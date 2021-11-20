«Просто стараюсь вернуть мяч в корт». Даниил Медведев знает, чем удивить в финале

Даниил Медведев на пресс-конференции после победы над Каспером Руудом рассказал, как сумел второй раз подряд пробиться в финал Итогового турнира ATP и чем будет удивлять соперника в финале.
— Даниил, за счёт чего удалось выиграть матч?
— Когда ты выходишь против таких игроков, как Каспер, у них главное оружие – форхенд. Это не секрет. Для меня было важным играть низко, глубоко, бить ему под бэкхенд.
— Сравните своих возможных соперников по финалу
— Мы на этой неделе уже играли с Сашей. Сильные удары, классная подача. Они оба – совершенные игроки с хорошим приёмом, отличной подачей. Когда ты играешь против Новака, ты чувствуешь, как круто он подаёт. Возможно, у него сейчас лучшая подача за его карьеру. При этом он один из лучших в туре на приёме. Не так важно, с кем я буду играть. Я просто буду думать, что мне надо сделать по-другому, что придумать, думать о своей игре.
— Вы сказали, что Рууд один из умнейших в туре. Что вы имели в виду?
— Я не так много смотрю теннис, только когда сам на больших турнирах. Я видел его результаты, видел матчи тут с Андреем и Норри. Он проигрывал первые сеты, но возвращался. Он играл против меня очень умно. Пробовал разные вещи, но я находил ответы на его удары. Все говорили, что он не умеет играть на харде, но он доказал, что это не так.
— Что скажете по решению австралийских властей про допуск на Australian Open только вакцинированных игроков?
— Я был удивлён, что они сказали об этом так поздно. Но я не удивлён самой новости. Ничего нового.
— Рууд сказал, что каждый раз удивляется вашим ударам. В чём секрет?
— Я всегда просто стараюсь вернуть мяч в корт. Если он лёгкий, стараюсь пробивать навылет. Помню против Гастона в Париже в первом сете, когда он подавал на первый сет, я был уверен, что он подаст эйс. Но я попытался достать мяч и в итоге попал в корт. Я был очень удивлён, что выиграл то очко и в итоге сет. Я просто стараюсь каждый мяч возвращать. Это часть моей игры. Я вижу, что это часто удивляет моих соперников.
— В чём особенность этого турнира?
— Надо до конца быть в концентрации, ты играешь против восьми лучших игроков мира. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. У Рууда не было ни одного брейк-пойнта сегодня. Я навязал ему игру на его подаче. Но игра была довольно равная, где-то он ошибся, где-то он чуть лучше сыграл.
— Для вас есть разница, с кем играть в финале?
— Есть много аспектов, которые не меняются. А потом уже идёт тактика в зависимости от того, с кем ты будешь играть. Что касается психологии, то тут тяжело сказать. Последние два матча я выиграл у Саши, у Новака выиграл в США, но проиграл в Париже. Но у тебя есть всегда мотивация выиграть у того, кому проиграл в прошлый раз. Вот почему у Саши, если он будет в финале, завтра будет такая же мотивация. Поэтому просто с удовольствием посмотрю их полуфинал.
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