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Теннис, Итоговый турнир ATP 2021 – онлайн-трансляция 21 ноября 2021, финал Даниил Медведев – Александр Зверев

Итоговый турнир ATP. Даниил Медведев и Александр Зверев бьются за титул! Онлайн
Павел Панышев Даниил Сальников
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Итоговый турнир ATP 2021 – онлайн-трансляция
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Кто станет победителем этого принципиального противостояния и завоюет заветный трофей? Следите за подробностями.

Приглашаем всех поклонников спорта на финальный матч Итогового чемпионата ATP – 2021. В этом году турнир проходит в новом месте – в Турине (Италия), и мы станем свидетелями главного сражения нынешнего розыгрыша между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Даниил, вторая ракетка мира, выиграл все три матча в Красной группе, а в полуфинале уверенно справился с норвежцем Каспером Руудом. Александр, 3-й номер мировой классификации, в той же группе победил двух соперников и проиграл лишь Медведеву. В полуфинале Зверев в красивой борьбе одолел 1-ю ракетку мира Новака Джоковича. И вот теперь Медведев и Зверев снова сразятся на этом турнире.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
21 ноября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Сетка
Итоговый чемпионат ATP – 2021. Расписание

Начало финала в 19:00 мск. Следите за нашей трансляцией!

Live Даниил Сальников

Все подробности, как прошёл матч группового этапа Зверев — Медведев, читайте в нашем материале:

Даниил Медведев вышел в лидеры! Даже спорный зашаг не остановил нашего парня Даниил Медведев вышел в лидеры! Даже спорный зашаг не остановил нашего парня
09:50 Даниил Сальников

Кто же победит в финале? Александр Зверев или Даниил Медведев?

Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.

09:26 Даниил Сальников

Второй полуфинал — Джокович — Зверев получился более напряжённым. Александр смог победить соперника и пробиться в финал. Все подробности субботнего дня в нашем лайве.

Даниил Медведев пробился в финал Итогового! Соперником чемпиона US Open стал Зверев Даниил Медведев пробился в финал Итогового! Соперником чемпиона US Open стал Зверев
09:20 Даниил Сальников

На такое расписание мы будем с вами сегодня равняться. В 16:30 мск парный финал, а в 19:00 — одиночный.

09:12 Даниил Сальников

После победы в полуфинале над Руудом россиянин рассказал на пресс-конференции, будет ли следить за другим полуфиналом Джокович — Зверев и кто из соперников был бы ему предпочтительнее.

«Просто стараюсь вернуть мяч в корт». Даниил Медведев знает, чем удивить в финале «Просто стараюсь вернуть мяч в корт». Даниил Медведев знает, чем удивить в финале
09:05 Даниил Сальников

Эта встреча будет 12-й в противостоянии Медведева и Зверева. Теннисисты встречались уже в рамках этого турнира всего 5 дней назад и победу на тай-брейке 3-го сета одержал Даниил. Кстати, он впервые вышел вперёд в истории личных встреч с Сашей — 6-5.

Все матчи Медведева со Зверевым (11) — 6 побед / 5 поражений:
1. Санкт-Петербург – 2016. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:3, 7:5.
2. Вашингтон-2017. 1/4 финала. Зверев – Медведев – 6:2, 6:4.
3. Майами-2018. 2-й круг. Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6.
4. Торонто-2018. 1/8 финала. Зверев – Медведев – 6:3, 6:2.
5. Шанхай-2019. Финал. Медведев – Зверев – 6:4, 6:1.
6. ATP Finals – 2019. Группа. Зверев – Медведев – 6:4, 7:6.
7. Париж-2020. Финал. Медведев – Зверев – 5:7, 6:4, 6:1.
8. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:4.
9. ATP Cup – 2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 3:6, 6:3, 7:5.
10. Париж-2021. 1/2 финала. Медведев – Зверев – 6:2, 6:2.
11. ATP Finals – 2021. Группа. Медведев – Зверев – 6:3, 6:7, 7:6.
09:00 Даниил Сальников

Даниил Медведев — единственный игрок на турнире, кто прошёл до финала без поражений. Все три матча в Красной группе он выиграл в трёх сетах, а вот в полуфинале с Каспером Руудом впервые победил без потери сета.

Да, Медведев снова сделал это! Наш парень второй год подряд в финале Итогового Да, Медведев снова сделал это! Наш парень второй год подряд в финале Итогового
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