В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021

С 25 ноября по 5 декабря пройдёт розыгрыш Кубка Дэвиса – 2021 – главного командного турнира в мужском теннисе. Вместе с Okko нашли 10 причин, почему нужно следить за этим престижным соревнованием.

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121-летняя история

Кубок Дэвиса славится своей богатой историей, ведь первый розыгрыш этого престижного командного турнира был проведён аж в 1900 году. Тогда главный приз разыграли теннисисты из США и Британии. Один из участников соревнования Дуайт Филли Дэвис, ставший спустя годы военным министром США, на свои деньги купил красивый кубок и разработал формат турнира. Позже трофей получил название «Серебряная салатница», а сам турнир стал называться в честь основателя – Кубок Дэвиса. За 121-летнюю историю чаще всего победителями становились американцы – 32 раза. Немного отстают от них австралийцы – 28 побед.

Россия — двукратный чемпион

Турнир проводится в ежегодном формате, но были и перерывы, связанные с I и II Мировыми войнами. Не разыгрывался Кубок Дэвиса и в 2020 году из-за пандемии коронавируса. За всё время чемпионами становились теннисисты из 15 стран. Среди них была и Россия. Наши спортсмены первый раз выиграли заветный кубок в 2002 году в Берси у сборной Франции, а в 2006-м в «Олимпийском» повторили успех, победив команду Аргентины, за которую болел с трибуны Диего Марадона.

Перезагрузка

С 2019 года турнир кардинально поменял свой формат. Если раньше команды в течение года в рамках плей-офф разъезжали по миру, поочерёдно играя то дома, то в гостях, то теперь финальная часть проходит в одно время с участием 18 сборных, которые разбиты по группам. И только после этого лучшие выходят в плей-офф. Кроме того, раньше матч сборных состоял из пяти пятисетовых поединков и проводился в три дня, а теперь каждый матч – это три трёхсетовые встречи: две одиночки и одна пара. Это придало турниру динамичность. Теперь победитель определяется за полторы недели.

Где проходит Кубок Дэвиса — 2021

В 2019 году финальная стадия турнира проводилась в Мадриде – и групповые раунды, и плей-офф. В 2021-м было решено на предварительном этапе развести группы по трём городам: в Мадриде сыграют группы A и B с участием Испании, России, Канады, Швеции, Казахстана и Эквадора, в Инсбруке (Австрия) выступят группы C и F (Сербия, Франция, Австрия, Чехия, Германия, Великобритания), а в Турине (Италия) поборются за выход в плей-офф группы D и E (Италия, Австралия, Хорватия, США, Венгрия, Колумбия). Россия попала в группу A. Её соперники на первом этапе – Испания и Эквадор. Чтобы попасть в плей-офф, надо занять первое место в группе или стать одной из лучших команд среди тех, кто на 1-м месте. После групповой стадии и четвертьфиналов все команды съедутся в Мадрид.

Где смотреть Кубок Дэвиса — 2021

Поклонники тенниса в России получили возможность следить за событиями финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021 в прямом эфире. Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей этого турнира. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайны поединков с участием России и другие интересные матчи. Добавим, что на этом турнире, имеющем статус командного чемпионата мира, по решению CAS наша сборная не может называться Россией. Её будут именовать команда Федерации тенниса России.

Расписание Кубка Дэвиса — 2021

Финальная стадия Кубка Дэвиса – 2021 проходит с 25 ноября по 5 декабря. Групповая стадия должна уложиться с 25 по 28 ноября, четвертьфиналы пройдут 29 ноября (Турин), 30 ноября (Инсбрук), 1-2 декабря, полуфиналы – 3-4 декабря, финал – 5 декабря (Мадрид).

Когда играют наши

Первый матч сборная России проведёт в Мадриде 27 ноября с Эквадором. Сначала будет две одиночки, а затем — парный поединок. Кто будет играть в каждой встрече, решат капитаны команд за час до начала. Матч стартует не ранее 18:00 по московскому времени. Заключительный поединок в группе A – Испания – Россия – начнётся 28 ноября в 18:00 по московскому времени. В этом противостоянии также предусмотрены две одиночные встречи и одна парная.

Лучшая пятёрка из России

Сборная России – один из главных фаворитов турнира. Четыре наших игрока – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов – входят в топ-30 рейтинга ATP. При этом Медведев и Рублёв – представители топ-5! Пятым игроком заявлен Евгений Донской. Стоит напомнить, что в феврале наша команда выиграла ATP Cup, летом в Токио Рублёв стал олимпийским чемпионом, а Карацев – серебряным призёром в миксте. А Карен Хачанов завоевал серебро в одиночке. Ну а в сентябре Даниил Медведев стал на US Open первым представителем России за 16 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев впервые сел на «командный мостик» в далёком 1974 году, и с тех пор он руководил командой СССР, СНГ и России около 100 матчей. Он является самым опытным капитаном во всём Кубке Дэвиса.

Другие звёзды тенниса на Кубке Дэвиса — 2021

Кроме сборной России, на Кубке Дэвиса – 2021 сыграют ещё немало звёзд. Любители спорта увидят в деле лидера сборной Сербии и мирового рейтинга, 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. За Испанию выступит юная звезда Карлос Алькарас, которого называют наследником Рафаэля Надаля, за Италию сыграет самый юный представитель топ-10 Янник Синнер. За Хорватию выступит чемпион US Open – 2014 Марин Чилич. Всего, напомним, в турнире принимают участие 18 сборных.

Призовой фонд

Общий призовой фонд Кубка Дэвиса – 2021 составил £ 16 млн (по сегодняшнему курсу – $ 21,44 млн). Эти деньги будут распределены между игроками и национальными федерациями тенниса. В частности, чемпионы турнира разделят между собой £ 1,8 млн ($ 2,41 млн), а федерации тенниса достанется £ 910 тыс. ($ 1,22 млн).