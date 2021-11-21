Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев бьются за титул! Онлайн

Кто станет победителем этого принципиального противостояния и завоюет заветный трофей? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на финальный матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и мы станем свидетелями главного сражения нынешнего розыгрыша между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Даниил, вторая ракетка мира, выиграл все три матча в Красной группе, а в полуфинале уверенно справился с норвежцем Каспером Руудом. Александр, 3-й номер мировой классификации, в той же группе победил двух соперников и проиграл лишь Медведеву. В полуфинале Зверев в красивой борьбе одолел 1-ю ракетку мира Новака Джоковича. И вот теперь Медведев и Зверев снова сразятся на этом турнире.

Начало финала в 19:00 мск. Следите за нашей трансляцией!