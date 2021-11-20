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Теннис, Итоговый турнир ATP 2021 – онлайн-трансляция 20 ноября 2021, полуфинал Даниил Медведев – Каспер Рууд

Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Каспер Рууд бьются за место в финале! Онлайн
Павел Панышев Даниил Сальников
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Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев – Каспер Рууд
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Кто станет победителем этого принципиального противостояния и оформит путёвку в решающий матч? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников тенниса и спорта на матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и сейчас мы станем свидетелями сражения за место в финале между россиянином Даниилом Медведевым и норвежцем Каспером Руудом. Даниил, вторая ракетка мира, выиграл все три матча в Красной группе и вышел в полуфинал с 1-го места. Его соперник в последнем туре Зелёной группы одолел Андрея Рублёва, не дав состояться историческому русскому полуфиналу на Итоговом. Сможет ли чемпион US Open – 2021 поквитаться с обидчиком своего товарища по сборной России Андрея Рублёва и 2-й год подряд выйти в финал?

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
20 ноября 2021, суббота. 16:00 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Сетка
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Расписание

Начало матча в 16:00 мск. Следите за нашей трансляцией!

Live Даниил Сальников

Что и говорить, состав полуфинальных пар получился удивительный. С одной стороны туда пробились все три представителя топ-3 рейтинга, а также три предыдущих чемпиона турнира, чего не было с 1994 года. А с другой стороны, Андрей Рублёв упустил реальную возможность сотворить исторический русский полуфинал на Итоговом, которого до этого никогда не было. Как Андрей проиграл Рууду в пятницу, подробно рассказано в нашем материале.

Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам
13:05 Даниил Сальников

Сегодня большой теннисный день в Турине. Главный акцент на одиночных полуфиналах. Медведев и Рууд сыграют в 16:00, а Джокович и Зверев — в 23:00.

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