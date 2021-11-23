Миллиарды долларов в «Салатнице». Как Жерар Пике устроил перезагрузку Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса – один из старейших турниров в теннисном мире. Даже один из турниров «Большого шлема», Australian Open, появился на пять лет позже, как и большая часть нынешней девятки «Мастерсов» (6 из 9 – все, кроме Монте-Карло, Торонто/Монреаля и Цинциннати). Однако совсем недавно эти командные соревнования претерпели радикальные изменения — рассказываем о них в специальном проекте с Okko.

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Перезагрузка коснулась практически всех аспектов Кубка Дэвиса и пришлась по душе не всем теннисистам – да и теннисисткам тоже. Кстати, чуть позже был реформирован и Кубок Федерации, и в нынешнем сезоне наша сборная выиграла его в обновлённом формате – да ещё и под новым названием, как Кубок Билли Джин Кинг.

Инициатором реформ стал Жерар Пике, который просто взбаламутил теннисное сообщество своим предложением и своими идеями. Защитник футбольной «Барселоны» является основателем и президентом инвестиционной группы Kosmos, и в сотрудничестве с японским миллиардером Хироси Микитани предложил вложить $ 3 млрд в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Микитани является главой крупной японской компании Rakuten, которая среди прочего спонсирует «Барселону» с 2016 года, а теперь является партнёром Кубка Дэвиса.

Голосование за эти реформы состоялось в середине августа 2018-го, и 71% теннисных федераций поддержал идеи Пике. Конечно, разговоры насчёт такого итога голосования ходили разные – к примеру, что почти все федерации «маленьких» стран, которые играют в региональных зонах Кубка Дэвиса и в обозримом будущем наверняка ни разу не выступят в финальной части соревнований, банально «повелись» на обещанные деньги и отдали свои голоса «за». При этом для утверждения реформы требовалась поддержка со стороны как минимум двух третей делегатов, имевших право голоса, и всё прошло «на тоненького» — поддержали изменения 86 из 120 теннисных чиновников.

«Хочу выиграть Кубок Дэвиса — но настоящий Кубок Дэвиса»

Некоторые теннисисты отнеслись к такой реформе нормально, в том числе лидеры последних лет Рафаэль Надаль из Испании и Новак Джокович из Сербии, почти сразу выразившие готовность участвовать в турнире в его новом варианте. Другая живая легенда тенниса, швейцарец Роджер Федерер, высказался иначе. «Участие в обновлённом Кубке Дэвиса? Очень сомневаюсь, честно говоря. Будет видно, как примут такой формат. Во всяком случае, не думаю, что он мне подходит. Такой Кубок Дэвиса заточен под представителей нового поколения теннисистов».



Критиковали новый формат и некоторые другие, в том числе теннисисты сборной Франции – 10-кратного обладателя трофея. Пожалуй, наиболее ёмко сформулировал своё мнение бывший первый номер парного рейтинга Николя Маю: «Кубок Дэвиса умер. Часть истории нашего спорта выброшена на обочину за пригоршню долларов».



Из звёзд нового поколения наиболее принципиальную позицию занял Александр Зверев. Немец сразу заявил, что ему совершенно не нравятся реформы, и отказался играть в финальной части обновлённого Кубка – а изменилась в первую очередь она. В 2019-м Александр принял участие в домашнем матче с Венгрией и помог своей сборной одержать разгромную победу (5-0), но в финале действительно не сыграл. Нынешний финал Зверев, только что выигравший Итоговый турнир ATP, тоже пропускает. «Формат надо изменить, я придерживаюсь этого. Я тот, кто держит своё слово. Хочу выиграть Кубок Дэвиса – но настоящий Кубок Дэвиса», — заявил Александр в конце октября этого года.

Что поменялось?

И всё же все ведущие сборные и почти все их лидеры поддержали новый формат и уже провели один розыгрыш – в 2019 году. Итак, что же изменилось? Главная новинка – в финальной части теперь принимают участие аж 18 сборных, разделённых на 6 групп. В плей-офф, начинающийся с четвертьфинальной стадии, выходят все победители групп плюс две лучшие команды из числа занявших вторые места. Кстати, в 2019-м именно со второго места пробилась в четвертьфинал сборная России. Нашим ребятам тогда не повезло попасть в одну группу с выступавшими дома испанцами, но им россияне уступили со счётом 1-2, а хорватов перед этим победили под ноль, что дало положительный баланс выигранных и проигранных матчей – 4-2. У всех остальных сборных на вторых местах было 3-3, а именно этот показатель является самым значимым (на втором месте – разница сетов). В итоге российская команда дошла до полуфинала, уступив там Канаде, а чемпионом стала Испания. Кстати, ещё одна особенность нового Кубка Дэвиса – все полуфиналисты последнего розыгрыша получают прямую путёвку в финальную часть на следующий год. Поскольку в 2020-м финал не состоялся из-за коронавируса, прямое попадание сборной России без отборочных матчей было перенесено на 2021 год. Ещё две команды, Франция и Сербия, получили уайлд-кард.

Разумеется, такой формат со множеством команд в финале и необходимостью уложить все матчи в сжатые сроки неминуемо сказался на количестве и длительности поединков. И пятиматчевые, и пятисетовые противостояния были упразднены – им на смену пришли встречи из трёх сетов, а все сборные сражаются между собой до двух, а не до трёх выигранных матчей. Противостояния между командами теперь укладываются в один день.

Срок розыгрыша финала увеличили, как и географию

Справедливости ради пятиматчевые встречи всё же остались, но только на предварительных стадиях – то есть, грубо говоря, на задворках Кубка Дэвиса, которые могут посещать местные болельщики. И да, местные болельщики упомянуты неслучайно – в квалификации к финалу и на более низких ступенях сохранился принцип домашних и гостевых встреч, в которых хозяева выбирают покрытие и мячи. Правда, играют всё равно из трёх сетов, а не из пяти, как раньше.

Что касается времени проведения финальной части, то оно осталось тем же, как и до реформ, когда это было финальное противостояние двух команд – в конце ноября или начале декабря, после Итогового чемпионата ATP. Однако в 2019-м все игры 18 сборных были умещены в одну неделю и прошли на одном стадионе – «Каха Махика» в Мадриде, где в мае разыгрывается «Мастерс». В этом году проведение матчей турнира было растянуто на 11 дней, с 25 ноября по 5 декабря. Локаций будет сразу три: Мадрид, Турин и Инсбрук. Сборная России (точнее, Федерации тенниса России – из-за санкций ВАДА, лишивших нас возможности выступать со своим флагом и гимном в финальной части всех крупных международных соревнований до 16 декабря 2022 года) опять оказалась в одной группе с Испанией и, естественно, будет играть в Мадриде. Нашу команду называют сейчас одними из фаворитов, ведь за неё заявлены аж четыре представителя топ-30 – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. На предварительном этапе россияне сыграют со сборными Эквадора и Испании. Кстати за хозяев выступит их юная звезда – Карлос Алькарас. После группового этапа по одному четвертьфиналу пройдёт в Турине и Инсбруке, после чего оставшиеся участники плей-офф полностью соберутся в Мадриде, где и определят победителя.

Кубок Дэвиса основал будущий военный министр США

Напоследок вспомним, с чего начиналась история Кубка Дэвиса. Теннисисты сражались за этот трофей с 1900 года. Поначалу это было противостояние США и Британии, а идея родилась у студентов Гарварда. Сам кубок, «Серебряную салатницу», на свои деньги приобрёл 20-летний Дуайт Филли Дэвис, который позже, в конце 1920-х, был военным министром США. Дэвис разработал и формат соревнования, который оставался неизменным на протяжении более чем вековой истории турнира: пять матчей в каждом противостоянии — сначала два одиночных, затем один парный и следом ещё два одиночных.

Перемены в регламенте в основном перекликались с изменениями правил в самом теннисе – например, был отменён «челлендж-раунд», когда действующий чемпион не стартовал с первого круга, а играл только с лучшим, прошедшим несколько соперников в предварительном отборе. Такое правило существовало и в личных турнирах, но в Кубке Дэвиса давало двукратное преимущество – сборная, являющаяся чемпионом, не только играла всего один матч в году, но и проводила его дома, вне зависимости от того, где встречалась с соперником в предыдущий раз. Это способствовало победным сериям сильных сборных, длившимся по 6-7 лет. Интересно, что отменили такое правило только в 1972-м, хотя на турнирах «Большого шлема» это произошло на полвека раньше.

Все обладатели Кубка Дэвиса (108):



США — 32 раза (1900, 1902, 1913, 1920-1926, 1937, 1938, 1946-1949, 1954, 1958, 1963, 1968-1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007);

Австралия/Австралазия — 28 (1907-1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950-1953, 1955-1957, 1959-1962, 1964-1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003);

Великобритания/Британские острова — 10 (1903-1906, 1912, 1933-1936, 2015);

Франция — 10 (1927-1932, 1991, 1996, 2001, 2017);

Швеция — 7 (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998);

Испания — 6 (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019);

Германия/ФРГ — 3 (1988, 1989, 1993);

Чехия/Чехословакия — 3 (1980, 2012, 2013);

Россия — 2 (2002, 2006);

Хорватия — 2 (2005, 2018);

ЮАР — 1 (1974);

Италия — 1 (1976);

Сербия — 1 (2010);

Швейцария — 1 (2014);

Аргентина — 1 (2016).

Допустили к участию в Кубке Дэвиса и теннисистов-профессионалов, хотя произошло это на несколько лет позже, чем в основном туре, где такое решение в 1968 году положило начало Открытой эры. Внедрялись современные технологии, в том числе Hawk-eye, а география участников постоянно расширялась и сейчас включает в себя около 130 сборных со всех континентов. А однажды Кубок Дэвиса помог в строительстве целого теннисного комплекса – победа четвёрки «французских мушкетёров» над сборной США в решающем матче в 1927 году поставила власти Франции перед необходимостью достойно принять соперника в следующем сезоне, и был построен стадион рядом с заповедным Булонским лесом, где до сих пор проводится «Ролан Гаррос».