Наши в топ-5! Медведев и Рублёв повторили результат Сафина и Кафельникова 2000 года

Спустя 21 год два российских теннисиста снова закончили сезон в пятёрке лучших. Причём на тех же местах.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв оказались в топ-5 по итогам года! Впервые со времён Сафина и Кафельникова россияне в пятёрке лучших.

Завершился профессиональный сезон в ATP-туре. По сути, некоторым ведущим теннисистам осталось сыграть в Кубке Дэвиса, в котором не начисляются рейтинговые очки. После завершения Итогового чемпионата ATP опубликован финальный рейтинг, и сейчас самое время проанализировать, кто как завершил этот насыщенный год.

Серб Новак Джокович 7-й сезон в карьере завершил на 1-м месте. По этому показателю он опередил легендарного американского теннисиста Пита Сампраса, у которого таких сезонов было 6. Это фантастическое достижение, которое в ближайшее время вряд ли кто-то превзойдёт. Ещё один невероятный рекорд установил Рафаэль Надаль, который 17-й раз подряд завершил год в топ-10. Он превзошёл показатель Джимми Коннорса.

Необходимо отметить, что при наличии двух ветеранов в десятке сильнейших впервые с 1995 года 8 игроков оказались в возрасте 25 лет и младше. Ну а средний возраст топ-10 составил 25,6 лет. Последний раз десятка была моложе в 2009-м (25,0). Россияне Медведев и Рублёв показали уникальный результат – впервые с 2000 года два теннисиста из России завершили год в топ-5. Причём наши ребята заняли те же места, что и Сафин с Кафельниковым 21 год назад. Тогда Марат был 2-м, Евгений – 5-м, а сейчас второй – Медведев, а пятый – Рублёв.

Расскажем о достижениях каждого из десятки. 34-летний Новак Джокович (1) стал самым возрастным теннисистом в истории, завершившим год на 1-м месте. Предыдущий рекорд принадлежал ему в 2020-м и Надалю в 2019-м. Тогда обоим было по 33. К настоящему времени Джокович возглавляет мировой рейтинг уже 348 недель. У идущего вторым Федерера – 310.



Даниил Медведев (2) уже 3-й год подряд завершил в топ-10 и стал первым россиянином, занявшим 2-е место в конце сезона после Марата Сафина в 2000-м. Всего таких случаев было три – в 1999 году также вторым был Евгений Кафельников.

Александр Зверев (3) стал первым немцем, финишировавшим в топ-3 после Бориса Беккера в 1994-м. Зверев заканчивает сезон в десятке уже пятый раз подряд. Для сравнения, у Беккера таких сезонов было 8 (1985-1992).



Стефанос Циципас (4) показал лучший для себя финиш – 4-е место. Вообще, грек третий раз подряд завершил сезон в десятке. В 2019-м и 2020-м он был 6-м.



Андрей Рублёв (5) второй раз подряд завершил год в десятке лучших и второй же раз подряд в топ-10 оказались два россиянина. В пятёрке сильнейших два россиянина оказались второй раз в истории после 2000-го (Сафин и Кафельников).

35-летний Рафаэль Надаль (6) – самый возрастной игрок в топ-10 на конец года. Он 17-й раз подряд завершил в десятке лучших. Это второй случай в истории после Федерера (18).

Маттео Берреттини (7) – первый итальянец, трижды финишировавший в топ-10. И это первый случай с момента появления рейтинга ATP в 1973 году, когда в десятку лучших по итогам года вошли два теннисиста из Италии.



Каспер Рууд (8) стал первым норвежцем в истории, вошедшим в топ-10 рейтинга ATP. В прошлом году Каспер был 27-м.

Хуберт Хуркач (9) – первый поляк, вошедший в десятку лучших в истории. Рывок в топ-10 у него получился ещё более впечатляющим, чем у Рууда – с 34-го места.



20-летний Янник Синнер (10) – самый молодой игрок в десятке. До него столь юный теннисист был в топ-10 в 2008 году – Хуан-Мартин дель Потро. Янник совершил самый мощный прорыв в десятку за год – с 37-го места по итогам сезона-2020.

Добавим, что в топ-20 по итогам года попали три россиянина. Кроме Медведева и Рублёва, там оказался ещё и Аслан Карацев. Год назад он был 112-м, а сейчас стал 18-м.