Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам

Россиянин Андрей Рублёв упустил место в плей-офф Итогового чемпионата ATP в Турине, ведя 1-0 по сетам. Ну как же так, Андрей!

К заключительному дню группового этапа Итогового турнира ATP оставалась неразыгранной лишь одна путёвка в полуфинал из Зелёной группы. Ранее досрочно первое место в этом квартете занял Новак Джокович, который победил Каспера Рууда и Андрея Рублёва. Стефанос Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя, а его сменщик Кэмерон Норри в первом же матче проиграл Рууду и лишился шансов на выход в плей-офф. Таким образом, перед пятничными матчами осталось два претендента на место в полуфинале – Рууд и Рублёв, которые выиграли по одному матчу в группе и в очном противостоянии решали, кто из них встретится в субботу с Даниилом Медведевым.

Кстати, о Медведеве. Даниил досрочно стал победителем Красной группы, выиграв у Хуркача и Зверева, а потом в ничего не решавшем с турнирной точки зрения поединке с Янником Синнером устроил 2,5-часовую битву на радость болельщикам. Отыгравшись с двух матчболов на тай-брейке третьего сета, россиянин продлил свою победную серию на Итоговом, начатую ещё в прошлом году, и довёл её до восьми матчей. Причём Медведев побеждал в них исключительно действующих представителей топ-10.

После тяжёлой и заслуженной победы в группе Даниил Медведев в пятницу получил день отдыха и мог спокойно следить за битвой, в которой определялся его соперник. Рублёв и Рууд входят в состав молодого поколения, которое выходит сейчас на передний план. Норвежец младше соперника на 1 год и 2 месяца, и теннисисты отлично друг друга знают. Их история встреч на официальных турнирах уже довольно внушительная. Впервые Андрей и Каспер сыграли в Гамбурге-2019 и с тех пор провели 4 поединка, в том числе два в этом сезоне – на Australian Open и на «Мастерсе» в Монте-Карло. И во всех четырёх матчах победил Рублёв.

Перед важнейшим матчем с Руудом россиянин рассказал на пресс-конференции о своих ожиданиях: «Ощущаю, что матч с Руудом будет сложным физически и морально. Каспер очень сильный физически, агрессивный, хорошо играет на линии. При такой игре соперника тебе приходится много бегать. И я, и Рууд хотим победить. Все знают, что из группы могут выйти только два игрока. У меня всё ещё есть шанс пройти дальше, но для этого нужно выигрывать в пятницу. Не думаю, что как-то повлияет на то, что я до этого выиграл у Рууда во всех четырёх встречах. С момента, когда мы встречались последний раз, прошло много времени, Рууд сильно прибавил. Каспер всегда борется до конца. Все матчи с ним были сложными, в борьбе. От матча ожидаю очень тяжёлой игры».

В первом сете Андрей за счёт остроты ударов и точности их исполнения имел преимущество над соперником. Помогала ему и первая подача, которая проходил в двух случаях из трёх, а если уж проходила, то почти наверняка россиянин на ней выигрывал очко – в 92% случаев. Рууд пытался тоже обострять игру, но его подводили ошибки. Рублёв повёл с двумя брейками – 5:1, не реализовал два сетбола на приёме, но затем под ноль подал на партию – 6:2 за 35 минут.

Во втором сете картина изменилась. Рууд выровнял ситуацию, уже меньше ошибался, а это стало нервировать россиянина, первая подача пошла у него не так успешно и остро, как вначале. Тем не менее, Рублёв первым взял чужой гейм и повёл – 2:1. Однако норвежец тут же сделал обратный брейк. Это ужасно разозлило Андрея – он выразил своё негодование на ракетке, которая отлетела в сторону. После этого теннисисты долго держали свои подачи, отыгрывали брейк-пойнты и казалось, что всё завершится тай-брейком. Но в 12-м гейме у россиянина случился провал. Он стал совершать одну ошибку за другой, Каспер получил тройной сетбол и со второй попытки добился брейка и взял второй сет – 7:5 за 51 минуту.

В третьем сете до середины партии теннисисты хорошо контролировали свои подачи и столь неожиданным стал брейк Рублёва – 3:2. Но снова норвежец не дал сопернику развить успех. Андрей торопился, отсюда шли ошибки, и Каспер тут же сравнял счёл – 3:3. Россиянин явно приуныл, начал то и дело жонглировать ракеткой, чеканил мяч по футбольному.

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Тем не менее, Рублёв смог собраться, не подпустил больше соперника к своей подаче, и дело дошло до тай-брейка. В этой теннисной лотерее повезло Рууду, который и оформил победу в матче – 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) и второе место в группе.

Таким образом, Андрей Рублёв упустил возможность выйти в плей-офф и разыграть с Медведвевым первый в истории русский полуфинал на Итоговом. Рублёв завершил турнир с одной победой, заработал 200 рейтинговых очков и $ 346 тыс. призовых. В субботу Медведев за место в финале поспорит с Каспером Руудом. Во втором полуфинале встретятся Джокович и Зверев.