуфинале

Джокович пока Рублёву не по зубам! Но у Андрея отличные шансы на полуфинал с Медведевым
Даниил Сальников
Джокович пока Рублёву не по зубам!
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Лидер мирового рейтинга досрочно вышел в плей-офф, а Рублёву ещё нужно выиграть в третьем матче у Рууда.

Россиянин Андрей Рублёв проиграл Новаку Джоковичу матч за лидерство в Зелёной группе на Итоговом турнире ATP в Турине. Да, Джокович пока нашему парню не по зубам, но у Андрея остаются отличные шансы на русский полуфинал с Медведевым.

В среду на Итоговом турнире ATP в Турине продолжились матчи в Зелёной группе. Но игровой день начался с сообщения о том, что грек Стефанос Циципас снялся с соревнований из-за травмы локтя. Это проблема беспокоит теннисиста уже несколько недель. По этой причине он даже пропустил «Мастерс» в Париже. Первый матч на Итоговом Циципас всё-таки провёл, но проиграл в двух сетах Андрею Рублёву, который в тот день был просто неудержим. Но на большее грека не хватило. Теперь его в Зелёной группе заменит британец Кэмерон Норри. И это уже вторая замена на турнире-2021. Накануне в Красной группе снялся Берреттини, и вместо него сыграл с Хуркачем ещё один итальянец Янник Синнер. Медведев в этом квартете уже гарантировал себе место в полуфинале. А о том, кому может достаться вторая путёвка – читайте в нашем материале.

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Первыми в среду на корт вышли Джокович и Рублёв, которые ранее никогда не встречались в официальных матчах, а сейчас разыгрывали лидерство в Зелёной группе. Напомним, в первом матче Новак обыграл норвежца Каспера Рууда, а Андрей – Циципаса. Многие эксперты отметили, что в матче с греком Рублёв фантастически исполнял первую подачу.

«В матче с Циципасом Рублёв очень здорово подавал. Залог успеха — первая подача, на которой Андрей выиграл 90 процентов очков — у Циципаса просто не было шансов. Большая надёжность подачи Рублёва не позволила Циципасу даже иметь брейк-пойнты в геймах. Джокович неслучайно сейчас первая ракетка мира. Новак является лучшим в технико-тактических данных, импровизации — он сильнее всех участников соревнований. Если в матче с Джоковичем Рублёв будет подавать так же, как делал это с Циципасом, то всё реально. Джокович сильнее, но у Андрея есть шансы сыграть с ним хорошо», — сказал в интервью «Чемпионату» президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Рублёв начал матч бодро и очень уверенно – подловил Джоковича на ошибках и сделал брейк. Но вместо того, чтобы закрепить успех – тут же отдал свою подачу. Новак взбодрился, довольно быстро приспособился к разящему форхенду россиянина и начал его поддавливать. К тому же у Андрея в этот раз не шла первая подача. О тех процентах попадания первым мячом, которые были в матче с Циципасом, можно было только мечтать. При счёте 4:3 серб сделал брейк и тут же подал на сет под ноль – 6:3 за 36 минут.

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Во второй партии Андрей ничего не смог изменить в своей игре. Он уже не мог подобраться к геймам соперника, а на своей подаче то и дело испытывал проблемы с первым мячом. В итоге Джоковичу удалось сделать два брейка, а затем спокойно выполнить подачу на матч – 6:3, 6:2 за 1 час 10 минут.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
17 ноября 2021, среда. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Так Новак Джокович выиграл матч за лидерство в Зелёной группе у Андрея Рублёва и досрочно вышел в плей-офф. Что касается россиянина, то он ещё сохраняет неплохие шансы на полуфинал. Для этого ему надо выиграть в третьем туре у норвежца Каспера Рууда. И тогда вполне возможно, что мы увидим русский полуфинал на Итоговом чемпионате ATP Медведев – Рублёв.

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