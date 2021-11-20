Совершил сенсацию и сорвал исторический успех России. Кто такой норвежец Рууд?

До нынешнего сезона лишь дважды в истории на Итоговом чемпионату ATP выступало сразу двое российских игроков. В 2000 году это были Марат Сафин и Евгений Кафельников. Евгений тогда взял верх над шведом Магнусом Норманом, но уступил Андре Агасси и Густаво Куэртену и не вышел из группы. Сафин обыграл Алекса Корретху и Ллейтона Хьюитта, но затем проиграл Питу Сампрасу и в полуфинале – Андре Агасси. Впоследствии в финале Агасси уступил Куэртену и это лишило Марата звания первой ракетки мира по итогам сезона.

Спустя 20 лет достижение Сафина и Кафельникова повторили Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Российские теннисисты вдвоём отобрались на финальный турнир в Лондоне, который завершился победой Медведева, тогда как Рублёв завершил выступление в Англии на стадии группового этапа. Спустя год Даниил и Андрей снова завоевали лицензии на заключительный турнир года. Медведев одержал три сложнейшие победы кряду и с первого места в своей группе отобрался в полуфинал, а Рублёв в пятницу мог оформить исторический успех для российского тенниса.

В случае победы над норвежцем Каспером Руудом в матче третьего тура Зелёной группы Андрей со второго места пробивался бы в полуфинал турнира. Тогда российские теннисисты впервые в истории нашего тенниса вдвоём бы сыграли в полуфинале неофициального чемпионата мира. Но в 2021 году этого уже не случится. 22-летний норвежец оказался непреодолимым препятствием для Андрея. Проиграв первый сет (2:6). Рууд оказался удачливее в концовках двух следующих сетов (7:5, 7:6) и сенсационно прошёл в плей-офф, где теперь сыграет с Медведевым.

Кто же такой норвежец Каспер Рууд, лишивший нас возможности увидеть российскую дуэль в полуфинале? Уроженец Осло пошёл по стопам отца – самого известного до недавнего времени теннисиста из Норвегии – Кристиана Рууда. Каспер начал строить успешную карьеру в теннисе ещё во время выступления по юниорам, где ему удалось стать первым норвежцем, поднявшимся на первую строчку юниорского рейтинга. В сентябре 2016 года в возрасте 18 лет Каспер дебютировал в профессиональном туре, получив уайлд-карт на турнире в Чэнду. В первом круге он навязал достойное сопротивление опытному сербу Виктору Троицки, но уступил – 3:6, 6:7.

В следующем сезоне Каспер дебютировал в основной сетке на турнире серии Masters, но свой прорыв во взрослом туре он начал уже в 2018 году, став первым норвежцем, принявшим участие в основной сетке турнира «Большого шлема» за последние 17 лет. Попав на турнир через квалификацию, в первом круге Открытого чемпионата Австралии Рууд выбил из борьбы француза Кентена Алиса, добившись первой победы уже в дебютном матче на турнирах Большого шлема. Тот матч Рууд наверняка запомнил на всю жизнь, ведь победа ему досталась в абсолютно невероятной борьбе. Молодой норвежец выиграл пятый сет со счётом 11:9. Пробиться дальше второго раунда Рууду тогда не удалось, но постепенно о нём начинали говорить всё больше и больше.

В июле он одержал самую громкую победу в своей карьере, когда обыграл действующего чемпиона, бывшую третью ракетку мира, Давида Феррера со счётом 7:5, 6:2 на Открытом чемпионате Швеции. В феврале 2020-го Рууд выиграл первый титул в основном туре, победив на грунтовом турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе, разгромив в финале португальца Педро Соуза.

Каспер стал первым в истории норвежцем, выигравшим турнир ATP, а также он побил рекорд своего отца и тренера Кристиана по самому высокому рейтингу для теннисистов из Норвегии. Рууд-младший стремительно прогрессировал в мировом рейтинге. 2018-й год он завершил на 112-й позиции, 2019-й – на 54-м месте, а по итогам 2020-го года ворвался в топ-30, завершив сезон на 27-й позиции.

Но в этом сезоне норвежец совершил поистине невиданный прорыв. В июле Каспер выиграл три подряд титула на грунтовых кортах, оставив за собой турниры в Бостаде, Гштааде и Кицбюэле. 22-летний норвежец повторил достижение Энди Маррея, который в октябре 2011 года также победил на трёх соревнованиях в течение трёх недель

Победная серия Рууда прервалась только в Торонто на отметке в 14 матчей, где он проиграл топовому греку Стефаносу Циципасу. Именно на турнире в Канаде Каспер начал раскручивать историю, которая теперь наверняка станет его визитной карточкой. После выхода в свой первый негрунтовый четвертьфинал на «Мастерсах» Рууд написал на телекамере «хардовые корты :)»

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«Многие сомневались в моих способностях на харде, так что я подумал, что будет забавно отправить им весточку. Мне нравится играть на харде. Несмотря на то, что мои лучшие результаты на данные момент – с грунт, свой лучший шлемовый результат я в этом году показал в Австралии? так что я считаю, что это покрытие мне тоже подходит. Для меня это хорошая мотивация – вернуться на хард с грунта. Здесь я выиграл два очень хороших матча. Отличное начало хардовой серии», – заметил Рууд после победы над Душаном Лайовичем.

Как уже было замечено выше, свой следующий матч Каспер проиграл. Но обретённая стабильность на харде в результате поможет ему прорваться на итоговый турнир года. Одну из ключевых побед на пути к этому событию норвежец одержал в Сан-Диего, где в финальном матче под орех разнёс британца Кэмерона Норри, позволив сопернику зацепить всего два гейма – 6:0, 6:2.

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Затем Рууд до последнего боролся за попадание в Турин, и 4 ноября добился своей цели благодаря уверенной победе над Маркосом Гироном. По приезду в Италию история с «хардовыми кортами» получила своё продолжение. В «инстаграме» ATP Tennis TV был размещён дружеский шарж, на котором восемь финалистов сидят за одним столом, и у каждого есть свой символ. У Александра Зверева – золотая медаль (отсыл к победе на Олимпиаде), у Маттео Берреттини – пицца (итальянское происхождение), а на Рууде надета футболка с надписью – «хардовые корты».

Каспер оценил чувство юмора и в комментариях к посту даже задался вопросом, где он может приобрести подобную майку. Что ж, после выступления Рууда в Турине вряд ли кто-то всерьёз будет думать, что норвежец не умеет играть на быстрых покрытиях. Победа над Рублёвым стала для дебютанта Итоговых турниров ATP 55-й в 2021 году. Поход за 56-м выигранным матчем Каспер продолжит в субботу в полуфинале, когда сыграет со второй ракеткой мира – Медведевым. В Италии Даниил продолжает защиту титула чемпиона Итогового турнира, и на пути к решению этой задачи матч с Руудом совершенно точно не станет лёгкой прогулкой.