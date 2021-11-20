Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Каспер Рууд бьются за место в финале! Онлайн

Приглашаем всех поклонников тенниса и спорта на матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и сейчас мы станем свидетелями сражения за место в финале между россиянином Даниилом Медведевым и норвежцем Каспером Руудом. Даниил, вторая ракетка мира, выиграл все три матча в Красной группе и вышел в полуфинал с 1-го места. Его соперник в последнем туре Зелёной группы одолел Андрея Рублёва, не дав состояться историческому русскому полуфиналу на Итоговом. Сможет ли чемпион US Open – 2021 поквитаться с обидчиком своего товарища по сборной России Андрея Рублёва и 2-й год подряд выйти в финал?

Начало матча в 16:00 мск. Следите за нашей трансляцией!