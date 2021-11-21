Нереальный провал Медведева! Даниил потерялся в финале Итогового и отдал титул Звереву

Даниил Медведев просто потерялся в финале Итогового турнира ATP в Турине – 2021 и не смог защитить прошлогодний титул. Всего 1 час с небольшим продолжался его поединок со Зверевым. Это просто нереальный провал после серии из 9 побед на этом престижном турнире!

Два полуфинальных поединка в рамках Итогового чемпионата ATP – 2021 в Турине получились совершенно разными по продолжительности и драматизму. Если Медведеву хватило всего 1 час 20 минут, чтобы без вопросов одолеть норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:2, то у Зверева и Джоковича битва продолжалась 3 сета и 2,5 часа. Причём за всё время матча у обоих теннисистов было немало брейк-пойнтов, но реализовать они смогли всего по одной попытке на каждого. И по сути исход матча решили всего несколько мячей. В концовке поединка Александр чуть лучше подавал, действовал разнообразнее и, главное, надёжнее. Этого хватило немцу с русскими корнями, чтобы в 4-й раз в карьере обыграть Новака Джоковича и пробиться в финал, где его уже ждал Медведев.

Так сложилась турнирная ситуация, что в финал пробились два теннисиста из одной Красной группы. Во втором туре, всего 5 дней назад, Даниил и Александр уже устроили феерическое сражение, которое стало самым продолжительным по времени в нынешнем розыгрыше – 2 часа 39 минут. Драматичный момент случился на тай-брейке второго сета, когда россиянину засчитали довольно спорный заступ на второй подаче. Это выбило Медведева из колеи, он проиграл вторую партию, но нашёл в себе силы вырвать победу в третьем.

Вообще же финальный Итогового между Зверевым и Медведевым – это уже третья их встреча за ноябрь. Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Париже россиянин буквально разгромил Александра в двух сетах – 6:2, 6:2. Всего же теннисисты перед решающим матчем в Турине успели провести 11 поединков. Причём поначалу безоговорочно лидировал Зверев – 4-0, 5-1, но последние 5 матчей остались за Даниилом. И, как сказал Медведев после выхода в финал, наверняка Зверев мечтает о реванше: «Два недавних последних матча я выиграл у Саши. И у тебя всегда есть мотивация выиграть у того, кому проиграл в прошлый раз. Вот почему у Саши в финале будет такая же цель».

Казалось бы, поздний и тяжёлый матч должен был сказаться на состоянии Зверева. Однако, едва немец начал подавать, сразу стало ясно, что он в порядке. Медведев никак не мог приспособиться к пушечным и острым ударам соперника, а за быстрой разводкой по углам россиянин просто не успевал. А вот у Даниила проблемы начались почти сразу. Главное, что не шла первая подача, а вторую Александр неплохо «читал» и порой ставил соперника в тупик уже и с приёма. В итоге при счёте 1:1 Зверев на удивление легко сделал брейк, затем в 5-м гейме чуть не увеличил преимущество. Медведев выстоял, но кардинально изменить ничего не смог. И всего за 34 минуты Александр выиграл первый сет – 6:4.

В начале второго сета Зверев снова ошеломил соперника быстрым брейком. После чего взял свой гейм и повёл 2:0. Даниил попытался изменить игру. Он начал рисковать, выходить к сетке, рвать ритм. Если за весь первый сет россиянин сделал всего 1 удар навылет, то к 6-му гейму второй партии их было уже 10. Что касается Александра, то разовые острые выпады соперника никак в целом не повлияли на его преимущество. Немца по-прежнему выручала первая подача – за 80% выигрыша на ней, плюс потрясающий приём. И за один час 16 минут он оформил победу в матче – 6:4, 6:4.

Вот так Даниил Медведев не смог защитить прошлогодний титул, прервав победную серию из 9 матчей на Итоговом, начатую ещё в 2020-м. А Зверев стал двукратным чемпионом Итогового, вошёл в десятку по числу трофеев за всю историю соревнования. Кроме того, Александр вышел в единоличные лидеры сезона по количеству выигранных титулов – 6 и по победным поединкам за год – 59. Правда, Медведев (58) может всё-таки догнать и перегнать Сашу, ведь у россиянина ещё впереди Кубок Дэвиса.

Кстати, за победу на турнире с учётом проигранного поединка в группе Зверев завоевал 1300 рейтинговых очков и $ 2,143 млн.